Pese a que en su discurso por el Día de la Lealtad Axel Kicillof, parece que por el momento no habrá lista de unidad en el PJ: Cristina Kirchner presentó este viernes su lista para competir por la presidencia del partido.

Es que, según trascendió, la vicepresidenta esperaba un llamado de Ricardo Quintela, el otro candidato, para negociar justamente una lista de unidad. Pero ese encuentro nunca ocurrió y Cristina decidió avanzar con su candidatura.

Interna en el PJ: Cristina Kirchner presentó su lista para competir por la presidencia

Cristina será candidata a presidente del Partido Justicialista nacional y detrás irán cinco candidatos a vicepresidentes. El candidato a vicepresidente primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans. La segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

Una curiosidad es que no hay dirigentes de La Cámpora en los lugares más importantes de la lista. Se especula que aparecerán cuando se definan quienes son los consejeros del partido, donde suele haber una convergencia de diferentes sectores del peronismo.

Los primeros cinco lugares son para dirigentes kirchneristas de distintos sectores del país. Además de conducir el bloque de UP en la Cámara alta, Mayans es un hombre de extrema confianza del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que fue uno de los promotores de la candidatura de CFK a la presidencia del PJ.

Fue el mandatario formoseño el que, durante una reunión en el Insituto Patria, le dijo a la ex mandataria que tenía que asumir la conducción del partido y que debía, desde ese lugar, ser clave en la reorganización del peronismo. Mayans hizo lo propio durante una reunión que compartió con CFK y sus dos compañeras en la conducción del bloque: Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. Pocos días después se inició el operativo clamor.

Axel Kicillof respaldó a Cristina Kirchner y pidió por la unidad del peronismo

Durante su discurso por el Día de la Lealtad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó a Cristina Kirchner, al advertir que "en pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien" que la ex mandataria "es culpable en la causa Vialidad".

"Basta de persecución y proscripciones", reclamó el mandatario bonaerense.

"El peronismo sufrió una gran derrota. Está en un momento de reflexión y de debate. No dramaticemos: como dice Cristina, en su documento, acá no sobra nadie. Y en la discusión todos y todas somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora", agregó.

"Está todo dicho: unámonos. No me interesa disputar ninguna interna. Mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores circunstancias, a ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja y atenúe lo que está haciendo Milei. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora. Y que ponga a Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei", aseguró Kicillof.

"A la derecha lo que le conviene es la división. La fragmentación. Mi opinión es unidad, unidad y unidad", cerró. "Los días más felices siempre fueron peronistas. Los mejores días fueron con Cristina. Y los mejores días que se vienen, tienen que estar en el futuro", concluyó Axel Kicillof, quien buscó dejar atrás rispideces, sobre todo las que mantuvo con el referente de La Cámpora Máximo Kirchner.