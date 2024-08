Las peleas internas en La Libertad Avanza complican cada vez más al presidente Javier Milei para lidiar con el Congreso, debido a que además de no tener mayoría ahora se arriesga a perder votos de su propia tropa y ya no solo en la Cámara de Diputados sino también en el Senado, donde Francisco Paoltroni ya se muestra casi con un pie afuera del oficialismo.

Mientras en la bancada de diputados de La Libertad Avanza acaba de renunciar la mendocina Lourdes Arrieta y formar su propio bloque por una derivación del escándalo por la visita a los represores de la última dictadura presos en Ezeiza, Paoltroni profundiza sus diferencias con la Casa Rosada con un enemigo concreto: el influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

El senador por Formosa no ocultó nunca su rechazo a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, por la que responsabiliza a Caputo. Pero ahora, cuando esas críticas todavía generan ruido, adelantó que además piensa votar en contra del DNU 656/24 que aumentó los fondos para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y que, tras el rechazo de Diputados, pende de un hilo en el Senado.

Ahora, lo que ocurre en Diputados se extiende como una sombra también sobre el Senado. "Está el runrún de que lo pueden expulsar del bloque", indicó una fuente de la Cámara alta a iProfesional. Sin embargo, en la Casa Rosada deslizaron a este medio que prefieren que "se vaya solo". El influyente asesor es el primero en abrirle la puerta.

¿Javier Milei puede perder un senador?: la interna que escala en la Cámara alta

Paoltroni escaló sus críticas a la candidatura de Lijo la semana pasada, cuando el polémico juez fue al Senado a defender su nominación. Con una dureza inusual, reclamó a Milei que "retire" su pliego y "lo mande a Caputo a fumar al quincho del fondo". Dijo además que el asesor "le está haciendo muchísimo daño al Gobierno.

Este martes el formoseño no solo reiteró esos cuestionamientos en declaraciones radiales sino que también se refirió al DNU sobre la SIDE que, como se sabe, es también obra de Caputo. "Creo que se va a rechazar. Yo voy a rechazar los fondos de la SIDE. ¿No hay plata para los jubilados y sí para los fondos de Caputo para la SIDE?", disparó.

Si bien días atrás el senador dijo que él no romperá con La Libertad Avanza, una importante fuente del Gobierno deslizó a iProfesional que "Paoltroni no tiene mucho futuro" en el partido libertario, pero aclaró: "Él mismo está pensando 'antes de que me vayan, me voy solo'".

De esta manera en la Rosada parecen dan un doble mensaje: que prefieren que el senador dé un paso al costado por iniciativa propia pero que tampoco se descarta una posible expulsión, como evaluaron para el caso de la diputada Arrieta, apuntada directamente por Karina Milei, la otra integrante, junto a Caputo, del círculo íntimo del Presidente.

Escándalo con Lourdes Arrieta en el bloque de diputados: ¿un caso testigo para el Senado?

Arrieta formó parte de la comitiva de diputados oficialistas que fueron a Ezeiza a visitar a Alfredo Astiz y otros represores de la dictadura, pero cuando estalló el escándalo aseguró que la llevaron "engañada" y, para más, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la excursión al penal.

El conflicto escaló a límites impensados. La semana pasada Arrieta se cruzó con Menem en una reunión de bloque que terminó con gritos, llantos y llamados al personal de Seguridad de Diputados. La legisladora, además, presentó una denuncia contra sus compañeros de bancada.

En ese contexto, la propia Karina Milei estaba dispuesta a promover su expulsión del bloque libertario, además de removerla de su cargo como apoderada de La Libertad Avanza en Mendoza. El armado político-electoral del oficialismo es potestad de la hermana del Presidente, que fue la que le habia dado a Arrieta el lugar. Además, Menem es un hombre de su confianza. Sin embargo, la misma diputada mendocina decidió irse de La Libertad Avanza en Diputados y conformar su propio bloque.

Por esas razones Karina Milei se metió personalmente en la corrosiva interna del bloque de diputados para disciplinar a Arrieta, de quien además sospechan que tendió un puente con el kirchnerismo en medio de esta pelea. Sin embargo, la diputada no dejó de alimentar el escándalo: el fin de semana ventiló capturas de pantalla del chat del bloque libertario donde se organizó la visita a los represores.

Esto terminó por obligar a Milei a pronunciarse sobre el tema. El Presidente se desligó de la excursión a la cárcel de Ezeiza y dejó una frase sugestiva: "Esa no es mi agenda. Habrá que investigar cómo fue movido eso". La frase fue interpretada como una alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, otra protagonista central de las internas que aquejan al Gobierno.

