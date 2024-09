En plena convulsión legislativa del bloque, el Presidente aseguró que "no hay lugar para ambiciones personales" ni para "la dispersión"

El presidente Javier Milei participó del III Encuentro Regional de Foro de Madrid - Río de la Plata 2024 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), desde donde envió un fuerte mensaje a la interna libertaria al plantear que "los que no comprendan la responsabilidad de pertenecer, no tienen nada que hacer en La Libertad Avanza".

Tras cuestionar al Partido del Estado -lo que definió como la casta política organizada para "arruinarle la vida a la gente"- el mandatario planteó que los libertarios deben presentar "batalla con organización y disciplina" aún si "los propios pueden estar tirando en contra de lo que uno está buscando".

Javier Milei habló de las internas en La Libertad Avanza: qué dijo

"No nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas intestinas, solo estando juntos podemos ser fuertes, solo siendo leales, de militante a militante, y ayudándonos entre nosotros, podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente", remarcó a raíz de la crisis legislativa interna que atraviesa el bloque libertario.

Por su parte, postuló que se deben dejar de lado las aspiraciones personales y pidió transformarse en "fieles servidores" de los millones de argentinos que confiaron en el espacio con su voto. "No les podemos fallar, cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza", sostuvo.

En la misma línea, aclaró: "Quienes sí lo comprendemos, le decimos a los argentinos que no teman, porque nuestra fe es tan grande como el desafío que tenemos por delante, y porque estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a perderlo todo con tal de dar vuelta esta página siniestra de la historia, con tal de cerrar, una vez y para siempre, la tragedia que fue esta última era de humillación argentina".

El mandatario reveló que trabaja para "ser el mejor Gobierno de la historia", y destacó algunos hitos de la gestión en materia económica como "prueba suficiente". "No solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, y además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia", subrayó.

Asimismo, pidió a la militancia libertaria dar la batalla cultural "desde el lugar que le toque", sin "pedir perdón, ni permiso" para combatir al comunismo que "ha construido hegemonía" a través del aparato de propaganda. "No importa si uno es un laburante, un estudiante, un emprendedor, un conferencista como era yo hasta hace pocos años, o un presidente como me toca ser hoy", planteó.

Las fuertes críticas a Alberto Fernández

En otro pasaje del discurso y ante alrededor de 500 asistentes conservadores, Milei aprovechó también para cuestionar la política sanitaria del expresidente Alberto Fernández durante la pandemia, al que calificó de "autócrata golpeador".

"Días atrás quien fuera el ministro de Economía (Martín Guzmán) del autócrata, porque hoy sí vale decirle, el autócrata golpeador, Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político", definió, lo que despertó el aplauso de los asistentes.

"Una de las cosas que uno notaba cuando miraba los números era que si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto por el COVID 30.000 personas, 30.000 de verdad", afirmó en un claro cuestionamiento a la cifra que pregonan los organismos de Derechos Humanos sobre los asesinados por la última dictadura cívico militar.

Y, continuó: "Esa cuarentena criminal se terminó llevando 110.000 personas por encima de lo que hubiera sido lo normal. Es decir, murieron 140.000 personas, pero 110.000 fueron responsabilidad de un Gobierno criminal. Un Gobierno que cuando se le señalaba lo que estaba ocurriendo, mandaba a sus esbirros mediáticos, a esos periodistas pauteros, corruptos, ensobrados a perseguir a todos aquellos que criticábamos la cuarentena".

En sintonía, tampoco se salvaron de los dardos del libertario el venezolano Nicolás Maduro ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: "Miremos a Europa, a Gran Bretaña, a Francia, históricos líderes del mundo libre hoy despedazados por conflictos culturales y sociales recurrentes, donde la respuesta de los gobiernos es la opresión y la censura. Miremos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a esta altura es, directamente, un cementerio humano, en el que adelantan la Navidad a octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones, mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos".

"Y por último, miremos a Brasil, donde la justicia adicta el poder petista ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileros y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia, o sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión", postuló sin hacer mención directa del líder del PT.