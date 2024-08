A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno confirmó que pondrá a la venta el edificio donde funcionaba el Ministerio de la Mujer (disuelto en diciembre por Javier Milei).

El Gobierno venderá el edificio del ex Ministerio de la Mujer

En este sentido, Cúneo Libarona explicó: "En sintonía con nuestro compromiso de reducir el tamaño del Estado, hemos puesto en venta, a través de AABE, el edificio donde 'funcionaba' el ex Ministerio de la Mujer. Abandonado y en peligro de derrumbe, refleja irónicamente la gestión de Alberto Fernández".

Cúneo Libarona anunció que el Gobierno venderá el edificio donde funcionaba el Ministerio de la Mujer.

Por su parte, en su cuenta oficial de X, Adorni detalló: "El mismo tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y se encuentra en virtual estado de abandono. En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron".

El anuncio de la gestión libertaria llega en un momento delicado para el kirchnerismo y los referentes del partido justicialista, luego de que el expresidente Alberto Fernández fuera denunciado por su pareja -y ex primera dama- Fabiola Yañez por violencia de género. Asimismo, durante este miércoles y ayer, se reflotaron decenas de intervenciones del ex mandatario haciendo énfasis en la lucha contra este flagelo y en defensa del ministerio que encabezaba Elizabeth Gómez Alcorta.

Fabiola Yañez aseguró que Alberto Fernández la "desfiguró" a trompadas

Fabiola Yañez puede ampliar la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández en los próximos días. La ex primera dama se comunicó este miércoles con el fiscal federal Carlos Rívolo y fue informada de los detalles del proceso, por lo que se espera que declare nuevamente en breve, cuando decida avanzar con el relato de los supuestos hechos de violencia que recibió de parte de su ex pareja.

A través de un comunicado, la fiscalía federal a cargo de Rívolo informó que se convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozetta, para brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación.

En ese contexto, Rívolo tomó contacto con la víctima para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro. La decisión de cuándo declarar se resolverá en el marco de esa protección, según indicaron fuentes judiciales.

Según explicó el abogado de Yañez, Juan Pablo Fioribello, "ella aún no declaró, pidió formalmente que se desarchive el legajo reservado y que se comience con la investigación penal".

"Falta que ella amplíe su declaración. Cuando me llamó, me dijo que Alberto Fernández la había golpeado muchas veces y que tenía muchísimas pruebas. Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando. Lo escuché a Alberto Fernández decirme que nada era cierto, que en su vida le había pegado a una mujer y después me llama ella para contarme las atrocidades de fotos que tiene, dijo que son imágenes espeluznantes de cómo la habría golpeado", resaltó Fioribello en declaraciones periodísticas.

Consultado sobre cómo son las imágenes, el abogado dijo que le preguntó eso a Yañez y ella le respondió: "Estoy desfigurada". "Ella habla de golpes de puños, de patadas. Habla de agresiones verbales, psicológicas y físicas. Dijo no me callo más. Quiero salvaguardar la vida mía y la de mi hijo. Prende el teléfono muy pocos minutos", resaltó.