En una entrevista al diario británico Financial Times (FT), el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló de la interna del Partido Justicialista y de la situación social del país al destacar: "Los argentinos todavía aman el Estado grande". Además, criticó al Gobierno Nacional y acusó al presidente de "defraudar a los votantes" y no dio muchos detalles de su vínculo con Cristina Kirchner.

"Los argentinos todavía aman el Estado grande a pesar de (Javier) Milei", indicó Kicillof, quien fue presentado en la revista británica como el "funcionario electo más influyente dentro de la oposición peronista de izquierda".

"Mi campaña fue muy clara en que ofrecíamos un Estado presente, un Estado más grande y mejor", recordó el gobernador bonaerense, en tanto el Financial Times destacó que Kicillof tuvo una "cómoda reelección" en 2023 en la provincia de Buenos Aires, aunque Milei "perdió por poco" la segunda vuelta presidencial".

El mandatario provincial atribuyó la victoria electoral de Milei a la insatisfacción de los votantes con la política tradicional: "Nada de lo que dijo Milei, aunque ganó las elecciones, representa las ideas profundamente arraigadas en la sociedad argentina o algún cambio repentino en los valores culturales e históricos del pueblo argentino".

La nota destaca que el libertario llegó con la promesa de pasarle la "motosierra" al Estado, tras "dos décadas en las que los gobiernos peronistas casi duplicaron el tamaño del sector público e imprimieron dinero para financiar el gasto".

Además, el periódico con sede en Londres hace referencia a la tensión en la relación entre Kicillof y Cristina Kirchner, en contexto de la interna por la conducción del PJ. En ese sentido, remarcaron que el ex ministro de Economía de CFK eligió no intervenir en la interna con Quintela.

Qué dijo Axel Kicillof de su relación con Cristina Kirchner y el impacto en el PJ

Kicillof aseguró que su relación con Cristina es "permanente", aunque no ahondó en mayores detalles. Cuando le insistieron sobre la frecuencia con la que se comunican, dijo que "depende del momento".

Para el diario, el gobernador "fue impreciso" y "elusivo" cuando tuvo que responder sobre el tipo de mensaje que el peronismo debería dar de cara a las elecciones legislativas de 2025. "Hay mensajes que son más que mensajes: son necesidades, emergencias, que tienen que ver con reconstruir la calidad de vida de enormes sectores de la población", dijo.

Sobre el peronismo, afirmó que está en "un proceso de análisis y reorganización". No se refirió a si va a ser candidato en 2027 aunque dijo que dedicará "todos sus esfuerzos" a construir una alternativa política que saque a la Argentina de "esta tragedia", como definió al gobierno actual. "Discutir a esta altura quién sucederá a Milei es para adivinos", cerró.

Qué opinó Estela de Carlotto del actual vínculo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconoció la fuerte tensión que hubo en el reencuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en medio de la interna caliente por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ). La dirigente dijo que entre ambos "hubo una frialdad bárbara, parecían unos chicos". Fue en un acto encabezado por Carlotto, el miércoles por la noche en conmemoración de los 47 años de Abuelas, en el Teatro Argentino de La Plata.

"Hubo una frialdad bárbara, se notaba, no hablaban entre ellos. Parecían chicos. Parecían una pareja, y que estaba ‘la vieja loca’ en el medio de ambos. Los respeté, se respetaron muchísimo. La gente gritó y se animó a decir lo que quería decir, había un grupo que estaba apoyando más a Cristina Kirchner. Son cosas políticas que no ofenden lo que hacemos, yo los quiero y aprecio", añadió.

Carlotto planteó: "Son políticos, además de seres humanos, la política no la entiendo ni la conozco. Los quiero, y les deseo lo mejor. Ya se van a arreglar, no son enemigos, al contrario. Nunca estuvieron distanciados, por ahí hay gente que provoca para que se distancien, eso no sirve. Hay que darles tiempo, acariciarlos. Necesitan saber que se los quiere y respeta, y si hay algo que no nos gusta decírselos de la manera que corresponde, en el oído y despacito, para ayudarlos. Estuvieron serios y divididos, pero juntos en el acto".

La presidenta de Abuelas dijo en declaraciones a FM Re y Radio Con Vos que "no es grato" el distanciamiento entre la expresidenta y el gobernador bonaerense, que "son del mismo palo" y que "hay que respetar la situación de cada quien y ayudarlos a que estén cómodos". La dirigente consideró: "Ayer fui la caricia de Cristina Kirchner, el vasito de agua que compartimos con Kicillof. Quedó marcado que los dos estaban juntos, con una vieja en el medio. Veremos qué pasa más adelante. Depende mucho del pueblo y de aquellos que inoportunamente gritaban sus deseos".