El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema, está todavía en carrera pero su agitado paso por el Senado terminó de confirmar que la aprobación de su pliego será muy difícil de lograr y necesitará sí o sí de un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo, en medio de una verdadera tormenta que empezó a gestarse en el Congreso.

Lijo defendió su postulación en la audiencia pública que convocó la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO). El juez tuvo que responder preguntas muy incisivas sobre la "lentitud" de su juzgado, las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito y otros temas que, para muchos senadores, ponen en tela de juicio su "idoneidad moral" para el cargo.

El clima de la audiencia fue muy tenso y desde temprano en la comisión y en el bloque oficialista adelantaron a iProfesional que dejarían en suspenso la firma del dictamen sobre el pliego del juez que Milei propuso para cubrir la vacante dejada por Elena Highton en el máximo tribunal. Tagliaferri dejó abierta la posibilidad de que firmen los que quieran, pero sin un tiempo establecido. Es el paso previo al debate en el recinto.

Pero aun cuando logre reunir las firmas en la comisión, el Gobierno necesitará a buscar apoyo en Unión por la Patria para reunir la mayoría de dos tercios (48 de los 72 votos del pleno) que necesitará en el recinto. En el kirchnerismo ya se anima a abrir la puerta a una negociación, pero dejaron al oficialismo librado a su suerte en la comisión y condicionarán su eventual respaldo.

En tanto, mientras Lijo defendía su pliego y veía cómo se complicaba el aval de la Comisión de Acuerdos, en Diputados rechazaban por amplia mayoría el DNU de Milei que aumentó en $100.000 millones los "gastos reservados" de la SIDE y lo dejó a tiro de que el Senado lo haga caer definitivamente. Ambos hechos tuvieron un punto en común: la UCR y el PRO le retacean apoyo al Gobierno.

La llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema, un desafío para Javier Milei

Muchas de las preguntas más incisivas para el juez federal provinieron, precisamente, de esos sectores que usualmente son los que tienen más diálogo y entendimiento con el Gobierno. La radical Carolina Losada lo cuestionó con mucho énfasis por haber aceptado una candidatura que "le correspondía a una mujer" por el cupo de género.

"Si la Corte debe estar integrada por una mujer, la respuesta es sí. Respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error en la cuestión de género, no es algo que debo responder yo", se defendió el juez. Y es que, en efecto, el conflicto por la cuestión de género lo ocasionó Milei al proponer a dos candidatos hombres. El tema es clave para los senadores e influye mucho en el trámite parlamentario.

Pero además, Lijo tuvo que defenderse de críticas a su "idoneidad ética", que es puesta en duda no solo por sectores importantes de la UCR y del PRO (incluido el propio Mauricio Macri) y hasta por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sino también por entidades del derecho y empresariales. Una de esas críticas fue remarcada por Carmen Álvarez Rivero, del bloque PRO.

"Rechazo de manera categórica mi supuesta falta de idoneidad moral", afirmó el juez ante una de las preguntas. Además, afirmó que a pesar de las denuncias en su contra que tramitaron por el Consejo de la Magistratura, no recibió "en 20 años una sola sanción" del organismo que disciplina a los jueces.

Más adelante, el radical Eduardo Vischi le dio la oportunidad de ampliar su defensa en torno a las especulaciones sobre el rol de su hermano Alfredo Lijo, sindicado como operador judicial, las demoras de su juzgado y las denuncias en la Magistratura. "Yo no puedo contestar sobre especulaciones", aseguró el juez, al tiempo que siempre estuvo sujeto a "todos los resortes que tiene el Estado para investigar a un funcionario público".

Interna en el bloque libertario y definiciones clave: ¿qué expresó Ariel Lijo sobre la dolarización?

Los problemas para el candidato de Milei no solo surgen de los aliados habituales sino de sus propias filas. El senador formoseño de La Libetad Avanza Francisco Paoltroni calentó la previa de la audiencia al reclamar que el Presidente retire el pliego de Lijo y criticar sin tapujos la influencia del asesor Santiago Caputo en la cúpula del Gobierno.

"Es responsabilidad del Presidente de la Nación, que retire este pliego y lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo", disparó Paoltroni. Pero sin conformarse con eso, retomó su ofensiva en la Comisión de Acuerdos donde, primero, intentó acusar a Lijo por usurpación de título debido a que le dicen "doctor" pero no tiene doctorado en derecho. "Eso habla de la integridad moral", afirmó.

Pero además, Paoltroni cuestionó al juez por haber enviado la causa "The Old Fund", en la que fue procesado el ex vicepresidente Amado Boudou e involucró al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a la Justicia formoseña, donde influye el mandatario provincial. "Un fallo de la Cámara de Apelaciones me indica que tenía que enviar la causa a Formosa", se defendió Lijo.

