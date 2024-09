En el arranque de una semana muy complicada en el Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió encauzar su relación con el PRO y armar una mesa de coordinación sobre la estrategia parlamentaria que se reunirá semanalmente, con la mira puesta en el inminente debate sobre las jubilaciones, pero también en el Presupuesto 2025 y otras iniciativas que prepara el oficialismo.

La decisión se tomó durante la reunión que encabezó este lunes en Casa Rosada la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios con los diputados de La Libertad Avanza, del PRO y del MID, el espacio que lidera el ex jefe de bloque del oficialismo, Oscar Zago.

Allí se habló sobre "cómo trabajar y corregir la relación" entre el Gobierno y sus aliados en el Congreso, según contó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, al tiempo que señaló: "Esta mesa, que ahora se va a reunir semanalmente, va a tener una coordinación entre el Ejecutivo, el bloque de La Libertad Avanza, el PRO y el MID".

La idea central es mejorar la estrategia parlamentaria hacia adelante. Mientras que el rechazo opositor al veto de Milei sobre la nueva ley de jubilaciones todavía está en duda de cara a la sesión del miércoles, otras derrotas ya se ven difíciles de impedir: por caso, el Senado avisó a la Casa Rosada que el jueves puede caer el DNU que amplió los fondos para la SIDE.

Pero más allá de esta semana al Gobierno le espera un desafío mucho más grande con el Presupuesto 2025, el primero de la gestión de Milei. El Presidente tiene la intención de ir a presentarlo en persona y se anticipa una discusión muy compleja. Con ese horizonte, el oficialismo necesita tener una relación más aceitada con sus aliados, que lo aventajan en experiencia y le señalan insistentemente una falta de planificación.

¿A qué apunta la nueva estrategia de Javier Milei y el PRO?: más allá de las jubilaciones

La nueva mesa de coordinación no implicará en lo inmediato el armado de un interbloque de diputados, como se especula desde hace meses y como quiere el propio Milei. "Esa etapa será el final de un trabajo de confianza que se irá desarrollando", señaló Ritondo. Así, la puerta a una alianza más formal quedó entreabierta.

El objetivo inmediato para el Gobierno es evitar un nuevo revés el miércoles, cuando se realice la sesión especial que pidieron la UCR, Encuentro Federal y otros bloques para insistir en la ley que aumenta las jubilaciones y desechar el veto presidencial. No están lejos. Fuentes de la oposición deslizaron a iProfesional que todavía no tiene los dos tercios y que no creen que el tema se defina ese día. "Es posible que pase a las comisiones una semana", indicaron.

Sin embargo, el Congreso sigue siendo difícil de manejar para la gestión libertaria y mucho más cuando hay ruido en la relación con el partido que lidera Mauricio Macri. En ese contexto, la idea de armar una mesa de coordinación permanente tiene como objetivo de fondo "ver y trabajar las cosas antes de que lleguen al parlamento", según precisó Ritondo.

Esto obedece a una crítica constante del PRO al Ejecutivo. El último chispazo fue por el decreto que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsada por ese partido durante la gestión de Macri. "Estuvimos el viernes acá y nadie nos dijo nada sobre eso", apuntó Ritondo en Casa Rosada al finalizar el encuentro y resumió así uno de los temas que buscan solucionar ahora.

El PRO no quiere verse sorprendido por medidas o proyectos del Gobierno que generan revuelo en el Congreso y mucho menos si, además, afectan la relación entre ambos espacios. Fue el caso de este último decreto. La idea ahora es que la Rosada les adelante a sus aliados las iniciativas de su agenda para planificar mejor la estrategia y evitar un desgaste político innecesario para Milei.

Información Pública, Presupuesto 2025 y Ley de Hojarascas: los desafíos de la nueva mesa

Esto corre para el tema de la Ley de Acceso de la Información Pública. Luego de que el PRO expresara su rechazo al decreto de Milei por entender que limita los alcances de esa norma, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prometió durante su presentación en Diputados que lo revisarían, pero el asesor presidencial Santiago Caputo mandó a comunicar lo contrario.

