En plena caída de su imagen por la recesión y la baja en los indicadores económicos, Javier Milei no sólo sufrió una seguidilla de derrotas y errores no forzados, que podrían continuar y agravarse, sino que padeció los disparates que cometieron sus principales escuderos: el senador Bartolomé Abdala, la diputada Lilia Lemoine, el vocero Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel y de su propia autoría.

Según pudo saber iProfesional de fuentes gubernamentales, muchos de los papelones son parte de las peleas internas encarnizadas que no paran de crecer en La Libertad Avanza y que el líder libertario no puede contener y preocupan a los dirigentes más racionales del espacio.

En un reportaje televisivo en el canal TN, el senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cometió un sincericidio y confesó que tiene "más de quince asesores y que están en San Luis" para "hacer territorio" porque "quiero ser gobernador de la provincia".

En pleno ajuste del gasto público, cuando Milei prometió y sostiene que la "motosierra" y el ajuste lo pagaría la "casta", Abdala reveló una práctica de la más rancia política: utilizar los asesores parlamentarios como parte de una caja electoral y como operadores de una campaña.

Desde el enotorno de Javier Milei, apuntan contra Abdala, hombre de confianza de Victoria Villarruel

Desde la Casa Rosada aprovecharon la volada para arremeter contra Abdala, que es un dirigente de confianza de la vicepresidenta Victoria Villarruel y dejaron trascender que si fuera por Milei lo echarían del cargo.

En rigor, Abdala fue nombrado como presidente provisional del Senado por el dedo de Villarruel. El candidato original de Milei era el formoseño Francisco Paoltroni, que ahora se peleó con el Presidente y con su asesor sin cargo, Santiago Caputo, por impulsar a Ariel Lijo para la Corte Suprema.En los pasillos del Senado el comentario generalizado era este jueves el "sincericidio" de Abdala.

"Es un torpe e impresentable porque se pisó solo y es comentario generalizado de todos los senadores", dijo a iProfesional un senador de la bancada de Unión por la Patria.Además, cuentan que es generalizado el rechazo a la mayoría de los senadores de la Libertad Avanza por su falta de preparación y son comentadas las intervenciones de Ezequiel Atauche, de Jujuy, que sufrió el escrache de su propia esposa en un video difundido en redes cuando estaba en mal estado.

Según el diario La Nacion, el bloque de senadores libertarios tiene seis miembros, tras la expulsión de Paoltroni, y cuenta con 88 asesores y administra una caja de 120 millones de pesos, con sueldos desde 2 millones de pesos a 600 mil. "El relato es una cosa y la realidad es otra", señaló Paoltroni.

Lilia, Lemoine, otro dolor de cabeza para Javier Milei

Otra situación bizarra fue el video en streaming que publicó la diputada Lilia Lemoine en un diálogo con una voz desconocida en la que acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de estar "meando fuera del tarro", por enarbolar una "agenda propia" y "construir su propia carrera política" y lo consideró "la maldición del vice".

En el mundo libertario fue comentario generalizado que justo esta semana Villarruel le salvó las papas a Milei porque evitó una sesión pedida por la oposicion dura y la dialoguista para sancionar las leyes de Boleta Unica, de financiamiento universitario y de rechazo al DNU 565 de asignación de fondos reservados a la SIDE por 100 mil millones de pesos.

El financiamiento educativo sería un aumento del gasto público en pleno ajuste y Milei lo vetaría en caso de ser sancionado, según anticipó, con el pretexto de cuidar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, igual que hizo con la movilidad jubilatoria. El rechazo del DNU de la SIDE implicaría un golpe para el Presidente y para su asesor sin cartera Santiago Caputo, que comanda la inteligencia.

"En lugar de agradecerle a Villarruel, le mandan a Lemoine para que siga acorralándola", aseguraron preocupados a iProfesional en La Libertad Avanza. "Está todo roto", señalan fuentes parlamentarias del mundo libertario.Comienzan a ser muy fuertes las versiones sobre una supuesta pelea entre Milei y Lemoine con amenazas de ésta de difundir videos comprometedores del Presidente. Por supuesto, en la Casa Rosada lo niegan.

Pero Lemoine no dejó un solo diputado de La Libertad Avanza sin criticar. Fue lapidaria con Lourdes Arrieta luego de la famosa visita a los ex represores y también atacó a su par Rocío Bonacci. Arrieta quedó en el centro de la escena por sus denuncias a Martín Menem y a Nicolás Mayoraz, por lo cual debió renunciar y fundar su bloque. Además, publicó capturas de pantalla con insultos por chat en el grupo de whatsapp del bloque libertario a la diputada Marcela Pagano, quien transita un embarazo.

Dicen en la Casa Rosada que en los últimos días Lemoine recibió en la Casa Rosada el pedido del Presidente de frenar el ataque a sus colegas diputados libertarios, pero que le dieron rienda suelta para atacar a Villarruel. La secretaria general de la Presidenta, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo son encarnizados rivales de la vicepresidenta.

