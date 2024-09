Los libertarios buscan frenar la seguidilla de derrotas. El presidente Javier Milei intentará evitar una semana negra en el Congreso y que la Cámara de Diputados no rechace su veto a la ley de movilidad jubilatoria, sancionada por la oposición. Pero se resigna a que el Senado rechazará el DNU 565 de fondos reservados d la SIDE y aprobará la ley de aumento del gasto universitario.

"Nos quieren romper el equilibrio fiscal. Milei vetará la ley universitaria", confió a iProfesional una alta fuente presidencial. "Si rechazan el DNU de la SIDe se buscarán alternativas. Pero si hay un atentado serán los culpables", señaló otro vocero cercano a Milei.

Según pudo saber iProfesional, el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, operará sobre los gobernadores, los senadores y los diputados más afines y "conversables". Para ello, lo ayudarán el subjefe del gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, de origen peronista.

Pero en la Casa Rosada se las ven negras. Los gobernadores peronistas no tienen intención de ayudar salvo el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Catamarca, Raúl Jalil, de donde podría encontrar diputados y senadores aliados.

Pero el resto, los peronistas, los provinciales, los de la UCR y los del PRO, no definieron su posición y la mayoría está descreída del Gobierno por las promesas incumplidas.

Cómo está la negociación con los gobernadores y la postura de los díscolos

En las negociaciones por la Ley Bases, Francos prometió reactivar obras, pagar obras pasadas, compensar con la Anses a las cajas de jubilaciones provinciales, devolver fondos retirados a las provincias y compensarlas por el traspaso del fondo del conurbano a Buenos Aires en 2017. Pero nada de esto fue cumplido por la "motosierra" de Milei.

"Tienen que pagar las deudas para que volvamos a creer", dijo a iProfesional un allegado a los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, que actúan en tándem para negociar.

Para colmo de males, el expulsado senador Francisco Paoltroni podría rechazar el DNU 565 que asignó fondos reservados para la SIDE por 100.000 millones de pesos y de ese modo el rechazo del DNU podría tener 62 votos contra 6, que son los senadores libertarios que quedan. Si el Senado rechaza el DNU, éste caerá definitivamente.

"Veremos si lo hacen y si avanzan serán los responsables de un atentado en caso de que lo haya. Pero se evaluarán otras alternativas", dijo a iProfesional un allegado a Milei. En la Casa Rosada descuentan que el DNU caerá y programan la firma de varios decretos por cifras menores, de 25.000 millones de pesos, hasta llegar a la cifra final.

También una parte de las partidas secretas se podrían incorporar a la Ley de Presupuesto 2025 y canalizarse a través de decretos secretos de la Presidencia de la Nación.

En tanto, Milei intenta cuidar que no se desmadre aún más el bloque de diputados de La Libertad Avanza que es una hoguera de vanidades, donde la diputada Lilia Lemoine arma escándalos en los grupos internos de whatsapp. Siempre elige diversos blancos, el más frecuente es Marcela Pagano.

Pero recientemente provocó la renuncia de Lourdes Arrieta, que ahora medita la venganza a través de sus votos en el recinto. Como ella, el diputado Oscar Zago fue expulsado de las "fuerzas del cielo" hace tres meses por la bolilla negra de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y su novio y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La diferencia es que Zago tomó distancia de éstos, pero sigue apoyando al gobierno de Milei y se transformó en un intermediario con Lourdes Arrieta, para que esta no termine de sacar del todo los pies del plato.

Según pudo saber iProfesional Zago intenta contener a la diputada Arrieta para que no se pase a las filas de la oposición y vote por el rechazo al veto jubilatorio de Milei. "Está hablando con ella y le pide que piense, conversa, negocia, le dice bueno mirá… fíjate… Ella le contesta que como la insultaron y la atacaron ‘ahora me hago la boluda’. Entonces Zago les pide a los diputados de La Libertad Avanza que no la ataquen, que se callen la boca, que callados son todos más piolas", confió una fuente.

La curiosidad es que Zago ya no pertenece al bloque de LLA y lidera un bloque propio, el MID, pero sigue apoyando al gobierno de Milei. La relación de Zago con Milei se mantiene en buenos términos pero con Menem no habla. Zago también es uno de los interlocutores de Marcela Pagano, que por ahora mantendrá la disciplina con la Casa Rosada.

El Gobierno trata de evitar una nueva derrota legislativa

Las más altas fuentes de la Casa Rosada confiaron a iProfesional que Guillermo Francos volvió al ruedo de la negociación con el Congreso cuando pudo comprobar y dejar en evidencia que las habilidades de Martín Menem y de Santiago Caputo no son eficientes para sancionar leyes o para evitar problemas parlamentarios.

El jefe de Gabinete había sido corrido de las negociaciones parlamentarias, que habían sido exitosas para sancionar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y asi fue como La Libertad Avanza sufrió una seguidilla de derrotas hace dos semanas:

La Cámara de Diputados rechazó al DNU 565 de la SIDE que el jueves podría terminar de rechazar el Senado.

