La tensión entre La Cámpora y Axel Kicillof creció en los últimos días: al punto que parece, de hecho, una guerra declarada. Luego del acto de la semana pasada de Máximo Kirchner en La Plata, este martes Eduardo "Wado" de Pedro apuntó contra el gobernador bonaerense.

Durante una charla en la Universidad Austral, el senador de Unión por la Patria acusó a Kicillof de "no hablar con empresarios" cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner

Otro "palo" de La Cámpora a Axel Kicillof: la crítica de Eduardo "Wado" de Pedro

"Hasta 2015 no teníamos vínculo con el sector productivo, acá veo a (José) Urtubey, dirigente industrial. Es cierto también teníamos treinta y pico de años, no entendíamos que nuestro rol era ese", inició de Pedro, uno de los referentes de La Cámpora, en una presentación en la Universidad Austral.

En esa línea, cargó tintas contra el exministro de Cristina Kirchner: "Nos faltó esa visión productiva, teníamos un ministro de Economía que no hablaba con los empresarios, nosotros estábamos en otras cosas, más en la defensa".

"El diálogo con otros partidos políticos estaba totalmente mal visto y hoy me parece que recién ahora está empezando a tener frutos, pero hay un montón de cuestiones que hicimos mal", reflexionó de Pedro.

Se trata de una de las figuras más cercanas a Cristina Kirchner y sus declaraciones se dan en medio de las críticas que realizó días atrás el diputado y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, contra Kicillof.

"Me cansé de esta Argentina pendular", analizó De Pedro al ser consultado sobre la necesidad de generar consensos para lograr reformas. "Como ministro del Interior promoví algunos acuerdos sobre cuál es la matriz productiva que deberíamos no tocar por lo menos por 20 años", expresó.

En ese sentido, Wado de Pedro retomó los últimos comunicados de CFK contra el Gobierno libertario. "El valor de la moneda es central", sostuvo el senador y agregó: "Cristina viene convocando a sentarnos para ver cómo se soluciona el problema de una economía bimonetaria. Milei dice que es con déficit cero. El único que dijo que le parecía interesante fue Miguel Ángel Pichetto". No obstante, el ex ministro del Interior llamó a generar acuerdos de largo plazo en materia educativa, productiva y en las instituciones de la seguridad y el Poder Judicial.

La canción de La Cámpora contra Axel Kicillof

La semana pasada, Máximo Kirchner encabezó un acto de La Cámpora en La Plata, con fuertes mensajes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en medio de la interna kirchnerista.

Uno de los momentos en lo que quedó expuesta la fractura entre Kirchner y Kicillof fue cuando la militancia comenzó a cantar una canción con un claro mensaje dirigido al gobernador.

Para entender la interna de la canción, hay que remontarse a septiembre del 2023, cuando Kicillof llamó al peronismo hacer nuevas canciones, que ya no mencionen a Cristina y a Néstor. "Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos de nuestro país, pero hay que darle un carácter de época nuevo al movimiento que condujeron esas figuras centrales del peronismo",

Ante esa frase, y dando a entender la interna con el gobernador bonaerense, los militantes de La Cámpora cantaron este viernes: "Cristina es la conducción, Vamos a ver si lo entienden / Somos soldados de Perón, Y la Patria no se vende / Yo siempre te voy a seguir, No me importa lo que digan / Y si querés otra canción, Vení te presto la mía".

Fue, a fin de cuentas, un nuevo episodio en la guerra declarada entre La Cámpora, cuyo referente es Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en declaraciones posteriores buscó bajarle el tono a la tensión.