El evento en Berisso asoma como un gesto de autonomía del bonaerense, en medio de la tensión por su silencio sobre el avance de la ex mandataria en el PJ

En medio de la interna que se abrió en el PJ por la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el partido el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza esta tarde el acto por el "Día de la Lealtad", la fecha más emblemática para el peronismo, rodeado por la expectativa que generó su silencio ante la decisión de su hasta ahora jefa política.

El fantasma de una posible ruptura entre la expresidenta y Kicillof se agigantó en las horas previas al evento debido a las versiones cruzadas sobre una reunión entre ambos. El kirchnerismo dejó trascender que se hizo el último miércoles, pero en el Gobierno bonaerense deslizaron que no ocurrió. Todo quedó envuelto en misterio y blindado por el hermetismo de ambos sectores.

A pesar de ese clima tenso, Kicillof siguió adelante con la organización del acto que tendrá lugar a las 16:00 en la localidad bonaerense de Ensenada. Sin embargo, el evento lo obligaría a romper el silencio cuando faltan dos días para el cierre del plazo para inscribir las candidaturas del PJ y se perfila una elección interna entre Cristina Kirchner y el gobernador riojano, Ricardo Quintela.

Por otra parte, el acto también podría escenificar la crisis que atraviesa al peronismo: La Cámpora, agrupación que encabeza Máximo Kirchner y que está enfrentada con el bonaerense, se ausentaría, mientras que la CGT, cuya conducción puso distancia de la candidatura de Cristina Kirchner y se mostró más cerca de Quintela, estará presente en pleno.

Axel Kicillof y un acto clave para el peronismo: ¿qué dirá sobre Cristina Kirchner y la interna del PJ?

Más allá de esa foto sobre el estado actual del PJ, el eje central del acto por el "Día de la Lealtad" será el discurso de Kicillof y lo que diga sobre las candidaturas de Cristina Kirchner y de Quintela. El gobernador es hoy el que parece jugar con la expectativa de la misma forma que solía hacerlo la expresidenta. De una forma u otra, corre una brisa de cambio de era en el peronismo.

A pesar del hermetismo total en torno a lo que dirá Kicillof, en las últimas horas el intendente de Ensenada, Mario Secco, dio varias entrevistas en las que intentó arrojar pistas para moderar la expectativa y bajar la tensión. "No va a ser un acto de guerra en contra de alguien", afirmó el dirigente. Podría no haber, entonces, un cuestionamiento a la candidatura de la exmandataria.

No obstante, Secco también marcó el contraste con el evento que encabezó semanas atrás Máximo Kirchner en La Plata, donde hubo dardos a Kicillof, y en paralelo pidió que "cuiden a Axel, que es una esperanza y una opción" y criticó a quienes, según dijo, buscan "dañar" al gobernador bonaerense.

Entre esas definiciones y la decisión de Kicillof de mantener el pie el acto a pesar de la tensión con la tropa más leal a Cristina Kirchner se vislumbran un intento de ratificar la autonomía del gobernador como nueva figura de peso dentro del PJ, pero sin entrar en un choque frontal con su mentora y ex jefa política.

Kicillof tiene además un elemento de "unidad" obvio al alcance de la mano: la confrontación con el presidente Javier Milei, quien en medio de la atención que concita la interna peronista salió esta semana a responsabilizar tanto a la exmandataria como al gobernador por los juicios que afronta la Argentina en el exterior y los calificó como "inútiles e ignorantes" que le costaron al país u$s41.000 millones. Responderle sería una forma de eludir la propia interna.

Ricardo Quintela, el rival de Cristina Kirchner: ¿un aliado para la autonomía de Axel Kicillof?

La ausencia de La Cámpora confirmará que el terremoto que generó en el PJ el "operativo clamor" sobre Cristina Kirchner tiene su eje central en la pelea de esa agrupación con Kicillof y, por extensión, en la pulseada por el liderazgo del peronismo bonaerense que hoy recae en Máximo Kirchner.

De hecho, la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, trató de meter presión en las horas previas al señalar que le "llama la atención" que Kicillof no haya explicitado su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner para el PJ y remarcar "las oportunidades que tuvo en su vida por la confianza de Cristina".

Otras ausencias, en cambio, intentarán ayudar a Kicillof a no agravar esa pelea y mucho menos quedar parado como un adversario de la expresidenta. Es el caso de Quintela, quien a pesar de que se muestra cerca del armado político del incipiente "kicillofismo" decidió no asistir al acto en Ensenada para no incomodar a su par bonaerense.

"No lo puedo comprometer cuando él está permanentemente buscando generar diálogo y llegar a un entendimiento", explicó el riojano en un raid de declaraciones a la prensa, atento a que la presencia en el acto del candidato que pretende enfrentar a Cristina Kirchner no ayudaría al bonaerense.

Quintela confirmó que tiene previsto reunirse con Cristina Kirchner el viernes, horas antes de que cierre -el sábado- el plazo para oficializar las candidaturas de cara a la elección interna del 17 de noviembre. Asegura que quiere cuidar el buen diálogo, pero que no se bajará.

La carrera por el liderazgo del PJ parece encaminada con Cristina Kirchner de un lado, Ricardo Quintela del otro y Axel Kicillof en el medio, pero con el poder que le otorga ser el gobernador del principal bastión electoral del peronismo y un acto por el "Día de la Lealtad" que huele a una primera señal de autonomía real respecto del kirchnerismo.