La misma cámara sancionó el aumento del gasto para las universidades, que ahora votará el Senado por mayoría.

La Comisión Bicameral de Inteligencia quedó en manos del senador radical Martín Lousteau y no de Edgardo Kueider, que había sido seleccionado por el joven Caputo.

El Senado sancionó la ley de movilidad jubilatoria que antes había votado Diputados y obligó a Milei a vetarla.

En la semana próxima, entonces, la Cámara de Diputados podría juntar los dos tercios para rechazar ese veto presidencial. Además, comenzaron las negociaciones entre los bloques opositores para sancionar una ley que derogue el decreto 780 sancionado la semana última por Milei, que reglamenta en forma restrictiva la Ley de Acceso a la Información, que sirvió por ejemplo para conocer la fiesta de Olivos de Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Esa ley fue impulsada en 2016 por la entonces subsecretaria de Reforma Institucional y Mejoramiento de la Democracia, Marina Carbajal, que trabajaba bajo la órbita de Rogelio Frigerio, que era el ministro del Interior del ex presidente Mauricio Macri. La ley fue sancionada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso y Carbajal la trabajó entonces con dos diputadas que aún siguen allí, Silvia Lospennato, del PRO, y Karina Banfi, del radicalismo.

Mediante el decreto 780, Milei quiso limitar la cantidad de personas habilitadas para pedir el acceso a la información, que actualmente alcanza a todos los ciudadanos, y restringe las temáticas que pueden ser consultadas, al invocar un derecho a no dar información sobre cuestiones privadas, que es una linea muy difusa en los funcionarios.

Lo que más molestó al Presidente y a Karina Milei es la abrumadora cantidad de pedidos de información sobre la Presidencia y en especial sobre los perros de Milei y la construcción de caniles en la quinta presidencial. Caputo lo rectificó a Francos y el decreto 780 no será derogado ni modificado, por lo cual el Congreso lo derogaría. Nuevamente, el Presidente podrá quedar obligado a vetarla.

En medio de la demora de la reactivación económica, la persistencia de cierta inflación, la caída de los indicadores de actividad y de empleo y jubilaciones, Milei no detiene la creación de nuevos problemas políticos.

Por eso, Guillermo Francos les dijo a sus funcionarios Rolandi y Catalán que habrá que negociar "un poco con todos: diputados, senadores y gobernadores". En la vocería de la Presidencia no quieren adelantar la estrategia, pero deslizaron: "Veremos si avanzan en el rechazo al veto y a los decretos de la SIDE y de acceso a la información, que voten lo que quieran, si hay un atentado será responsabilidad de ellos, pero alguna alternativa se va a encontrar".

En un contexto en el que el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, recibió una carta bomba en un atentado que se investiga, en el Gobierno deslizan que les será más dificil a los senadores rechazar los fondos reservados para la SIDE que según ellos están ligados a la investigación y prevención.

En la Cámara de Diputados, los bloques de la UCR, Encuentro Federal y Unidad Ciudadana están unificados en el rechazo al veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Luego ese rechazo se replicaría en el Senado, lo cual se sumaría al rechazo al DNU de la SIDE.

En la Cámara baja, la oposición está muy ajustada para llegar a 172 diputados, pero podrían llegar. Por ahora tienen entre 165 y 168 votos. El PRO apoyará el veto de Milei, pero podría tener algunas fugas como la del diputado Alvaro González, que criticó el veto, pero esperará la reunion de bloque para definir. No va a definir posturas ahora.

En el Senado, el rechazo al DNU de la SIDE sumaría el voto del ex libertario Francisco Paoltroni que fue echado de LLA por oponerse al nombramiento del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema. En ese sentido, Milei recibió este viernes la mala noticia de que el kirchnerismo anunció a través del senador Mariano Recalde que no apoyará a Lijo.

El desgaste político de Milei por apoyar a un juez desprestigiado habrá sido en vano. En medio de eso, el Presidente quedó envuelto en una pelea digna de viejos twiteros contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

Si el Senado vota la ley de financiamiento educativo, Milei la vetará, pero el Congreso volvería a la carga con el rechazo del veto presidencial, y las disputas políticas y parlamentarias, sanciones, vetos y rechazos, serían el cuento de nunca acabar. Si se concreta el rechazo al veto jubilatorio Milei quedaría sin alternativa para aumentar los haberes.

Una fuente cercana al jefe de bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, aseguró en la intimidad que "el número en Diputados para rechazar el veto jubilatorio está muy finito, pero creemos que llegamos". Sabe que el Gobierno trabaja fuerte con los gobernadores con el látigo y billetera.

"Va a estar para alquilar balcones", dijo. El diputado radical Fernando Carbajal aseguró que "pedimos sesión para el próximo miércoles para rechazar el veto a la ley Previsional y las jubilaciones no pueden ir atrás de la inflación. Los que quieren bancar fondos reservados de la SIDE con el hambre de los jubilados, que se hagan cargo".

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto aseguró a iProfesional que "va a ser dificil, pero estamos cerca de rechazarlo y vamos a trabajar para eso".