Otro momento destacado de la tensa audiencia pública fue el intento de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, en tándem con el radical Martín Lousteau, de incomodar a Lijo al obligarlo a dar su opinión sobre la hipotética "dolarización" de la economía que Milei promovió durante su campaña. Le preguntaron si sería "constitucional" dejar de lado la moneda nacional.

El juez esquivó a Sagasti con el argumento de que no quería "prejuzgar" por si el tema llegaba en algún momento a la Corte con él sentado en el tribunal, pero Lousteau insistió y Lijo tuvo que ceder y responder que "de alguna manera, en la regulación debe ser respetado el principio que establece la Constitución". Es decir: que la Argentina debe tener una moneda propia.

¿Por qué Milei quedará obligado a negociar con el kirchnerismo para designar a Lijo?

El bloque de la UCR intentó ayudar a Milei al reemplazar en la Comisión de Acuerdos, a último minuto y sin aviso previo, al fueguino Pablo Blanco por el correntino y presidente de la bancda, Eduardo Vischi. La diferencia entre ambos es que el primero rechaza la candidatura de Lijo y el segundo está alineado con los gobernadores radicales que suelen acordar con el Gobierno. Con el cambio, el oficialismo podría reunir las 9 firmas que necesita para el dictamen.

Sin embargo, el PRO y la UCR están divididos e incluso aunque todos ellos acompañen el oficialismo no alcanzaría los 48 votos en el recinto. Por eso en el Gobierno ya piensan en la posibilidad de abrir un canal de diálogo con Cristina Kirchner, que todavía tiene una fuerte influencia sobre casi la mitad de los 33 senadores de Unión por la Patria.

La negociación, adelantada por iProfesional, fue confirmada en las últimas horas por el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde, quien en declaraciones radiales sostuvo que "están abiertas las puertas" y que podría haber un acuerdo con el nombramiento de otro juez o jueza para el máximo tribunal o de "leyes para la gente".

El kirchnerismo no fue tan crítico con Lijo en la audiencia, como suele serlo con otras propuestas del Gobierno. Toda una señal. Fuentes de esa bancada deslizaron a iProfesional que apuntan a "bajar" a García Mansilla y subir a la carrera a una mujer para cumplir con el cupo de género. No obstante, en la Casa Rosada insisten en que "son los dos o ninguno".

En ese contexto, en Balcarce 50 dejan trascender que ya están pensando en proponer una reunión, según deslizó una fuente gubernamental ante iProfesional. Creen que el senador Eduardo "Wado" de Pedro y el armador libertario Sebastián Pareja podrían ser los interlocutores para la negociación. Uno cercano a Cristina y otro a Milei y su hermana Karina.

Con los reclamos por el cupo de género sobre la mesa, las fuentes consultadas se mostraron interesadas en ver si Cristina Kirchner quiere proponer un candidato o candidata. Así, vuelve a sobrevolar el ambiente la posibilidad de un proyecto para ampliar la cantidad de miembros de la Corte, una idea que la ex vicepresidenta ya impulsó.

La Corte, el DNU sobre la SIDE y jubilados: la tormenta para Milei en el Congreso

A Lijo le preguntaron durante la audiencia qué pensaba sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Dijo que no tiene "una posición tomada" y que, además, "son cuestiones que debe evaluar el parlamento". Sin embargo, un proyecto de ese tipo podría traerle más complicaciones a Milei, que ya enfrenta un escenario muy difícil en el Congreso.

El rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que amplió los fondos para la SIDE fue un golpe duro para el Gobierno porque involucró al PRO, que se dividió entre el voto en contra y abstenciones estratégicas. Según supo este medio, antes de la sesión Macri habilitó a sus legisladores a que se sumen al rechazo que promovió el bloque de Miguel Pichetto y parte de la UCR.

El problema para el Gobierno es que esa postura del PRO se repetiría en el Senado. Es decir que si el oficialismo no logra "pisar" allí el DNU es muy posible que salga rechazado. Sería la primera vez que el Congreso derogue un decreto presidencial.

El más afectado por toda esta situación es Santiago Caputo, que se involucró de lleno en el tema de la Inteligencia, donde ubicó como titular a Sergio Neiffert. El poderoso asesor es apuntado hace semanas por Macri, que lo criticó públicamente. Ahora también se le anima el libertario Paoltroni, en el marco del debate sobre la Corte.

Pero la tormenta para Milei en el Congreso no termina allí. Este jueves el Senado discutirá el proyecto de la oposición que modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones y otorga un aumento extraordinario para los haberse. Así como se aprobó en Diputados, es muy posible que la Cámara alta sancione la ley. Es un riesgo para el Gobierno porque el Presidente avisó que la vetará. Lo que inquieta al oficialismo es el costo político-social de vetar un aumento para los jubilados.

Esto se suma al nuevo desafío de conseguir los votos para designar a Ariel Lijo en como juez de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, de que Javier Milei tenga que explicar eventualmente a su electorado un posible acuerdo con el kirchnerismo. A La Libertad Avanza le esperan semanas muy agitadas en el Congreso.