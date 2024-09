El general está en su laberinto. El presidente Javier Milei tomó conciencia de que está urgido de conformar un frente común con los "halcones" del PRO y la UCR para armar un interbloque legislativo en el Congreso, asegurar la gobernabilidad y las leyes, y ganar las elecciones de medio término de 2025. Pero el expresidente Mauricio Macri y sus aliados tienen "bolilla negra" de Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo y los primos hermanos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.

"Esa es la verdad de la milanesa. El problema que tiene Macri, aunque coma milanesas en Olivos, es que Karina, Caputo, Francos y los Menem creen que pueden ganar solos todas las batallas. Y no pueden… Tenemos 37 diputados y nos faltan 220 para sancionar cada ley", dijo a iProfesional una alta fuente alineada con la postura de Milei. Además, fue echada la diputada Lourdes Arrieta.

En el Senado, con la expulsión de Francisco Paoltroni, ahora La Libertad Avanza tiene sólo 6 senadores y necesita 31 aliados para imponer cualquier ley. Es posible que este jueves haya sesión especial, pedida por la oposicion, para rechazar el DNU 565 y para sancionar el financiamiento educativo, dos mojadas de oreja para Milei.

Qué funcionarios cercanos a Javier Milei no apoyan un frente con Mauricio Macri

El entorno de Milei se convirtió en un problema. Quienes le ponen bolilla negra a un acuerdo parlamentario y electoral en la Casa Rosada son nada menos que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apodada El Jefe por su decisiva influencia, y otros funcionarios clave.

Ellos son el asesor presidencial sin cargo, Santiago Caputo; el jefe del Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; en pareja con Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Macri no tiene enemigos menores, aunque solo le apunte a Santiago Caputo.

"Macri solo habla de Santiago Caputo porque no puede tirarse contra todos juntos y Santiago es como de su familia por la relacion con la familia", señalaron a iProfesional en las filas de La Libertad Avanza.

Entre funcionarios y legisladores, además, vislumbran otra encrucijada del Presidente. Necesita como el agua a Macri para garantizar la gobernabilidad y la sanción de leyes, porque el ex presidente se lo demostró con los sucesivos fracasos parlamentarios de LLA la semana última: rechazo del DNU en Diputados y sanción de la ley jubilatoria en el Senado, entre otras cuestiones.

Pero esa alianza con Macri le dificulta la negociación con la ex presidenta Cristina Kirchner y con el peronismo para aprobar los pliegos del juez Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. "Si Milei va a gobernar con Macri que no cuente con Cristina para poner a Lijo", señalaron a iProfesional en el bloque legislativo peronista. Si viste a un Santo desviste a otro.

Para imponer a Lijo, Milei necesita de un acuerdo con Cristina Kirchner y con el peronismo general porque tiene 33 bancas en el Senado y 7 de los 17 lugares en la Comisión de Acuerdos del Senado. Para aprobar el pase al recinto hacen falta 9 votos en esa comisión y para aprobar a Lijo como juez de la Corte hacen falta al menos 48 votos de 72.

"O sea que Milei debe acordar con Macri para gobernar y ganar las elecciones, pero éste rechaza a Lijo. Y debe acordar con Cristina y el PJ para poner a Lijo, pero Macri pide que no haya acuerdos con el kirchnerismo y pide echar a todos los kirchneristas y massistas del Congreso porque si no, no seguirá adelante con el acuerdo", graficó a iProfesional un funcionario de la Casa Rosada. Está embretado Milei.

Después del veto de Milei a la ley jubilatoria, el Presidente necesita más que nunca a Macri en el Congreso. Las bancadas opositoras dialoguistas están juntando dos tercios de los votos para rechazar el veto y aumentar las jubilaciones y se frotan las manos para toquetear el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, donde hurgarán en los privilegios impositivos de sectores amigos de Milei y buscarán modificar paridas en salud, educación y jubilaciones.

"Milei dio muestras de que necesita inyectar optimismo en la sociedad porque en las encuestas se está desplomando por la crisis y necesita amigos en el Congreso y para las elecciones de 2025 sin las cuales su gobierno se diluiría", señaló a iProfesional una fuente libertaria.

Eso explica que Milei le haya dado una entrevista en LN+ el domingo último y en tono furioso dijo que "todos los indicadores de actividad están verdes", aunque admitió que todavía "no se nota" y "esto tiene aterrada a la casta, porque si logramos avanzar en un espacio con lo mejor de lo que fue Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para 2025 el populismo kirchnerista habrá sido historia".

¿Javier Milei vislumbra el abismo de la ingobernabilidad si no acuerda con Mauricio Macri?

Un allegado al Presidente confió a iProfesional que "cuando Milei menciona la posibilidad de un acuerdo con Macri y con parte de Juntos por el Cambio es porque está muy necesitado y vislumbra el abismo de la ingobernabilidad". Ese reportaje tuvo el propósito de llevar optimismo en un contexto de mucho descontento social por la recesión.

"Solo pudo aferrarse a la baja de la inflación y a indicadores en verde que ‘todavía no se notan’", ironizan cerca del Presidente. Milei dijo textualmente que "En el mapa de actividad, los indicadores mensuales desestacionalizados en su gran mayoría está en verde, el 80% están subiendo, entiendo que todavía no se nota, el proceso es lento. Usted cree que Roma se construyó en un día... Construir sobre bases sólidas, demanda tiempo", arrancó.

