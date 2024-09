Luego de las milanesas, la entraña y las "rosca política" con diputados en la Casa Rosada, Javier Milei no podrá concretar su deseo de conformar un interbloque parlamentario con legisladores de PRO de Mauricio Macri ni proyectar un frente electoral con miras a las elecciones legislativas de 2025. El ex jefe de Estado ordenó frenar todos los pasos en ese sentido porque desconfía del Presidente y de su entorno.

"No hay ningún interbloque con La Libertad Avanza (LLA), por ahora. Y la alianza electoral para 2025 está muy lejos. Macri volvió a desconfiar de Milei y advierte que le va a incumplir. No cumplen ninguna de las promesas", señaló a iProfesional una fuente muy cercana al ex presidente.

Según pudo saber iProfesional, Macri descuenta que Karina Milei, la "primera hermana" del presidente libertario y secretaria general de la Presidencia, el fatigado jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor monotributista sin cartera, Santiago Caputo, el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem y el devaluado presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, juegan en contra de esa alianza.

En rigor, ese grupo íntimo le puso bolilla negra a Macri. Sólo buscan que líder del PRO los ayude con la gobernabilidad y con la sanción de las leyes o el respaldo a los vetos de Milei. Pero no están dispuestos a compartir espacios, discutir decisiones ni distribuir cargos y responsabilidades en los ministerios, secretarías o direcciones del Estado.

"Generar un espacio en común es compartir un proyecto y eso se traduce en cargos, discusiones y lugares en el gobierno, siempre respetando que Milei tiene la acción de oro porque a él lo eligieron", señalan cerca de Macri.

Se enfría el frente para 2025 LLA-PRO: críticas del entorno de Javier Milei y el Mauricio Macri

En el equipo de Milei critican que Macri pretende poner sus alfiles en las direcciones de la Hidrovía, las secretarías de Transportes, de Energía, la Aduana y la AFIP, entre otros. Los amigos de Macri señalan que esos lugares están repletos de ex funcionarios de Daniel Scioli, Sergio Massa o Cristina Kirchner y Milei no está dispuesto a hacer limpieza real.El ex presidente desconfía del entorno de Milei.

"Los entornos no hacen otra cosa de lo que manda el jefe. Y no sabemos si el jefe es Milei o su hermana", señalan fuentes macristas.

Por ejemplo, el domingo último, tras los pedidos de Macri en Olivos para generar más confianza mutua, Milei defendió a Caputo y dijo que forma parte del "triángulo de hierro" con su hermana. Caputo es enemigo declarado de Macri; Karina, Francos y los Menem son los "no declarados".

Además, Milei hizo filtrar a la prensa varias reuniones "post-milanesas y entrañas" de Olivos con su "triángulo de hierro" junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Guillermo Francos. Son las figuras en las que Macri no puede confiar por viejas y recientes rivalidades.

Sin alianza electoral, pero con macristas cerca del Gobierno

"No hay ningún interbloque con La Libertad Avanza (LLA), por ahora. No va a ocurrir. Y la alianza electoral para 2025 está muy lejos. Macri interpreta que el entorno de Milei tiene un encono personal con él, aunque no con los macristas como Cristian Ritondo, Silvia Lospenato, Silvana Giudici o Alejandro Finocchiaro", señalan en el PRO a iProfesional.

Pero ninguno de ellos se separará de Macri. "Por un lado, porque los entornos hacen lo que dice el líder. Y nadie se separará de Mauricio porque son leales y el futuro de Milei es incierto", agregó un diputado del bloque macrista.

Luego de invitar a Macri a comer milanesas y entrañas a Olivos la semana última y recibir el viernes al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en una mesa con el gabinete, los macritas notaron que el Presidente no movió un solo paso para cumplir con una hoja de ruta en común y cerró filas con su entorno del "triángulo de hierro". Ahora en el bloque del PRO aseguran que volvieron a la vieja fórmula: apoyarán las leyes con las que están de acuerdo y pondrán objeciones en aquellas que rechazan.

