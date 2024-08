El enfrentamiento llegó al extremo de que Unión por la Patria avisó que no apoyará al juez, si LLA no consigue los votos en la comisión de Acuerdos

Luego de sufrir fuertes ataques por parte del presidente Javier Milei y de su entorno, la vicepresidenta Victoria Villarruel embistió en forma lapidaria contra el juez federal Ariel Lijo y aseguró que este no puede integrar de la Corte Suprema, lo cual desató una tormenta dentro de La Libertad Avanza (LLA), que podría terminar en el fracaso del pliego de Lijo para el máximo tribunal de Justicia.

Según pudo saber iProfesional, ahora están seriamente comprometidos los números en la Comisión de Acuerdos del Senado y por el momento no están los votos para aprobar el pliego del magistrado en ese cuerpo, que es el requisito indispensable para someterlo a votación en el recinto del Senado.

Guerra entre Javier Milei y Victoria Villarruel por Ariel Lijo

Luego del vendaval que causaron las declaraciones de Villarruel, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que su bancada no les dará los votos a los libertarios para votar el pliego en la Comisión de Acuerdos. Sólo podrían acompañar si antes el Poder Ejecutivo consigue los apoyos.

Esto hundiría las posibilidades de Lijo en la Comisión de Acuerdos, pese a que el juez federal se presentará este miércoles para declarar ante esa comisión y defender su postulación, propuesta por el Poder Ejecutivo. A propuesta de Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte, Milei presentó la postulación de Lijo, aunque algunos aseguran que existe un acuerdo con el kirchnerismo.

Si Mayans y UP retiran su apoyo, tras la irrupción de Villarruel en la escena, el juez perderá 7 votos en la Comisión de Acuerdos, que tiene 17 miembros. A esos rechazos, se sumarían los radicales Carolina Losada (Santa Fe) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y el de la presidenta de la Comisión, Guadalupe Tagliaferri (PRO, CABA).

De ese modo, habría 10 votos en contra y el oficialismo no llegaría los 9 votos necesarios para aprobar el pliego de Lijo en Comisión, para luego enviarlo al recinto. La relación entre Milei y Villarruel se terminó de romper el fin de semana último, cuando la Casa Rosada la marginó de una cena de camaradería en las Fuerzas Armadas por el Día de San Martín y ella luego suspendió su viaje a Mendoza. Todos los puentes están rotos entre ambas partes.

"No creo que estén los votos para dictaminar, el PRO está en contra y los radicales es una lotería", señaló un senador de LLA que apoya a Lijo en línea con Milei. De ese modo, el Presidente tendría otra derrota parlamentaria.

En rigor, el supuesto pacto entre Milei y el kirchnerismo para sostener a Lijo tendría la finalidad de salvar a la ex presidenta Cristina Kirchner en causas que tiene que resolver el máximo tribunal, como la condena a 6 años de prisión por el caso vialidad y otros casos por tramitarse.

El peronismo amenaza con no apoyar la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema

De todos modos, ante la falta de apoyo de los propios aliados de Milei, el peronismo no quiere "salvarle la ropa" al Presidente y por eso Mayans reclama que "junte los votos". Para los peronistas es más importante provocarle una derrota parlamentaria a Milei que votar a Lijo.

Según pudo saber iProfesional, los operadores de Lijo por parte de Milei son Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, y el asesor presidencial Santiago Caputo, enemigos declarados de Victoria Villarruel. La vicepresidenta despierta odios en la Casa Rosada porque consideran que tiene alta imagen positiva y podría ser una amenaza para el Presidente en una eventual crisis.

En rigor, las sospechas derivan de especulaciones conspirativas de la mesa chica de Milei, Karina y Caputo: Villarruel se despegó de las decisiones más conflictivas del Presidente, como la designación de Lijo.

Villarruel tiene dos aliados de peso en el bloque de LLA en su cruzada contra Lijo: son el formoseño Francisco Paoltroni y el riojano Juan Carlos Pagotto. Estos no están en la Comisión de Acuerdos del Senado, pero se pronunciaron en contra de la designación del juez federal.

En las últimas horas, Paoltroni alzó la voz en contra de la designación del juez Lijo y una cuenta de Twitter atribuida a Santiago Caputo amenazó con atacarlo si no lo vota con un lenguaje violento e insultos de grueso calibre.

En una disertación durante un almuerzo en el Colegio de Abogados, Villarruel fue durísima contra Lijo: "No tiene los pergaminos para ser juez de la Corte", dijo, justo antes de su presentación este miércoles en la Comisión de Acuerdos.

"Hubiera querido tener un candidato sólido y que nos represente, con la mejor sabiduría y rectitud posible. No creo que sea el caso", aseguró Villarruel. Sus declaraciones cayeron al mediodía de este martes como una bomba en la Casa Rosada, donde nadie salio a responderle.

"Es su opinión. Ella no vota", dijo a iProfesional una fuente muy cercana al vocero presidencial Manuel Adorni.

Pocos minutos despues se supo que José Mayans le dijo al diario La Nación que su bloque no firmará el dictamen del pliego de Lijo en la Comisión de Acuerdos. Sostuvo que debe ser el Gobierno el que reuna los apoyos.

"Le sugerí al bloque no firme el dictamen, que las firmas las ponga el Poder Ejecutivo porque a nosotros no nos habló nadie", afirmó Mayans, luego de lo cual sus voceros tradujeron como una quita de apoyo a Lijo. Sin los 7 votos del peronismo en una Comisión de 17 miembros y con el rechazo de otros tres senadores opositores, el nombramiento estaría caído: jaque mate.

