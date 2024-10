Mientras pierde protagonismo, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) vive momentos de tensión interna. Es que uno de sus máximos referentes, Pablo Moyano, anunció que no descarta abandonar la central sindical en los próximos días.

La CGT, al borde de la fractura

La posibilidad trascendió, luego de que algunos dirigentes gremiales se reunieran con funcionarios del Gobierno, tras lo cual, Moyano explicitó su malestar para con quienes se muestran abiertos al diálogo con el Gobierno y descartan la confrontación.

El hijo mayor de Hugo Moyano dijo que confirmará o descartará su decisión, después del encuentro que la mesa chica de la CGT mantendrá esta semana. "Después veremos qué medidas tomamos, si la continuidad en la CGT o no", dijo en una nota con AM 750. Y añadió: "Hay que confrontar. No entiendo a los que van a hablar con funcionarios que les cagaron 10 mil pesos a los jubilados. Hay que discutir muchas cosas y lamentablemente no está pasando".

"No podemos estar de acuerdo con los que se reúnen con quienes están echando a trabajadores. Basta de diálogo con los traidores", cerró, el referente de Camioneros.

Gremialista defiende una reforma laboral y critica a la CGT

Mujer, sindicalista, joven y con ideas innovadoras. Un combo que la pone en jaque en el mosaico gremial autóctono. Se trata de Florencia Cañabate, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) -sucesora de Facundo Moyano, otro "rupturista" del escenario sindical- quien propone discutir una reforma laboral que "no atienda los cambios generados en los últimos años, sino en los que están por venir", al tiempo que no duda en enfrentar a la mismísima cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En una entrevista con iProfesional, Cañabate sostuvo que la central obrera "hace años que viene perdiendo protagonismo; entre otras cosas, porque muchos dirigentes se quedaron atornillados al sillón y dejaron de ver la realidad de los trabajadores… Hace tiempo que no se tiene como objetivo principal la defensa de los derechos del trabajador, si no no tendríamos este panorama laboral".

Acto seguido, disparó: "Hablan de unidad, pero hoy se ve una CGT fracturada, con un ala dialoguista y otra combativa, que hace de la lucha su único discurso".