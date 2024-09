En un mensaje en redes sociales, Cristina Kirchner criticó al gobierno de Javier Milei por la crítica situación que atraviesa la provincia de Córdoba, a raíz de los incendios. En el mensaje, también cuestionó al ministro de Economía Luis Caputo y se preguntó si, a pesar del ajuste, podrá pagar los próximos vencimientos de deuda.

Rápidamente, Caputo le contestó en un duro mensaje también por la red social X. Le dijo que no sabe de economía y aseguró: "Quedate chillando tranquila, porque no vas a volver a gobernar nunca más".

Después de ese mensaje, Cristina acusó al ministro de Economía de "violento, misógino y bobo". También publicó un video de Javier Milei en el que criticaba a Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri.

El mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei por el fuego en Córdoba

"Argentina bajo fuego. De los fuegos del presente", comienza el texto que publicó la expresidenta. Y continúa: "Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas. Sin embargo, la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado".

"En el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso de la Nación aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas. No es una ley punitivista, sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio. Estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional", continuó el texto de Cristina.

Y cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno en este ámbito: "Desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego".

La situación de la deuda y un "palo" a Luis Caputo

En la segunda parte del mensaje, Cristina Kirchner señaló que "en el Boletín Oficial del día de hoy se publicó el decreto 846/2024, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública". "Esto es: para canjear o reestructurar deuda existente deberían mejorar monto, tasa o plazo (de acuerdo a la interpretación de la norma, debe existir mejora en dos de las tres condiciones)", detalló.

"Esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley de Bases y lo señalamos en nuestro documento 'Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-' publicado en febrero de este año. Finalmente la Ley de Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de Ley de Presupuesto", agregó.

Y, a partir de esa medida, cuestionó el accionar de Milei y Luis Caputo: "¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?"

La dura respuesta de Luis Caputo a Cristina Kirchner

Pese a estar en Nueva York junto a Javier Milei y la delegación argentina, Luis Caputo no tardó en responder al mensaje de Cristina. "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía", aseguró.

"Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía", agregó el ministro de Economía.

Y concluyó con un fuerte mensaje contra la expresidenta Cristina Kirchner: "Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más".

La réplica de Cristina Kirchner a Luis Caputo: lo acusó de misógino y le dijo "bobo"

A partir de esa frase, Fernández de Kirchner volvió a referirse a Caputo, a quien acusó de mentiroso, misógino e incluso lo llamó "bobo". Además, publicó un video de Javier Milei hablando mal del propio Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso", escribió Cristina en la red social X.

Y cerró con un video de Javier Milei: "¡Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!".

"Acá hubo un desastre monetario, que fue el 28 de diciembre. Se terminó en el FMI. Vino Caputo, se fumó u$s15.000 millones de reservas irresponsablemente y nos deja este despiole de las Leliqs. Caputo es uno de los responsables del 28D y uno de los grandes desastres del Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses", dice Milei en el video que compartió Cristina, en época del Gobierno de Macri.

Sobre el último mensaje de Cristina, Luis Caputo volvió a contestar. Y, además de una risa irónica, escribió: "Veo que me hace caso, siga chillando nomás!!".