Mientras Milei y Caputo torturaban a Villarruel y Paoltroni a través de las redes sociales, el senador radical Martín Lousteau y el bloque del peronismo se aliaron y el primero presidirá la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Ese cuerpo de diputados y senadores debería controlar en el futuro, por ejemplo, los 100 mil millones de pesos de fondos reservados y secretos para la SIDE que Santiago Caputo le asignar firmar a Milei en un DNU.

Precisamente, parte de la oposición presiona para reunirse este miércoles a las 12 en una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU por considerarlo nulo por violar la Ley de Administración Financiera que en su artículo 37 prohíbe al Poder Ejecutivo aumentar las partidas de la SIDE por decreto y le reserva esa facultad exclusiva al Congreso.

"Hay una guerra declarada entre Milei, Karina y Caputo contra Villarruel y Paoltroni, ya ni se esconde", señaló a iProfesional una alta fuente legislativa de LLA. Paoltroni consideró que la designación de Lijo le generaría un daño a la "credibilidad y a la confianza" de la gente en el gobierno.

"Esto no estaba en el contrato, está totalmente en las antípodas de lo que veníamos a hacer. Veníamos a hacer una Argentina distinta. Y obviamente eso es con una Justicia ejemplar, no con lo peor de la Justicia", dijo Paoltroni. El senador considera que es momento de visibilizar el conflicto con Lijo para cambiarle la agenda a Milei y "retomar la agenda de la gente en lugar de la de la casta".

Paoltroni, en rigor, piensa que el nombramiento de Lijo por parte de Milei obedece a compromisos ocultos que el Presidente asumió con el kirchnerismo antes de asumir la candidatura presidencial en 2023 a cambio de ayuda en la campaña.

"Estan todos los senadores con mucho miedo, como si en cualquier momento pudieran salir cosas de ellos a la luz", confió Paoltroni a iProfesional. Pero señaló que este conflicto sirve para exponer el problema y lograr que caiga el pliego de Lijo y de paso que se desplome la figura de Santiago Caputo, su enemigo declarado.

"Vamos a lograr el retiro del pliego de Lijo y el ostracismo de Caputo", le dijo Paoltroni a sus allegados en una guerra sin disimulos.

El senador formoseño reveló a iProfesional que Caputo "me pidió que vote como quiera, pero que me calle y que no éramos principistas como Lilita Carrió". Ante eso, Paoltroni le respondió: "Le dije: ‘Pero vos no entendiste nada. Yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez’".

En medio de esa guerra, una cuenta fantasma de la red X denominada "John", cuya direccion es @bprearg y que se atribuye a Santiago Caputo en medios oficialistas, lo atacó con una agresividad desmesurada. "El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca, porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir".

Una cuenta fantasma de X, que se le atribuye a Santiago Caputo, se refirió a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema.

Muchos interpretaron que amenazaba a Paoltroni con armarle un "carpetazo" por la última parte. "La Justicia no está para saldar las rencillas de la política. Menos para perseguir opositores. Los problemas políticos se resuelven con politica. No con causas penales. Don Ariel Lijo será Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Téngase presente", escribió el tal John (Caputo).

Paoltroni publicó la captura de pantalla de esa cuenta y le contestó: "Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Insfrán en Formosa y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta. #LijoNo".

Sobre la cuenta falsa Paoltroni dijo: "Se la adjudica a todo el mundo, pero siempre los cobardes se esconden atrás de cuentas falsas". Y agregó que "si acá vinimos a cambiar el modelo económico solamente y no a cambiar el modelo de la casta, entonces no es el contrato que firmamos. Nosotros vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta; o no vinimos a nada, en mi caso. ¿Ahora alguien cambió de idea? Problema de ese señor que cambió de idea".

En tanto, el Gobierno presionó a varios gobernadores propios y extraños para que los diputados no dieran quórum este miércoles para rechazar el DNU 656 que asignó los fondos reservados para la SIDE. Los bloques de LLA y del PRO apoyarían el DNU, mientras que Hacemos Consenso, el peronismo, algunos provinciales y algunos radicales buscan rechazar el decreto por ilegal.

Tras la designación de Lousteau al frente de la Comisión Bicameral de Organismos de inteligencia, algunos no descartaban que el radicalismo respalde el DNU por tener a un radical en ese lugar clave y se caería el quórum.

Por otro lado, entre Milei y Villarruel estalló este martes otro conflicto, en este caso por los aumentos en las dietas de los senadores de 8 a 9 millones de pesos. Milei condenó a los senadores y dijo que habían "traicionado" a la gente, mientras que Villarruel señaló que no podía frenarlo escudándose en que ella no es senadora, sino vicepresidenta de la Nación.

Pero durante la tarde convocó a una sesión especial para este jueves para debatir el aumento, aunque los senadores decidieron dar marcha atrás por el impacto negativo que tuvo. No obstante, su actitud pasiva mereció otro ataque de la Casa Rosada a la vicepresidenta.

"Por más que la quieran involucrar, no es beneficiada ni perjudicada en este tema", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Pero agregó: "Si la doctora Villarruel podría haber hablado o no con los 72 senadores con los que convive todos los días de su vida, bueno, eso es un tema que le tienen que preguntar a ella para ver si se pudo frenar o no este escándalo".