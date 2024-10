Alguna vez explicamos que la unidad de la Confederación General del Trabajo (CGT) estaba basada más en el rechazo a Javier Milei que en coincidencias en ideas político-gremiales y en la estrategia de cómo hacer efectivas sus demandas. A pesar de las diferentes tribus que pueblan la central obrera, hay dos espacios bien diferenciados: Los dialoguistas y los combativos. Este último está liderado por Pablo Moyano, quien avisó: "Veremos si continuamos en la CGT".

El secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones aprovechó la conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte -donde se anunció un paro de 24 horas para el 30 de este mes- para cuestionar el encuentro que una delegación cegetista mantuvo con funcionarios de La Libertad Avanza (LLA). "No entiendo a los que van a hablar con funcionarios que les cagaron 10.000 pesos a los jubilados".

Moyano planteó la necesidad de "confrontar" con el gobierno, porque "dialogar no sirve para nada", justificando su postura en que el modelo libertario "solo mira la inflación y el superávit con un ajuste brutal que se ve en los despidos, suspensiones, cierres de fábricas y comercios y la caída industrial".

Pablo Moyano sostiene que hay que profundizar el plan de lucha contra Javier Milei

El integrante del triunvirato de la CGT (junto con Héctor Daer y Carlos Acuña) destacó la necesidad de ir a un cese de actividades por 24 horas para el 30 de este mes dispuesto por la Mesa Nacional del Transporte y advirtió que podría dejar su cargo en el consejo directivo de la central.

Moyano le puso fecha a su decisión. Fuentes gremiales cercanas al camionero revelaron a iProfesional que esperará cómo se transitan los próximos días hasta la huelga transportista. "Verá no solo cuál es la reacción de sus pares de cara a la protesta y cómo continúan las negociaciones con la Casa Rosada", apuntaron. Agregaron que "Pablo ve que la CGT está como congelada, después de hacer dos paros nacionales y varias marchas; cree que es el tiempo de un nuevo paro nacional".

El propio Moyano sostuvo que "después (del paro) veremos qué medidas tomamos, si la continuidad en la CGT o no", al tiempo que exhortó a "confrontar con el gobierno" y "fortalecer" la Mesa Nacional del Transporte, que es una síntesis de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT). Esta nueva reconfiguración le permitió al camionero reestablecer relaciones con dos dirigentes de los que estaba distanciado: Omar Maturano (conductores de locomotora de La Fraternidad) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).

Pablo Moyano, tajante: "¿Qué te vas a sentar a charlar con el gobierno?"

Sobre el encuentro que la delegación cegetista mantuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero y el asesor presidencial, Santiago Caputo, Moyano expresó: "No concuerdo con aquellos compañeros que se sientan a charlar con el Gobierno. ¿Qué te vas a sentar a charlar? Ponen el impuesto a las ganancias, la reforma laboral, vetan el aumento a los jubilados, quieren vender Aerolíneas Argentinas y ahora vetan el financiamiento a las universidades por pedido del Fondo Monetario Internacional".

El cónclave tenía la intención de bajar la tensión tras la reglamentación de la Ley de Bases en lo que se refiere a la reforma laboral y más concretamente, en la ley anti-bloqueos. El camionero había adelantado que no iba a ser parte de la comitiva, en una clara señal de su desacuerdo en retomar los canales de diálogo con el Ejecutivo.

Con el respaldo de los gremios del transporte y otros aliados que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FeSiMoNa), Moyano proyecta un renovado plan de lucha contra el gobierno. Al respecto, indicó que "quienes nos quiera acompañar, bienvenidos; los gremios que quieren seguir dialogando se quedarán con el Gobierno".

Más críticas a la conducción cegetista: "No representan a nadie"

Otro referente del moyanismo y a la vez secretario gremial de la central obrera, Mario "Paco" Manrique, también criticó a sus pares por la última reunión con funcionarios, sosteniendo que "no acepto que digan que se reúne la CGT. Se reúnen tres dirigentes, llevan el sellito pegado en la frente, pero no representan nada. Es una CGT vacía de contenido".

El también diputado y dirigente del gremio de Mecánicos (SMATA) afirmó que estas decisiones perjudican a los trabajadores, a las organizaciones gremiales y a la CGT en general y advirtió sobre una desconexión entre los dirigentes sindicales y los trabajadores. Y se preguntó: "¿Cuáles son los objetivos de la CGT? ¿No lo sé yo que, por ahora, soy el secretario Gremial, lo va a saber el trabajador?".

También hizo hincapié en el aislamiento de los dirigentes con respecto a su propio Consejo Directivo y respecto a los mismos trabajadores. "No hablamos con los laburantes. Ahora la CGT encontró al amigo", refiriéndose a la relación cercana con Francos, la cual, según él, coincide con un cambio de actitud dentro de la central sindical, "y todo ese accionar, que había puesto a la CGT otra vez arriba de la cresta de la ola, que teníamos la oportunidad de transformarnos en una referencia clara para la gente, Francos subió a la jefatura de Gabinete y coincide con el cambio de actitud".

Manrique graficó que "cuando vos te reunís en forma misteriosa es porque no tenés claro qué vas a discutir o lo que vas a discutir no lo podés decir" y destacó la necesidad de mayor claridad y liderazgo por parte de la central obrera frente al gobierno frente: "Por eso la gente no se moviliza, porque no está encontrando las referencias", concluyó.

El consejo directivo de la CGT por ahora no responde

Por ahora, el consejo directivo cegetista prefiere mantenerse en un prudente silencio, aunque alguno podría salir a responderle. En el medio, los dialoguistas no quieren romper el precario puente de plata que establecieron con Francos y el elogiado Caputo, al que muchos consideran por hablar "el mismo idioma", aunque no está claro cuál ese ese lenguaje.

El secretario Adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez fue quien destacó la buena disposición de Caputo, a quien consideró una "persona de palabra", que "cuando se logra coincidir en algo, lo cumple". El también titular del gremio de estatales (UPCN) explicó que el asesor presidencial "o está de acuerdo en modificar la ley de organizaciones sindicales y ordenó a los diputados de LLA que no participen de la Comisión del Trabajo para modificar estas leyes con este proyecto".

Las reformas las leyes de Asociaciones Sindicales y de Convenciones Colectivas de Trabajo impulsadas por el radicalismo incluyen la eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria y la puesta en vigencia de la ficha limpia para los sindicalistas, una iniciativa que podría servir para prohibir muchas candidaturas. También incluye la reglamentación de un organismo de cinco miembros en las dirigencias de los sindicatos, con representación de las minorías y se establecían nuevos esquemas de elección de la obra social sindical.

Otra señal de ruptura puede ser la decisión de la central obrera de participar en el Consejo de Mayo, algo que se había rechazado ante el avance de la Casa Rosada en la legislación laboral, la vuelta del impuesto a las Ganancias y los atrasos y fracasos constantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las versiones indican que el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, Gerardo Martínez, podría ser el elegido.