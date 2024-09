Aerolíneas Argentinas denunciará a los gremios aeronáuticos y buscará expulsar a Pablo Biró

Aerolíneas Argentinas denunciará a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza adoptadas contra la compañía y comenzará el proceso destinado a expulsar a Pablo Biró, titular de APLA, del Directorio de la empresa, según se conoció hoy a través de un comunicado.

"Las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes de cabina), originalmente denominadas "asambleas informativas" para ocultar su naturaleza abusiva e ilegal, ya le provocaron a Aerolíneas Argentinas pérdidas por más de 2 millones de dólares", arranca señalando el comunicado.

Agrega que "como consecuencia, la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró por APLA, y Juan Pablo Brey por AAA".

"El caso de Biró implica además una responsabilidad mayor por formar parte del Directorio de Aerolíneas Argentinas. Es decir que por sus manifestaciones públicas y su accionar directo en contra de los intereses de la compañía, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable "ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión", de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades", indica el documento.

Y anticipa que, "por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano".

Añade que "ya se realizaron más de 400 descuentos a pilotos, copilotos y tripulantes por incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos de la compañía. Estos descuentos son de un promedio de 150 mil pesos por día para pilotos, y de 50 mil pesos por día para tripulantes".

Y concluye afirmando que "desde Aerolíneas Argentinas pondremos todo nuestro empeño en evitar mayores complicaciones en los itinerarios de viaje de nuestros pasajeros, y continuaremos denunciando todo tipo de medida gremial que esté deliberadamente diseñada para perjudicarlos".

El paro del viernes pasado afectó más de 150 vuelos y 15 mil pasajeros tanto en Aeroparque como en Ezeiza. La medida de fuerza de los pilotos empezó a las 5 de la madrugada y se extendió hasta las 14. Según confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas a Clarín, los pasajeros debieron ser acomodados en los vuelos posteriores y en 14 vuelos especiales que se crearon por fuera de la programación original para atender la demanda.

A partir de esta medida es que el Gobierno avanzó con declarar al transporte aerocomercial como servicio esencial. ¿En qué consistiría que los vuelos pasen a ser un servicio esencial? Desde Capital Humano dijeron que el abanico podría ir desde una negociación directa entre la empresa y el gremio hasta establecer un piso mínimo de servicios a cumplir.

"Si se ponen de acuerdo con una guardia de servicios y éstos se cumplen, quizás sea suficiente. Ahora, si insisten en comportarse como adolescentes, entonces se les va a aplicar un porcentaje mínimo de servicios que tienen que cumplir, que podría ser un 70% de lo que se vuela en una jornada normal", detallaron.

"El problema es de los gremios, no pueden hacer este paro salvaje, no están entendiendo que la Argentina ha cambiado. Piden 70% de incremento. Los pilotos acá tienen salarios adecuados y beneficios enormes para ellos que no existen en la industria. No están entendiendo. Esto era una negociación que la estábamos llevando adelante e intempestivamente salieron con este paro", apuntó en diálogo con radio Mitre.