Las diferencias entre Cristina Kirchner y cierto sector del sindicalismo no son nuevas. Desde las peleas con el gastronómico Luis Barrionuevo y las diferencias con el camionero Hugo Moyano a esta parte, pasó mucha agua bajo el río. Hace pocos días, la ex vicepresidenta afirmó que los gremios, "ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores". Estas y otras expresiones merecieron las respuestas de uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano y del secretario General de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez.

Moyano aseguró que las cartas que lanza la ex vicepresidenta "no suman para nada" y afirmó que las críticas "se tiene que dar en un debate interno y no hacerla pública. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache (por Milei) a presidente".

Sobre la pérdida de representatividad del sindicalismo, reclamó: "Cuando habla de la CGT, que dé nombres o yo no me voy a hacer cargo. Los que aprobaron la Ley Bases fueron los diputados del peronismo de Tucumán, Catamarca y Salta. La crítica a la CGT no la entiendo".

Pablo Moyano le reclamó a Cristina Kirchner que dé los nombres de los sindicalistas que cuestiona

Insistió en que Cristina Kirchner "dé nombres o yo no me voy a hacer cargo" y recordó: "Yo me hago cargo de lo que hice, dos paros generales. Que se hagan cargo los políticos, porque la Ley Bases y la reforma laboral las votaron los diputados del peronismo. Que se hagan cargo de haber puesto a dedo a esos diputados y luego ser traicionados.

El secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camioneros exigió que "las críticas a la CGT que las diga adentro, que dé nombres de los dirigentes, que no nos ponga a todos en la misma bolsa". Los dichos de Moyano no sólo apuntan a la ex presidenta, sino también a sus pares, con los que tiene diferencias en la estrategia contra el gobierno libertario.

En su carta, la ex mandataria sostuvo que el peronismo "se torció" y "se desordenó", y explicó como una de las razones el cambio en las relaciones laborales, donde los trabajadores registrados en el sector privado son una minoría y solo el 40 por ciento está afiliado a un sindicato. Manifestó que "las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores", lo que derivó en la reacción de la dirigencia gremial.

Andrés Rodríguez: "Cristina no es hegemónica en el peronismo"

Otro de los que salió a contestar con dureza a Cristina Kirchner fue el estatal Rodríguez, recordando que "En sus gobiernos, lamentablemente tampoco se hizo mucho por el empleo formal. Hay un 45 por ciento de informalidad que se viene arrastrando".

El también secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) salió a defender la tarea y gestión de los sindicatos y apuntó que "Cristina tiene que revisar mejor los números", ya que la ex presidenta había declarado que "las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores".

Consultado sobre si el sindicalismo todavía representa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, señaló que "la informalidad no es culpa del movimiento obrero sino de los gobiernos".

Rodríguez también se metió en la interna política y le pegó (quizás) donde más le duele a la ex vicepresidenta. Apuntó que "Cristina tiene un apoyo importante, pero no es para nada hegemónica en el peronismo. Hoy el peronismo está disperso. Es probable que el nuevo liderazgo provenga del interior del país".

"El peronismo no advirtió los cambios de las relaciones laborales"

En lo que pareció una autocrítica de la anterior gestión, la expresidenta advirtió que "por primera vez en un gobierno peronista los trabajadores registrados no llegaron a cubrir la canasta básica total (CBT). O sea: el peronismo con trabajadores registrados pobres, pese a que la tasa de desempleo tuvo un excelente comportamiento alcanzando el nivel más bajo de las últimas décadas con el 5,7 por ciento".

Para Cristina Kirchner el peronismo "se torció", "cuando no recuperó el carácter universal que caracterizó a sus políticas sociales y que impedían el surgimiento de clientelismos que solo contribuyen a dividir y a enfrentar a los sectores populares entre sí, e irritar a nuestras clases medias".

Añadió que su partido "no advirtió la modificación de las relaciones laborales de la población económicamente activa, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no sólo son minoría, sino que, además, solo el 40 por ciento de ellos está sindicalizado". Semanas antes de la carta, la ex mandataria se reunió con un grupo de sindicalistas afines como Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Mario "Paco" Manrique (mecánicos). Carlos Minucci (jerárquicos de energía) y Abel Furlán (metalúrgicos), entre otros, donde analizaron la situación del país.