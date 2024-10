El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, visitó Mendoza esta semana para reunirse con sus homólogos provinciales y con autoridades judiciales. Durante su visita, el funcionario concedió una entrevista a un medio local, en la que fue consultado sobre diversos temas, entre ellos el nuevo Código Penal, la eliminación de intermediarios en transacciones comerciales y la baja de la edad de imputabilidad.

Violencia de género: el Gobierno castigará falsas denuncias

Uno de los temas que más destacó fue el de las denuncias falsas por violencia de género. Cúneo Libarona aseguró que estas serán castigadas con severidad. A inicios del mes anterior, el ministro se había presentado en la Cámara de Diputados para participar en la Comisión de Mujeres y Diversidades, allí dio un discurso que generó polémica y por el que fue tildado de "machista".

"Se acabó el género. Nosotros defendemos los valores de la familia", afirmó ante los diputados de la comisión. "¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley y de trato, la promoción de los símbolos patrios y el respeto a nuestros próceres. Estos valores son esenciales para el bienestar de los individuos. Por eso, rechazamos las identidades sexuales que no se alinean con la biología".

Bajo ese historial, Cúneo Libarona fue consultado sobre los avances del nuevo Código Penal en cuanto a "las cuestiones de género", a lo que respondió de manera tajante: "Basta de libertinaje de género. Estamos luchando con firmeza contra grandes estructuras corruptas y prácticas irregulares que han estado en pie durante años". Luego, precisó que, en términos presupuestarios, desde Nación también despidieron al personal que estaba ligado a las labores de género y diversidades, dado que lo consideran innecesario, ya que "muchos no trabajaban".

Aunque el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue rebajado a una subsecretaría, Cúneo Libarona aseguró que se hizo un "extenuante trabajo de reestructuración" para no desatender a un sector vulnerable, pero sin sobredimensionar el gasto público. "Nos hemos reducido y hemos optimizado recursos. Los ministros anteriores tenían 16 asesores; yo tengo solo cuatro. Entre los cuatro nos dividimos el trabajo y cumplimos con las tareas asignadas, lo que requiere un esfuerzo tremendo", ejemplificó.

Bajo ese pie, el letrado adelantó qué medidas tomará la Justicia ante las denuncias falsas por violencia de género que, pese a ser una herramienta clave con las que algunos ciudadanos han denunciado discriminación y violencia, muchos otros individuos la utilizan sin ningún tipo de responsabilidad, con la única finalidad de dañar el honor del sujeto denunciado. Puntualmente, Cúneo Libarona fue consultado sobre si el nuevo Código Penal contempla como un delito las falsas denuncias por violencia de género, a lo que sentenció: "La denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante".

"Y si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más. ¿Sabés qué pena tenía? Hasta dos, tres años de prisión. Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años", agregó. El titular de Justicia consideró que "esa falsedad destroza vidas" por lo que habría que aplicar penas más duras en esas situaciones donde, efectivamente, se compruebe que la denuncia efectuada es falsa.

Detalles sobre el nuevo Código Penal

Sobre el nuevo Código Penal, dijo que será "bastante más duro" en términos de condena y que castiga mucho más los delitos; incluyendo delitos nuevos como los ligados a la ciberdelincuencia, acoso virtual y otros que no estaban tipificados debido a la antigüedad del anterior. También, indicó que no se estaban juzgando los delitos de manera equitativa, dado que establecía como delitos más graves los asesinatos contra las mujeres, adultos mayores y niños, pero no se tenía esa contemplación si la víctima era un hombre promedio.

Asimismo, destacó las irregularidades con las que se topó al analizar las condenas como, por ejemplo, el hurto de una billetera que puede ser penado con 6 años siendo que, si te roban la billetera "la reponés, consiguiendo los documentos y el dinero que te sacaron, y la pena es de seis años"; pero si un hombre ingresa a una casa con la intención de robar, pero no logra concretar el hecho, la pena es de tres años. "Es inaceptable. Para mí, mi honor vale mucho más que la billetera", indicó.

Baja la edad de imputabilidad: qué castigos se barajan

En otro tramo de la entrevista, también habló de la baja de edad de imputabilidad a 13 años, un proyecto que el Gobierno nacional adoptó de Luis Petri, quien lo presentó en sus años como diputado de la Unión Cívica Radical. Sobre las críticas que ha generado, Cúneo Libarona reconoció que es un "cambio decisivo", pero que el presidente Javier Milei considera que es necesario avanzar con él.

"Un chico de 14 años en 1980 no es el mismo chico de 14 años de hoy. Esto incluye el estudio del cerebro, que muestra su capacidad de comprensión de la criminalidad del acto y cómo dirige sus acciones. Actúa con dolo, sabe lo que hace y comete un delito. ¿Cómo le explicás a un padre que perdió a su hijo que ese chico recuperó su libertad en un breve lapso?", preguntó, y siguió: "¿Cómo le explicás a la gente que un menor va a la Policía y dice: 'Usted no me importa, mañana estaré de nuevo en la cárcel; soy inimputable, ya sé que no iré a la cárcel'? ¿Cómo le explicás a una chica que fue abusada que el menor que abusó de ella estuvo un breve tiempo en la cárcel y ahora volvió a casa, viviendo al lado de su casa? Entonces, acá se acabó la joda. Vamos a reprimir al delincuente y a castigarlo".

Sobre el alojamiento de esos hipotéticos jóvenes adolescentes apresados, adelantó que desde Seguridad se prevén destinar grandes recursos a la readecuación de la cárcel de Ezeiza para que esta pueda contener a esos menores. Pese a que evitó precisar montos, sí confirmó que, actualmente, se están delimitando las cifras que irían a ese presupuesto general.

Por último, Cúneo Libarona aclaró que no todos los menores serían encarcelados: algunos, dependiendo de su peligrosidad, podrían acceder a medidas alternativas que incluyan talleres de oficios y trabajos para facilitar su reinserción en la sociedad.