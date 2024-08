El juez defendió su "idoneidad moral" ante las preguntas críticas que recibió. La comisión no firmaría dictamen y el oficialismo está complicado

El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema, defiende este miércoles su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado en medio de múltiples cuestionamientos a su candidatura que se dan incluso dentro del bloque oficialista, lo que obliga al Gobierno a maniobrar para conseguir el apoyo que necesita para avanzar con su designación.

La audiencia empezó a las 10:30. La Comisión de Acuerdos es presidida por Guadalupe Tagliaferri (PRO) y está integrada por 17 senadores cuyas firmas determinarán si el pliego de Lijo, propuesto para ocupar la vacante que dejó Elena Highton en el máximo tribunal en 2021, tendrá o no dictamen favorable de mayoría.

Según supo iProfesional, en la comisión no está claro todavía si se buscará firmar el dictamen este miércoles o si esperarán a la audiencia de la semana próxima con el académico Manuel García Mansilla, el otro candidato de Milei para ocupar la vacante que dejaría en diciembre el juez Juan Carlos Maqueda. En la Casa Rosada insisten en que quieren "a los dos o ninguno".

La candidatura de Lijo recibió en el Senado una treintena de impugnaciones y es cuestionada por sectores políticos como los diputados de la UCR; la Coalición Cívica; el líder del PRO, Mauricio Macri, entre otros; académicos y profesionales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y cámaras empresariales como IDEA.

¿Qué expresó Ariel Lijo para defender su candidatura a la Corte Suprema?

Varios de esos cuestionamientos figuran en la extensa lista de preguntas (casi 200) que los interesados enviaron a la comisión y que Lijo responde ante los senadores. Entre ellas, varias referidas a las denuncias en su contra que hay en el Consejo de la Magistratura, el controvertido rol de su hermano, Alfredo Lijo, sindicado como "operador judicial", y su situación patrimonial.

En su exposición inicial, Lijo defendió su candidatura y puso de relieve su "experiencia" como juez federal. "Mi experiencia me permitió conocer en primera persona que los casos no se terminan en los papeles, que los jueces tienen en su escritorio. Si no que detrás de los casos de criminalidad organizada hay familias, consecuencias muy tangibles que tienen las personas", señaló.

El juez también habló sobre la necesidad de una "modernización" del Poder Judicial y repasó algunos de los hitos de su carrera, entre ellos su intervención en la investigación del atentado a la AMIA, donde aseguró que pudo "avanzar en algunos aspectos y en la desclasificación de informes".

No obstante, entre las preguntas que recibió, hubo una referida a los motivos por los que fue "apartado" de la causa AMIA. Fue uno de los tantos interrogantes incómodos que Lijo deberá responder.

Por otra parte, también se refirió al costado más político de la Corte Suprema y cuestiones que interesan a los senadores. Al respecto, señaló que el máximo tribunal "debería trabajar esencialmente con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen respuestas a los problemas que tienen las personas".

En la misma línea, afirmó que "hay que dinamizar los proceso de resolución de sentencias" y para ello es necesario "trabajar con el Congreso para bajar el nivel de litigiosidad que llega a la Corte" frente a las leyes que sanciona el parlamento. "No es viable el nivel que tiene la Corte", sentenció Lijo.

¿Cómo maniobran el Gobierno y sus aliados para conseguir apoyo al pliego de Lijo?

En la Comisión de Acuerdos el oficialismo necesita 9 de las 17 firmas para alcanzar un dictamen de mayoría sobre el pliego de Lijo y dejarlo listo para su debate en el recinto del Senado. Con 6 senadores del kirchnerismo, cuya postura sobre el juez no es de rechazo total pero tampoco de apoyo al Gobierno, el panorama es complicado para el candidato de Milei.

En ese contexto, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel hizo público su rechazo a la candidatura de Lijo la señal más favorable para el Gobierno y para el juez la dio el bloque de la UCR, que hizo un enroque de sus senadores en la comisión: reemplazó a Pablo Daniel Blanco por el jefe de la bancada, Educardo Vischi.

Blanco rechaza la candidatura de Lijo mientras que Vischi es un senador alineado con los gobernadores de la UCR, hoy los más abiertos a cerrar acuerdos con la Casa Rosada. El movimiento implica una ayuda para el oficialismo, aunque no está claro que sea la suficiente.

El PRO también está dividido frente al pliego de Lijo y durante la audiencia, la senadora Cármen Álvarez Rivero sugirió su rechazo al interrogar al juez por la "baja cantidad de condenas en los casos de corrupción en los que ha intervenido" y la denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito.

Por su puesto, Lijo descalificó las acusaciones en su contra. "Rechazo de manera categórica mi supuesta falta de idoneidad moral", le respondió a Álvarez Rivero. Sin embargo, allí habría una firma menos para el pliego del juez.

Pero aunque consiga el apoyo suficiente en la Comisión de Acuerdos, el gobierno de Milei todavía tendrá el desafío de reunir los votos en el recinto, donde necesita una mayoría de dos tercios (48 sobre los 72 que integran el pleno). Incluso un senador de sus propias filas, Francisco Paoltroni, calentó la previa de la audiencia al reclamar a Milei que "retire" el pliego de Lijo. A La Libertad Avanza le será imposible llegar a ese número sin apoyo de los senadores de Unión por la Patria.

¿El Gobierno buscará un acuerdo con Cristina Kirchner?

En el Gobierno ya piensan en la posibilidad de abrir un canal de diálogo con Cristina Kirchner, que todavía tiene una fuerte influencia sobre casi la mitad de los 33 senadores de Unión por la Patria. El jefe de ese bloque, José Mayans, afirmó el último martes que nadie se contactó con ellos y que por ahora no apoyarán la propuesta del oficialismo, pero dejó una puerta entreabierta.

En algunos despachos de la Casa Rosada dejan trascender que, a pesar de la prédica incendiaria de Milei contra el kirchnerismo, y que ya están pensando en proponer una reunión, según deslizó una fuente gubernamental ante iProfesional. Creen que el senador Eduardo "Wado" de Pedro y el armador libertario Sebastián Pareja podrían ser los interlocutores. Uno cercano a Cristina y otro a Milei y su hermana Karina.

Para justificar ese eventual contacto usan el argumento de que tienen que "dialogar con todos" porque son minoría y de la importancia institucional que tiene la Justicia, pero en rigor se trataría de abrir una negociación, necesaria para el Gobierno si se tiene en cuenta que ni siquiera en la UCR y en el PRO hay consenso para acompañar el nombramiento de Lijo.

Con los reclamos por el cupo de género sobre la mesa, en la Casa Rosada se muestran interesados en ver si Cristina Kirchner quiere proponer un candidato o candidata. Así, vuelve a sobrevolar el ambiente la posibilidad de un proyecto para ampliar la cantidad de miembros de la Corte, una idea que la ex vicepresidenta ya impulsó.

Mientras tanto, Ariel Lijo defiende su candidatura a la Corte Suprema tras haber agradecido a Javier Milei por proponerlo, y responde a las preguntas de los senadores que deberán definir si llega o no al máximo tribunal.