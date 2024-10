La elección interna del PJ empieza poco a poco a copar la discusión política nacional y a involucrar incluso al presidente Javier Milei, quien además de haber lanzado una fuerte declaración sobre Cristina Kirchner, repudiada por todo el peronismo, también les complica a ella y a su competidor, Ricardo Quintela, el financiamiento de esa competencia que, en teoría, debe recibir un aporte del Estado.

El eslogan "no hay plata" que Milei instaló como parte de su obsesión por asegurar como sea el equilibrio de las cuentas públicas se presenta como uno de los principales problemas que encara el PJ además de las dos disputas internas que abrió Cristina Kirchner, una con Quintela por la conducción del partido y la otra con el gobernador Axel Kicillof, por sus primeros gestos de independencia frente al kirchnerismo.

Ocurre que la ley 26.215 establece que los partidos políticos tienen financiamiento público y privado y, en ese esquema, el Estado nacional ya le envió al PJ los fondos correspondientes a 2024: poco más de $30 millones. Sin embargo, en los dos sectores que compiten por la conducción partidaria señalan que no alcanzarán para solventar la elección interna.

"El Gobierno no tiene nada que ver en esa interna y se tienen que arreglar con eso", señaló una fuente de Casa Rosada a iProfesional, al tiempo que adelantaron que si la Junta Electoral del PJ o alguna de las dos listas les piden formalmente más recursos lo rechazarán. La decisión de la administración de Milei ya está tomada: no prestarán ayuda de ningún tipo al peronismo, ni financiera ni tampoco logística.

Interna del PJ: cuánto puede costarle al Estado y qué hará el gobierno de Javier Milei

El financiamiento público de los partidos políticos que ordena la ley 26.215 se realiza a través del Fondo Partidario Permanente, cuya administración depende del Ministerio del Interior -actualmente Secretaría- que encabeza Lisandro Catalán, mano derecha del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La Jefatura de Gabinete distribuyó en julio, a través de la Disposición 16/2024, los recursos de ese fondo que para el ejercicio 2024 ascendieron a poco más de $400 millones. Los criterios que marca la ley para el reparto son dos: 20% en forma igualitaria entre todos los partidos y 80% en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.

En ese marco, el PJ a nivel nacional recibió exactamente $34.349.862 por todo concepto para 2024. Sin embargo, según pudo averiguar iProfesional en el peronismo estiman que para llevar a cabo la elección interna del 17 de noviembre se necesitarían alrededor de $500.000.000. No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno cubra ese supuesto faltante.

De esta forma, la interna del PJ le costaría al Estado solo los $34,3 millones que ya asignó el Fondo Partidario. En la Rosada señalan que no habrá "ni un peso más" y remarcan como justificación adicional que la compulsa interna no forma parte del calendario electoral, por lo que no tienen ninguna obligación de colaborar y prestarán una asistencia mínima.

Colaboración mínima: otro desafío para Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

En el PJ miran con recelo la reciente elección interna de la UCR de provincia de Buenos Aires y se preguntan si allí no hubo financiamiento público. Las fuentes consultadas por iProfesional aseguran que no y que solo les aportaron urnas, algo que sí se hace "por usos y costumbres" con los partidos que encaran un proceso electoral interno.

En ese sentido, el Gobierno le dará al PJ 3.200 urnas para la interna, aunque le habían pedido 6.000. También le aportarán una cantidad por ahora indefinida de sobres para emitir el voto, pero no habrá más que eso. Ni al sector de Cristina Kirchner ni al de Quintela les sorprende que el Gobierno les niegue colaboración, pero sí los preocupa.

Y es que en el PJ reconocen que hasta ahora no está claro cómo será la logística para la elección interna que deberá desarrollarse en todas las provincias del país. El tema de las urnas influye en ese aspecto.

Otro punto es la ubicación de los lugares de votación. Hay afiliados del PJ que viven en zonas remotas de las distintas provincias. En el Gobierno, así como limitan la colaboración logística y de financiamiento, se atajan de antemano frente a esto: "Las escuelas no se las vamos a dar".

Cristina Kirchner contra Javier Milei: la frase que unificó por un rato al PJ

Esta situación anticipa una pulseada entre las distintas vertientes del PJ y el gobierno de Milei, que ya se metió en cierta forma en la pelea del peronismo al señalar que le da "morbo" la posibilidad de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

La frase motivó la reacción de la ex presidenta. "¿Así que ahora también me querés matar?", respondió Cristina Kirchner a través de la red social X, donde también le facturó que tuvo que "pedirle ayuda a (Mauricio) Macri" y remató: "Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena".

Lógicamente, todo el peronismo se unió para repudiar los dichos del Presidente. El gobierno de Axel Kicillof, dirigentes de la línea de Quintela y otros se pronunciaron al respecto y exigieron a todos los espacios políticos que hagan lo mismo, por considerar los dichos del mandatario como una "incitación a la violencia".

No obstante, la postura institucional del Gobierno frente a la interna del PJ se convierte en un problema adicional para la situación actual del peronismo, que además de la interna por la conducción partidaria se encuentra ahora con la virtual ruptura entre Cristina Kirchner y Kicillof, su hasta ahora pupilo político.

Escala la tensión por la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Luego de que trascendiera que Cristina Kirchner se había referido a Kicillof durante una reunión partidaria como un "Judas" o un "Poncio Pilatos", el gobernador bonaerense publicó una carta abierta en la que ratificó que no le interesa participar de la interna del PJ y aclaró que él no apoya a Quintela, pero subrayó que "es un gran error atacarlo" porque "la lógica del sometido o traidor entró en crisis y que viene causando malos resultados".

De esta manera pareció referirse no solo a los cuestionamientos del kirchnerismo a Quintela, sino también a los que le dedican a él, especialmente La Cámpora que lidera Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense. En ese sentido, afirmó que para hacer frente a las políticas de Milei necesita "el pleno acompañamiento del peronismo" en la Provincia y que últimamente algunos sectores de la propia fuerza decidieron criticarlo "mucho" y acompañarlo "poco".

El jefe del bloque kirchnerista del Senado, José Mayans, que acompaña en la lista interna a Cristina Kirchner, trató de bajarle el tono a los trascendidos sobre el enojo de la ex mandataria con Kicillof, al afirmar que "ella respeta la posición que toma Axel, pero le duele, por ser una persona en la que ella puso todo el empeño".

Sin embargo, el malestar del kirchnerismo con Kicillof sigue generando eco y empieza a colarse en los bloques del Congreso. Por caso, el diputado nacional y titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, advirtió que "las frases agraviantes de Cristina hacia Axel no se justifican, no es la forma de construir, es hacerle el juego a los enemigos".

De esta forma, la decisión del gobierno de Javier Milei de no destinar fondos adicionales para la interna del PJ y limitar al mínimo la colaboración desde el Estado se suma como otro factor de tensión para el partido en el marco de la campaña de Cristina Kirchner para liderar al peronismo y la pelea con Axel Kicillof, que se presenta incluso como más grave que el desafío planteado por Ricardo Quintela.