El tema se conversó en la reunión que encabezó Karina Milei junto a Sturzenegger, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, mano derecha de Francos, que iba a ser el anfitrión, pero fue internado por una afección de salud. El PRO se llevó la promesa de charlar sobre una posible modificación al decreto, que también cuestionan la UCR y otros bloques.

Este podría ser un test para la nueva estrategia de coordinación entre el Gobierno y sus aliados, pero hay otros temas en la agenda del oficialismo que la pondrán a prueba. Uno de ellos es la Ley de Hojarascas que prepara Sturzenegger para avanzar con numerosas desregulaciones económicas y derogación de leyes "obsoletas".

Durante la cumbre en la Casa Rosada, el ministro les adelantó pocos detalles sobre ese proyecto, pero se comprometió a mandarles una copia a los aliados del PRO antes de enviarlo al Congreso, en el marco de este nuevo mecanismo para coordinar la estrategia parlamentaria.

A esto se le sumará como tema clave el Presupuesto 2025. La iniciativa que el Presidente quiere ir a presentar él mismo a Diputados -en un hecho sin precedentes- contemplará el "déficit cero", que para el libertario es sagrado. Esto por sí solo adelanta una discusión muy difícil con la oposición más dialoguista que intenta marcarle al Gobierno los límites y prioridades de ajuste. La Casa Rosada necesitará estar en la misma página que sus aliados para buscar los votos.

¿Por qué la ausencia de Guillermo Francos influye en la estrategia del Gobierno y el PRO?

La ausencia de Francos, que debió permanecer internado el fin de semana afectado por un cuadro gastrointestinal, no es un detalle menor en este contexto. El jefe de Gabinete debía ser quien encabezara la reunión de este lunes entre el Gobierno y sus aliados. Al no poder estar, el PRO pidió que estuvieran Karina Milei o Santiago Caputo.

Se sabe que Francos fue clave en las negociaciones que le permitieron al Gobierno aprobar la Ley de Bases, pero luego de ese logro se apartó de la "rosca" con el Congreso y se abocó a la gestión cotidiana. Para muchos en la oposición, en las últimas derrotas legislativas del oficialismo se notó la falta de alguien con su capacidad para buscar acuerdos.

Tanto es así que durante el informe a la Cámara de Diputados el pasado jueves, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, le pidió públicamente que "vuelva a involucrarse en las negociaciones" entre el Ejecutivo y el Congreso. Algunos de los funcionarios que se encargan hoy de esa tarea responden a Francos, pero "no es lo mismo", según fuentes consultadas por iProfesional.

La internación del funcionario se vio rodeada de versiones sobre un fuerte enojo del jefe de Gabinete con el entorno de Milei por haberlo desautorizado cuando negaron que fueran a hacer cambios en el decreto sobre Acceso a la Información Pública. Francos les habría recordado que el rango constitucional del jefe de Gabinete es superior al de un asesor sin cargo oficial como es Caputo.

En cualquier caso, la ausencia de Francos obligó a Karina Milei a hacerse cargo de la reunión con los aliados, que querían contar con la palabra de alguien que pudiera darles garantías de cumplir lo conversado. Para los diputados, sin el experimentado jefe de Gabinete, solo la secretaria general y Caputo pueden representar el compromiso del Presidente.

La situación va de la mano con la necesidad de armar una mesa de coordinación para los debates que le esperan al gobierno de Javier Milei en el Congreso. El Gobierno necesita afinar la estrategia para evitar nuevas derrotas en temas como las jubilaciones y encarar la discusión del Presupuesto 2025 y aliados como el PRO buscan lo mismo para poder defender los proyectos que los unen y administrar mejor las diferencias, que complican la estrategia parlamentaria.