La represión policial a jubilados y las polémicas declaracinones de vocero presidencial

El espectáculo dantesco se completó en la semana con la represión policial a personas mayores en la protesta de los jubilados y de varias agrupaciones políticas y piqueteras de izquierda. Si bien había activistas que buscaban la violencia para generar un hecho político contra Milei, por el veto a la ley jubilatoria, las fuerzas federales de seguridad aparecieron en imágenes maltratando a jubilados.

El vocero presidencial Manuel Adorni no tuvo mejor idea que declarar en sus conferencias matutinas que "no hay que tenerle miedo a la represión" si en las manifestaciones "no se cumple la ley". El detalle consiste en que muchas escenas eran de violencia en las veredas, donde está permitido protestar, y con adultos mayores como víctimas.

El contexto de estas escenas, no hay que olvidar, fue un reportaje en el que el propio Milei aseguró que "el poder adquisitivo en dólares de los jubilados está volando, aumentó un 5% sobre la inflación". Fue su argumento para sostener el veto a la ley de aumento del 8,1% a las jubilaciones que sancionó el Senado y que según el jefe de Estado podría "romper el equilibrio fiscal" pese a que en los hechos el aumento sería de 17.000 pesos para cada jubilado de la mínima.

En la semana anterior, había sostenido que esa ley aumentaría un 62% del PBI y había acusado de "degenerados fiscales" a los senadores. Ese porcentaje implicaría que el aumento triplicaría el monto total de todo el Presupuesto nacional, casi un delirio. La Oficina Nacional de Presupuesto consignó que el impacto fiscal de la ley es sólo del 0,44% del PBI, apenas 10% del gasto tributario. Ese gasto es lo que el Estado deja de percibir por exenciones tributarias a empresas y sectores privilegiados, como las de Tierra del Fuego o como las del sector de la economía del conocimiento, entre ellas Mercado Libre y Globant. Pero Milei dijo este martes que Mercado Libre es "el gran benefactor" del país porque prometió 2000 empleos para 2025.

Javier Milei y sus "errores no forzados"

Esas declaraciones de Milei enardecieron a los jubilados y a la oposición que este jueves firmó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Los bloques de Encuentro Federal, la UCR, Unión por la Patria y los provinciales podrían juntar los dos tercios de los votos para insistir con la ley y rechazar el veto.

La mala praxis política y declarativa de Milei provocó, no solo la derrota de la sanción de la ley jubilatoria, y posiblemente nuevas leyes de mayor gasto y de modificaciones al presupuesto en el Congreso, sino también unificó a la oposicion para rechazar este veto y los que vendrán. Además, afianzó las mayorías para rechazar el DNU de la SIDE y sancionar la ley de financiamiento educativo.

Mientras tanto, los especialistas en temas previsionales, como la abogada Andrea Falcone o Eugenio Semino suelen decir que la caída del poder adquisitivo de los jubilados superó el 30% real, si se lo compara con la inflación.

Esta noticia se sucede a otras como la caída de la recaudación fiscal en un 13% en términos reales, y la caída del consumo en supermercados del 20%, la baja en diversas actividades productivas entre un 20% y un 30%, y el aumento de la pobreza a un 52% según la Universidad Católica (UCA).Otro papelón fue la publicación del DNU 780 que restringió la Ley de Acceso a la Información, unánimemente criticada por todo el arco opositor y por algunos oficialistas. Por la presión, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, anunció en su informe en la Cámara de Diputados de este miércoles que el Gobierno podría revisar algunos de sus puntos.

Sin embargo, en el Ministerio del Interior aclararon este jueves que "Francos dice que el Poder Ejecutivo no tiene nada que corregir, tuvieron la anuencia de la Procuración del Tesoro, no hay nada malo, que en Diputados dijo que se podria analizar si hay algo fuera de lugar, pero el Estado nacional no encuentra nada fuera de lugar".

Santiago Caputo, otro nombre polémico del entorno del Presidente

Una de las perlitas que colmó la semana de disparates libertarios fue la argumentación de la particular modalidad del contrato que la Secretaría General de la Presidencia tiene con el asesor sin cartera Santiago Caputo, a quien Milei incluyó en el "triángulo de hiero" que conforman el Presidente, su asesor y Karina Milei.

La respuesta fue que Caputo es monotributista y le factura como tal a la Secretaría General de la Presidencia 2,5 millones de pesos y "desempeña tareas de asesoría bajo un marco de modalidad de empleo de locación de servicios por tareas de naturaleza no permanente".

"Conforme surge de su contrato, sus actividades consisten en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados", dijo Guillermo Francos en su informe.

Continúa de esta manera: "Armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento".

En ningún momento mencionan qué "proyectos de consultoría" lidera Caputo, a qué "campo profesional especializado" se dedica ni qué "propuestas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados" desarrolla. Lo cierto es que Caputo se ocupa de la estrategia de márketing, pero además controla la SIDE, donde nombró a su amigo Sergio Neiffert, y controla muchos cargos en varias secretarías estratégicas como Justicia, Energía, Transportes y decenas de áreas del Estado.