El ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá que hacer esfuerzos el año que viene para conseguir los dólares necesarios para atender todos los frentes, si es que el riesgo país no baja a niveles de 800 puntos, lo que le permitiría volver a los mercados voluntarios para refinanciar los compromisos del año próximo.

Según señala en el proyecto de Presupuesto 2025, el gobierno va a tener que enfrentar todos los pagos de la economía con un superávit comercial de unos u$s20.000 millones. La pregunta entonces que se puede hacer es de dónde saldrán esas divisas, teniendo en cuenta que la próxima cosecha puede resultar no tan buena, partiendo del piso más alto que dejó la última.

Cuántos dólares necesita Luis Caputo y de dónde los puede conseguir

Según señala el centro CIFRA, la situación de la deuda se complica, especialmente el año próximo, donde los vencimientos ascienden a u$s17.522 millones. Los correspondientes a bonos y títulos alcanzan a u$s8.928 millones, en tanto que el de los organismos a u$s7.006 millones, de los cuales alrededor de u$s3.000 millones corresponden al FMI por intereses. A esto hay que agregar los más de u$s2.300 millones que el BCRA debe pagar por el BOPREAL, además de los vencimientos de Provincias y privados.

Desde los despachos del Palacio de Hacienda se supone que hay por lo menos tres fuentes de recursos para obtener las divisas y pasar el año próximo.

Una sería una mejora de los precios de los granos; otra, el ingreso de capitales por medio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una tercera en la que está pensando en Economía es que se profundice el proceso de sustitución de importaciones de gas, de la mano de la producción de Vaca Muerta.

Cuántos dólares le podría dejar Vaca Muerta a Luis Caputo

Juan Jose Carbajales, de la consultora Paspartú, comentó a iProfesional que "el 2024 fue bisagra porque se pasó de déficit (de la balanza energética) a superávit".

"Hay quienes pronostican que va a terminar unos u$s4.000 millones arriba en 2024", señala Carbajales. El especialista consideró que durante el 2025 se va a seguir reemplazando las importaciones de gas que llegan por barco y que a su vez se podría estar exportando algo de petróleo crudo. Eso permitirá que quedan más dólares en caja.

"Lo que todavía no se va a ver, que algunos dan por descontado, es RIGI. En 2025 no se va a ver, y tal vez el otro con suerte", explicó el especialista. Eso se debe principalmente a los tiempos que demandan la planificación y puesta en marcha de una inversión de ese tipo. "Hay dos años para adherir, en los dos primeros hay que invertir. Pero no va a ser automático, que ya caigan los proyectos y que los aprueben. Eso va a llevar tiempo", indicó Carbajales.

Emilio Apud, ex secretario de Energía, comentó a iProfesional que "el año 2024 va a cerrar con un superávit de u$s5.000 millones por exportaciones de crudo, u$s9.600 millones y por importación de gas por u$s4.600 millones". "Es auspicioso. Pero hay que tener en cuenta que en 2005 el saldo de la balanza había sido también de u$s5.000 millones. Es decir, se está recuperando 20 años de mala política energética. Para el 2025, creo que el saldo de la balanza va a andar por u$s7.000 y u$s7.500 millones; por exportación de crudo u$s10.600 millones e importaciones de gas de entre u$s3.000 y u$s3.600 millones", aseguró.

La influencia de la tasa de la FED en el dólar y los bonos

Si hay algo que los técnicos del Palacio de Hacienda parecen haber anticipado correctamente es la posibilidad de que se incrementen los precios de las materias primas en los próximos años. Y eso se debe a que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a reducir las tasas de interés de ese país para dinamizar la economía en un contexto en el cual la inflación del dólar habría llegado a 2% anual sostenido.

Un dólar débil tiene como impacto el incremento del precio de los commodities, entre ellos la soja, que este año ha venido muy mal para Argentina, con valores que han caído por debajo de las u$s350 la tonelada. No es descartable, como ocurrió en el anterior ciclo de tasas bajas, que la soja vuelva a valores arriba de los u$s450. Las materias primas se convierten en activos financieros y objeto de especulación de parte de los inversores.

Pero además de ello, la reducción de la tasa hace que el valor de los bonos de los países emergentes suba, porque los inversores se dirigen hacia estos en virtud de que los papeles norteamericanos rendirán menos. Eso a su vez puede ayudar a que el riesgo de Argentina baje más rápido. Si se logra ubicar en el rango de 800 a 900, es probable que Luis Caputo decida, por lo menos, refinanciar los vencimientos de los bonos en el mercado global. Para ello tendría que hacer operaciones por u$s10.000 millones.

