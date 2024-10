Luego del llamado a unidad de Axel Kicillof durante el acto por el Día de la Lealtad, Cristina Kirchner apuntó con dureza contra el gobernador bonaerense. Lo hizo durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la expresidenta como uno de los candidatos a vicepresidentes en el PJ nacional.

Si bien no fue un acto público, varias frases de Cristina se filtraron y en ellas se percibe su enojo con Kicillof. "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", sentenció en referencia al gobernador bonaerense.

Fuertes dardos de Cristina Kirchner a Axel Kicillof por la interna en el PJ

Según trascendió, la ex mandataria tuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. Sin nombrarlo, mostró todo su enojo y decepción con Kicillof. "No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", dijo Cristina, al referirse a su disputa con Ricardo Quintela.

Además, sostuvo que "ningún dirigente es víctima, la única víctima en este país es la gente". Es en referencia a las críticas que por lo bajo hacen desde La Cámpora a Kicillof: lo acusan de victimizarse y de dejar en manos de su círculo cercano los cuestionamientos a la conducción de Cristina.

"El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él", explicó, advirtiendo sobre la intención del riojano de jugar a fondo en la elección del PJ.