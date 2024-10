El presidente Javier Milei habló sobre la interna del Partido Justicialista, que dirimirá en una interna entre el gobernador Ricardo Quintela y la ex presidenta Cristina Kirchner su nueva conducción. Además, se diferenció de la vicepresidenta Victoria Villarruel por su encuentro con María Estela Martínez de Perón.

Entrevistado por el canal TN, el mandatario se refirió a la pelea entre Cristina y el gobernador Axel Kicillof por el futuro del justicialismo: "No es un problema para mí, es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo y de que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

Rechazo opositor a las declaraciones de Javier Milei contra Cristina Kirchner: qué dijeron

Sus declaraciones fueron repudiadas por el kirchnerismo. Germán Martínez, titular del bloque Unión por la Patria en Diputados, dijo: "Se equivocan los que creen que estas expresiones de Milei apuntan sólo contra CFK (víctima de un intento de homicidio) o contra los peronistas/kirchneristas. Basta de incitación a la violencia. Peligra la democracia. Urge ponerle un freno entre todas las fuerzas políticas".

La diputada Cecilia Moreau afirmó que el mandatario "tiene que pedir disculpas públicamente por incentivar de esta manera a la violencia". "Nuestra historia reciente nos dejó mas que claro que este tipo de arengas terminan mal", advirtió. Y agregó: "Es inaudito que la máxima autoridad del país, que tiene que velar por el bienestar de todos los argentinos, diga que tiene 'el morbo de ponerle el último clavo en el cajón' a una mujer que, mas allá de su condición de militante política, es mamá y abuela, además de haber sido víctima reciente de un intento de magnicidio". "Los argentinos y las argentinas no podemos ser rehenes de sus morbos, que esos los resuelva en terapia, no gobernando", finalizó.

El gobernador Axel Kicillof, en tanto, calificó de "gravísimo, nefasto e indigno" lo que dijo el Jefe de Estado. "¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?", planteó. "Estas declaraciones de un presidente contra Cristina Kirchner son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político", sostuvo.

Javier Milei y sus diferencias con Victoria Villarruel

En otro momento del reportaje, Milei se diferenció de la vicepresidenta Victoria Villarruel por su encuentro con María Estela Martínez de Perón y su decisión de colocar un busto de la ex presidenta en el Senado.

"Yo no lo hubiera hecho. Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales. Yo creo que ahí hay un error. No sólo eso. Me parece que un gobierno de las características de María Estela Martínez, que derivó en el Rodrigazo, que fue sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la cantidad de pobres, no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", dijo el presidente.

De todos modos, Milei aclaró que en La Libertad Avanza no son "manada" y que Villarruel tiene "una visión de las cosas" que él no comparte. "Si quiere poner un busto en el Senado, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro", concluyó.

Milei volvió a atacar al periodismo

El presidente Javier Milei sumó el domingo un nuevo capítulo en sus ataques al periodismo al decir que "el 85% de los medios miente todo el tiempo" y considerar que le hicieron "la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad" antes de las elecciones nacionale del 2023. Además, apuntó contra el periodista Marcelo Bonelli y lo acusó de confundir los motivos de la salida de Mario Russo, exministro de Salud.

"Hay un 15% de los medios que dice la verdad; el 85% miente todo el tiempo. Lo que digan me tiene sin cuidado. Que hagan la interpretación que quieran", comenzó el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN, donde trabaja Bonelli. También reiteró que mantendrá "las universidades públicas no aranceladas" y señaló que los periodistas dicen lo contrario al tratar el tema del veto al financiamiento de las altas casas de estudio.

Sostuvo que, más allá del conflicto universitario, hubo una "campaña negativa donde los medios fueron cómplices de expandir todas esas mentiras". Además, habló de la campaña presidencial del año pasado y aseguró que le "hicieron la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad".

"Hubo fuerte complicidad en los medios y los periodistas mintiendo abiertamente por dinero en contra de una persona, metiéndose con mi familia, mis perros y con todos", agregó el fundador de La Libertad Avanza (LLA).