"Mejora el empleo, los salarios reales, baja la inflación, la inseguridad. De acá a doce meses vamos a estar muchisimo mejor y eso tiene aterrada la casta política", señaló, tras lo cual trazó el proyecto del frente electoral con PRO y los halcones del radicalismo. "Vemos muy bien esa posibilidad, todos los halcones bienvenidos", dijo a iProfesional en reserva un funcionario de la Casa Rosada cercano a Milei.

Señaló también que no sólo hay "halcones" en el PRO, como Macri o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora enfrentados entre ellos. También hay halcones radicales. "Lo tenemos a Luis Petri", señaló la fuente en referencia al ministro de Defensa. No descartó a los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza, Gustavo Valdes, de Corrientes, y a los jefes de bloque de diputados, Rodrigo De Loredo, y de senadores, Eduardo Vischi. "Los que quieran cambiar la Argentina son bienvenidos", señaló el alto funcionario.

"El problema es que Karina Milei no quiere a Macri ni al PRO", dijo a iProfesional una fuente legislativa muy cercana al núcleo duro de Milei. No descartan que sus motivaciones tengan que ver con una mirada espiritual y esotérica.

También hay bolilla negra del asesor sin cargo, Santiago Caputo, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en pareja con Karina Milei, y del subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Cada uno tiene sus viejas rivalidades para rechazar a Macri:

*Francos nunca tuvo buena relación personal con Macri. Cuando militaba en el Partido Federal y despues en Acción por la República, allá por fines de los 90, sus socios Paula Bertol y Martin Borrelli migraron al macrismo y luego al PRO, pero Francos nunca tuvo línea con Macri. Se pasó a las filas del peronismo con Daniel Scioli y recaló en el Grupo Eurnekián desde donde hizo política.

*Santiago Caputo fue expulsado del PRO por el ex jefe de Gabinete Marcos Peña y por el ex asesor en márketing Jaime Duran Barba por problemas personales y de espacios de poder. Ahora no quiere regalarle espacios a Macri ni al macrismo. Además, es el principal impulsor de Lijo, que es parte de la mesa judicial de Milei junto con Freddy Lijo y con Santiago Viola, amigos de Caputo y Karina Milei.

Además, Caputo dejó trascender que Macri le exige a Milei para firmar una alianza electoral y parlamentaria la cesión para sus alfiles Guillermo Dietrich y Javier Iguacel de algunas cajas importantes como la Hidrovía, las secretarías de Energía y Transportes y la Aduana y la AFIP. Caputo no quiere ceder esas cajas porque son parte del poder que el mismo construye para Milei y porque en algunas de ellas todavía hay funcionarios de Sergio Massa y del peronismo, como en Transportes, Ferrocarriles y la Aduana.

En el PRO Macri condiciona las alianzas y sostiene hacia adentro que nada está definido. "Veremos cómo reacciona Milei despues de las milanesas. Si le va a dar poder a Cristina Kirchner y al peronismo para nombrar jueces y armar una justicia kirchnerista que no cuenten con nosotros. Por ahora ayudaremos en el Congreso", señalan en PRO a iProfesional.

"Nos parece muy pronto. Hasta ahora todo el apoyo que dieron los gobernadores de Juntos por el Cambio no fue igualmente retribuido por Milei. Falta mucho, se verá qué sirve más", señaló un allegado a un gobernador macrista que tiene aspiraciones presidenciales.

"Lo importante es no revivir al peronismo/kirchnerismo", aseguró ese funcionario. De ese modo piensan los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Hoy más frío que tibio el armado del interbloque. En algunas provincias, hoy -a priori- lo veo al frente, pero no sabemos si va a ser a nivel nacional", dijo un diputado con un cargo relevante en el PRO que preside Macri.

"No será viable, porque Karina no quiere y eso es determinante", dijo una fuente del bloque de diputados. Pero otro diputado relevante recordó que Milei necesitó del PRO para fiscalizar todo el país en las elecciones y después empezaron a pedir exigencias a Macri.

"Después empezaron con que somos los dueños de la verdad. Y no lo somos. Para combatir al peronismo necesitas fuerzas de todo tipo y cuando te la crees empezás a hacer agua. Estos se suben a una moto se empiezan a dar manija y después se enojan cuando les viene todo el revés, les pegan un bife de izquierda, de derecha y de arriba. Te hiciste el vivo y crees que los demás no juegan... y las negras también juegan", dijo a iProfesional un diputado que tuvo que migrar de LLA.

"Santiago Santurio armó el programita con el cura y Beltrán Benedit y le echaron la culpa a la pibita (Lourdes Arrieta), y Benedit llevo como papelito en la mano para armar el proyecto de excarcelación a ex represores, y luego se la agarraron con la pibita. Y en cuanto sigan estirando se les va a ir pudriendo", graficó el ex diputado de LLA a iProfesional. Los problemas internos en LLA son el escollo más serio para conformar un interbloque porque entre ellos hay mil divisiones y es difícil congeniar con un tercero.