Martín Insaurralde, el ex jefe de Gabinete Bonaerense, que se vió envuelto en el escándalo del yate gate a Marbella, tendrá que acomodar bien sus papeles y justificar su riqueza.

La justicia acaba de intimarlo a que en diez días realice la justificación luego que el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola; y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a cargo de Diego Velazco pidieran su indagatoria al acusarlo de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido de acusación no sólo es contra Insaurralde sino además contra su ex mujer Carolina Álvarez y sus dos hijos Rodrigo y Martín; Víctor Donadío y Gastón Barrachina. En concreto, al ex jefe de Gabinete Bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora se lo acusa de enriquecerse en base a hechos de corrupción en la función pública y a su familia y allegados de camuflar su situación.

Tras el pedido que hicieron los fiscales, el juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, lo intimó a que en diez días justifique su riqueza. Mientras tanto, pese a que siguen bajo investigación, no hubo pedido de indagatoria para Jesica Cirio, ex pareja de Insaurralde; ni tampoco para la modelo Sofía Clerici, con esta última con quien viajó a Marbella en septiembre del 2023 y dio puntapié a ésta investigación.

El viaje a Marbella: qué deberá justificar Martín Insaurralde

El viaje con Clerici a Marbella en España a mediados de septiembre del año pasado destapó el escándalo a partir del alojamiento en hoteles cinco estrellas y el viaje en Yate "El Bandido" por el Mar Mediterráneo.

Ese viaje, según la investigación, tuvo un costo de 41.087,65 euros y 8189,30 dólares.

Los pagos hechos en efectivo y con tarjetas registradas en bancos en los Estados Unidos despertaron la sospecha y para la fiscalía fue algo "planificado" puesto que se registró un mes antes del viaje un ingreso de Clerici a la mansión que Insaurralde tiene en el barrio privado "Fincas de San Vicente".

La casa de San Vicente

Otro de los bienes que tendrá que justificar Insaurralde es su casa de 841 metros cuadrados, sumado una piscina de 73 metros cuadrados, que él tiene en San Vicente y la cual fue allanada por la justicia en el marco de la investigación.

Según la documentación, fue en 2006 cuando la casa fue comprada en una operación que realizó junto a su ex mujer, luego se transfirió la misma a la firma DORIO SRL por 27 mil dólares y en 2011 a la empresa Sasaxa Liberó, esta última constituida dos años antes por el ex funcionario y sus dos hijos.

Luego la propiedad fue cedida por Sasaxa a Insaurralde y Cirio para su uso entre 2018 y 2023.

Propiedades, dinero y viajes: qué bines están en la mira de la Justicia

La intimación del juez Kreplak al ex funcionario es para que también justifique la compra de una propiedad en Banfield, vehículo, vuelos a distintas partes del mundo y cuentas bancarias.

Una de las propiedades a justificar es la que se le atribuye en la localidad bonaerense de Banfield, su búnker político y donde vivió históricamente. Es una propiedad ubicada en la calle San Martín 1440 que fue adquirida en noviembre de 2010 por el entonces funcionario junto con Víctor Donadío por 750 mil pesos.

También la compra junto con Barrachina de una camioneta Volkswagen modelo Tiguan modelo 2012 por unos 63 mil dólares para la fecha y que fue mediante la intervención de la firma Sasaxa Liberó S.A.

Otro de los vehículos bajo la lupa es una Chevrolet Tracker AWD LTZ que compró en 2017 por 467000 mil pesos y de la cual Barrachina tenía cédula azul.

Pero lo que llama la atención de los investigadores es que en base al "provecho económico de los actos de corrupción", Insaurralde estaba autorizado para manejar una flota de vehículos, unos cinco en total.

En lo que hace al análisis de cuentas bancarias, deberá el ex funcionario justificar la tenencia de más de 8,5 millones de pesos en una cuenta corriente del Banco Supervielle a nombre de Sasaxa Liberó S.A durante 2011 a 2021.

Si bien de viajes sólo se focalizó en aquel que encaró con Clerici a Marbella a partir de la información colectada surgieron una gran cantidad de vuelos.

En total están bajo la lupa unos 75 vuelos internacionales a través de distintas empresas y a diferentes destinos y en una suma aproximada en gastos de 7.846.734,27 de pesos y 71 mil dólares.

El otro punto crítico que tiene a Insaurralde con problemas es que para la fiscalía- no puede justificar su nivel de gastos de acuerdo a los ingresos que tuvo como funcionario público, esto como intendente de Loma de Zamora el 28 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2023 que era jefe de Gabinete Bonaerense.

Desde el 2010 a 2022 es que año a año la fiscalía fue especificando las inconsistencias entre el nivel de ingresos y el de gastos.