Según plantea GMA Capital, luego del anuncio del recorte de la tasa de la FED "la deuda Hard Dollar estiró el rally iniciado hace un mes, buscando los máximos logrados en abril".

"Los Bonos Globales ponderados por outstanding operan por encima de u$s50 y ya acumula un 13% de mejora desde inicios de agosto", dice en su último informe.

Lo destacable es que los Credit Default Swaps (CDS), que actúan como un seguro ante una cesación de pago de la deuda, siguen un derrotero bajista. "El mercado pone en precios una menor probabilidad implícita de default de los bonos argentinos. Particularmente, la probabilidad acumulada de incumplimientos hasta 2026 disminuyó cerca de 20 puntos porcentuales en los últimos 6 meses, de 65% a 46%", dice el informe. Eso implica que en 2025 el gobierno tendría un escenario menos hostil y la posibilidad de refinanciar.

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina, en realidad, se sabía que la FED iba a subir las tasas, pero aclara que "lo grato fue que lo haya hecho por 50 puntos básicos". "Independientemente de que baje el riesgo país, eso quiere decir que la tasa para Argentina es más baja", explicó. No obstante, aclaró que "una golondrina no hace verano". Sí consideró que la Reserva Federal "dio un pasito para que se acomoden los planetas para Argentina". Entre todo, consideró que para el 2025 hay que esperar que suba el precio de la soja, que no haya sequía y que siga bajando la tasa para que Caputo pueda rollear deuda.

Los vencimientos de la deuda con el FMI y la preocupación de Luis Caputo

Luego le quedarán unos u$s5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ello, primero, tendrán que esperar a que se decida quién va a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Para la Argentina no importará si es Kamala Harris o Donald Trump, ya que en cualquiera de las dos alternativas habrá buen diálogo, más allá de las preferencias del presidente Javier Milei por el republicano. El problema es de los tiempos burocráticos. Hay que esperar a que llegue el nuevo inquilino de la Casa Blanca, nombre a los nuevos funcionarios y, en ese marco, luego ver qué se decide para el FMI. Antes de ello, ningún funcionario del organismo firmará nada. Lo bueno para la Argentina es que si bien desde Washington no estarían dispuestos a mandar fondos frescos, sí podrían renovar un programa para refinanciar los vencimientos que vienen por delante.

Este año le dieron una mano al gobierno de Milei las grandes empresas a partir de un considerable endeudamiento en moneda extranjera. El ingreso de dólares que reflejan los números del balance cambiario del Banco Central se debe a que las grandes corporaciones están saliendo a captar dólares en el exterior.

"Los pagos por préstamos financieros y títulos de la deuda fueron superavitarios en u$s1.482 millones de dólares en los primeros 7 meses de 2024", dice el Centro CIFRA.

Ello contrasta con el promedio anual del gobierno anterior, cuando fueron deficitarios en u$s3.147 millones; y es apenas inferior al promedio anual del gobierno de Mauricio Macri (+1.859 millones).

Por su parte, el pago de intereses mantuvo el saldo deficitario. Otra forma de evaluar el endeudamiento privado en moneda extranjera es a través de la emisión bruta de obligaciones negociables, que constituyen el principal instrumento de endeudamiento privado. "La emisión bruta fue de u$s3.695 millones de dólares entre enero y julio de 2024, un monto similar al de 2016 y 2017. Las principales empresas que emitieron estas obligaciones fueron YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles).

La apuesta de Luis Caputo: que no haya crisis y baje el riesgo país

De alguna manera, el equipo económico que dirige el titular del Palacio quiere romper la desconfianza del mercado para que los inversores empiecen a comprar globales argentinos, baje el riesgo y así rollear los vencimientos del año próximo. Es de reconocer que el importe que tiene que renovar Argentina es bajo, pero resulta muy alto si no cuenta con financiamiento.

La gran apuesta del ministro es entonces quebrar la cautela que mantienen los inversores al mostrar los resultados de la gestión de 9 meses. El problema es que los números dan bien con cepo al dólar. ¿El blue seguiría bajando si se liberara el tipo de cambio? Hay dudas sobre ello y el Presupuesto 2025 no indica que el gobierno piense eliminar las restricciones.

"Esta vez no va a haber otra crisis", les dijo Caputo a empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio de Rosario este viernes 20 de septiembre. Les aseguró que no va a haber otra corrida simplemente porque considera que "esta vez estamos haciendo las cosas bien".