La "agenda" de Victoria Villarruel: el nuevo gesto de diferenciación de la vice frente a Javier Milei

Los dichos del Presidente no fueron tomados en ese sentido de manera arbitraria. Días atrás, la diputada Lilia Lemoine -también cercana a Karina Milei- tendió un manto de sospecha sobre el silencio de Villarruel frente al escándalo generado por la visita de ese grupo de diputados a los represores. Se sabe que la vice es la más interesada en la discusión sobre la dictadura y las agrupaciones guerrilleras.

Por eso y por la pelea que existe entre Villarruel y Karina Milei, cuando el Presidente se despegó del tema y dijo que esa "no es" su agenda todos miraron a la vicepresidenta. Pero por si eso fuera poco, tras esa declaración la titular del Senado armó un sorpresivo acto este martes para homenajear a "las víctimas del terrororismo" de los años 70.

Durante el acto que encabezó en el Salón Azul del Senado, la vicepresidenta sostuvo que "todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra Nación", y anunció: "Reabriremos todas las causas de victimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años".

En la Cámara alta varios interpretaron este evento como un gesto de Villarruel hacia la interna libertaria, una señal más de "independencia" tras los desaires que recibe por parte de la mesa chica de la Casa Rosada. Y es que, si bien el acto estaba previsto para la semana pasada y se reprogramó por la audiencia con Lijo, igualmente coincidió con escándalo que estalló en el bloque de diputados por este mismo tema y, además, tuvo lugar justo después de que Milei dijera que esa no es su agenda.

"Claramente sí es la agenda de ella y lo quiere mostrar", apuntó con malicia ante iProfesional una fuente de la oposición dialoguista de la Cámara alta, cercana al oficialismo. En ese sector, que suele prestarle al Gobierno los votos que le faltan, creen que muchos de los problemas que tuvo en el último tiempo Milei no son por ellos sino precisamente por las internas que se multiplican en La Libertad Avanza.

¿Cómo ven los aliados las internas del Gobierno?: problemas en un Congreso hostil

Sin Arrieta, La Libertad Avanza pasaría a tener un bloque de 37 diputados sobre los 257 del pleno. Sin Paoltroni, quedaría con apenas 6 votos en el Senado. Claramente esto no alteraría la situación actual del oficialismo en el Congreso, pero está muy lejos de ser una mejora para un espacio político que viene de sufrir tres derrotas legislativas en 48 horas.

"Perdieron el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia por la interna de ellos, que no se pudieron poner de acuerdo en un candidato para buscar después los votos", señaló a iProfesional otra fuente de la oposición en referencia al cuerpo legislativo que terminó con el radical crítico Martín Lousteau como presidente, luego de que Villarruel y Santiago Caputo propusieran dos nombres distintos que no reunían apoyo suficiente.

Algo similar ocurrió con la ley que aprobó el Senado para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria y otorgar un aumento sobre los haberes, que Milei quiere vetar. En la oposición dialoguista consideraron que el Gobierno "presentó tarde y mal su propuesta" y que no podía pretender que los aliados votaran "en contra de los jubilados" en ese contexto. "No se entienden entre ellos", afirmó a este medio un operador parlamentario.

Villarruel logró ahora ganar tiempo frente a la intención de la oposición de rechazar el DNU sobre la SIDE en el Senado pero sabe que no podrá demorar mucho tiempo más ese desenlace. Milei podría convertirse en el primer presidente al que el Congreso le boche un decreto. Será difícil convencer a los aliados de apoyar si no pueden siquiera convencer a los propios, como Paoltroni.

En ese contexto, en el Gobierno saben que el clima en el Congreso se espesó y hasta reconocen que tendrán más complicaciones en el Congreso en las próximas semanas. Creen que tienen que aguantar y dar la discusión pública mientras esperan a las elecciones del año próximo, donde confían en ganar más bancas. Para la oposción, enn cambio, el mayor problema de La Libertad Avanza es de orden interno.

El fantasma que agita el Gobierno en medio del ruido interno

El Gobierno empezó a agitar en estos días a través que la oposición quiere llevar a Milei a un juicio político y que por eso festejaron la mayoría de dos tercios que alcanzaron en las dos Cámaras para aprobar la nueva ley jubilatoria, otra derrota para el oficialismo.

"Pasaron del Club del Helicóptero al Club del Juicio Político. Lo dicen abiertamente. No lo disimulan", señaló recientemente el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, en la red social X. Se refería a una declaración que hizo días atrás el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans.

Sin embargo, en los bloques de la oposición dialoguista del Congreso las fuentes consultadas por este medio rechazaron de plano esa sospecha e indican que la retirada de apoyo que le mostraron en la última semana al oficialismo no tiene nada que ver con eso, al tiempo que apuntan: "Mejor que solucionen primero sus quilombos internos".

Asi, las internas en La Libertad Avanza complican cada vez más a Javier Milei no solo por el riesgo de ver más reducido su espacio político, sino que porque además muchas veces los potenciales aliados no saben bien con quién negociar y acordar en medio del desorden y las marchas y contramarchas que se generan por el agitado clima interno del Gobierno.