La Cámara de Diputados afrontará la discusión del rechazo al veto a la ley de movilidad jubilatoria y a la ley del Presupuesto 2025. Todo se discutirá tema por tema."Milei no toma conciencia que tiene 37 diputados y 6 senadores y no es seguro que todos estén alineados, porque a veces el PRO lo ayuda más que sus legisladores", señalan en el bloque macrista. Tambien se asombran de que Milei no pueda conducir a la diputada Lilia Lemoine que no escribe un solo proyecto de ley y hace videos en contra de sus enemigos internos de LLA, como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Le preguntaron por la vice en y ella dijo: "… agenda propia, la maldición del vice, los vicepresidentes terminan haciendo su propia carrera política, está meando fuera del tarro".

Lilia Lemoine, un problema sin resolver para el oficialismo

Los propios diputados de LLA señalan a iProfesional que Lemoine termina perjudicando a Milei, a Karina Milei, a los propios compañeros del bloque y le hace campaña gratis a la vicepresidenta Villarruel porque la victimiza.

"Si sigue hablando mal de todos, el bloque se va a terminar de desarmar y los diputados van a renunciar, porque nadie se la banca más. Solo le tienen miedo porque alardea de su relacion con Karina, porque Milei no la atiende", señalan en la convulsionada bancada libertaria.

En su rally destructivo, logró que renunciara Oscar Zago hace dos meses, que ahora encabeza el bloque del MID pero se mantiene leal a Milei, y también Lourdes Arrieta. Ahora va por las diputadas Rocío Bonacci y Marcela Pagano. ¿Pretende exterminar la bancada de su líder?

"Si ellos no pueden ordenar a Lemoine, nosotros no podemos conformar un interbloque con LLA", señalaron a iProfesional fuentes parlamentarias del macrismo.

Con cuestiones para resolver en el Senado y con gobernadores, el acuerdo entre LLA y el PRO está aún muy frío

En el Senado, el PRO analizará ahora el rechazo del veto al DNU de los fondos reservados de la SIDE, el financiamiento educativo y la ley de Boleta Unica Electoral. Puede votar en favor de los tres y los dos primeros son contra Milei.

Finalmente, la vapuleada Victoria Villarruel termina siendo la más leal a Milei porque gracias a ella se evitó que esos tres proyectos se sancionaran este miércoles gracias a que ella pudo postergar la sesión especial pedida en el Senado, aunque seguramente se producirá la semana próxima."No hay interbloque entre el PRO y LLA. No se habló de nada de eso", señaló a iProfesional un diputado cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además, Milei se había comprometido con Macri a conformar una mesa política en común con ambos partidos para discutir cuestiones parlamentarias y se recostó sobre su propio entorno. La cumbre del viernes en la Casa Rosada estuvo atestada de libertarios y pocos macristas. Karina, Caputo, Francos y los Menem no quieren abrir una discusión parlamentaria y electoral, porque consideran que todavía hay que cerrar acuerdos con el peronismo, como la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema, algo que es incompatible con un diálogo con el PRO.

Además, los gobernadores del PRO como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, se cansaron de esperar que Guillermo Franco les cumpla las promesas de pago de obras públicas y de envío de fondos de la Anses por las deudas con las cajas previsionales.Tambien existe un pago pendiente de la compensación por la devolución del fondo del conurbano a Buenos Aires que se incluyó en el pacto fiscal de 2017 que firmó el propio Frigerio como ministro del Interior de Macri. Tampoco el Gobierno resuelve el traspaso de las obras públicas que quedaron inconclusas en las provincias y que se acordaron como parte de las tratativas por la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

"Los gobernadores asumieron el costo de finalizarlas, pero Milei se tiene que hacer cargo de las deudas con los contratistas que no recibieron los pagos", señalan cerca de los gobernadores del macrismo. Si así piensan los mandatarios del PRO, se entiende por qué el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, amenazó este martes con hacerle juicio político al presidente libertario.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se comprometió a reactivar obras de escuelas en Entre Ríos paralizadas desde gestiones anteriores. Tambien obtuvo el aval de la Nación para un préstamo de 40 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para rutas ee zonas productivas, pero los acuerdos no se cumplen.

"Todo el acercamiento está muy frio. Creo que todo lo que crece genera recelos en la cúpula del gobierno", señalaron fuentes macristas del Parlamento. "No somos gobierno ni cogobierno. Acompañaremos los temas que consideremos van en línea con lo mejor para salir adelante. Los que no, plantearemos nuestra propia posición", dijo otro alto vocero.