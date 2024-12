Es parte del escrito de descargo que hasta hoy no se conocía y que forma parte de la defensa del ex presidente en la llamada causa Seguros

En el marco de la causa que se investiga el escándalo de los seguros, el ex presidente Alberto Fernández no dejó pasar la oportunidad de reprocharle al juez federal Julián Ercolini que buscó su "aval" para ser magistrado y que los unía un "vínculo afectivo" hasta que procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner así como a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en sendas causas de corrupción.

"Sabe Vuestra Señoría que nos ha unido un vínculo de afecto surgido en la actividad universitaria. Sabe que en virtud de ese vínculo, acudió a mi despacho siendo yo Jefe de Gabinete de Ministros y siendo usted un aspirante a ocupar el cargo que hoy ostenta", le recordó en el escrito presentado ante el juez.

"Buscaba mi aval para que lo designaran como Juez y lo di por la confianza en la capacidad académica que despertaba en mí. Pero sabe que, siendo ya juez federal y solo por mi preocupación académica (no por intereses profesionales), nos reunimos en su despacho y oyó mis profundas discrepancias por las forzadas interpretaciones que llevaron al procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la arbitraria detención que dispuso sobre Cristóbal López y Fabián De Souza", agregó.

Es que Ercolini fue el magistrado que avanzo sobre la expresidenta en el caso de lavado de dinero conocido como Hotesur, por la cual hoy está a la espera del juicio; así como sobre López y De Sousa por lavado de dinero en otro expediente. Según Alberto Fernández cuando lo habló en su momento con el juez, éste le decía que "no podía volver atrás" en esas causas y lo vinculó que el entonces presidente Mauricio Macri "buscaba" el avance en esos dos casos.

También le recordó que tuvieron una reunión en un reconocido hotel de la Ciudad de Buenos Aires donde sucedió lo mismo cuando Ercolini avanzaba penalmente sobre la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, en su momento vinculada al kirchnerismo. "Recuerdo que, agarrándose la cabeza, me dijo que debía avanzar en su procesamiento porque se "había comprometido a hacerlo"", contó Fernández en el escrito.

"Semejante historia nos ha colocado en veredas absolutamente opuestas. Ni yo creo en su imparcialidad ni V.S quiere presumir mi inocencia", le reprochó.

Los que estuvieron presentes en la indagatoria de la semana pasada advirtieron que fue una situación más que tensa el encuentro entre Fernández y Ercolini. Ahora este último decide si lo procesa en la denominada causa Seguros donde aún continua tomando indagatoria y el 11 de diciembre lo va a volver a indagar en la denuncia que la ex primera dama Fabiola Yanez le hizo al ex presidente por violencia de género.

Ex ministros de Alberto Fernández como testigos

Como parte de su inocencia y para demostrar que él no tuvo una única injerencia en la modificación de la reglamentación para la contratación de aseguradoras por parte de organismos públicos, el expresidente pidió una curiosa citación de testigos.

Pidió que se los cite a su ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero, a su ex ministro de Economia Martín Guzman, al ex Presidente del Banco Central Miguel Pesce y a su ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.

Según Fernández ellos podrán testificar en lo que fue esa reglamentación que culmino con la firma del Decreto 823/2021 por la cual según la Justicia el entonces presidente habilitó la contratación de seguros por parte de organismos públicos y allanó el camino para la intervención de brokers e intermediarios como lo fue el caso del empresario Héctor Martínez Sosa, amigo del entonces presidente y esposo de quien era su secretaria privada María Cantero.

Su amigo, el empresario de seguros más beneficiado

La figura de Martínez Sosa es para los investigadores una pieza clave no sólo porque es el esposo de la secretaria privada que tenía Alberto Fernández sino porque fue uno de los más beneficiados con las comisiones que pago el Estado Nacional.

"El señor Martínez Sosa no empezó a asegurar riesgos del Estado cuando asumí la presidencia. Lo ha hecho desde SIEMPRE con todos los gobiernos de todos los signos políticos, teniendo su empresa más de cincuenta años. Además, la mayoría de los contratos en los que intervino, son previos a mi mandato", según dijo el ex presidente en ese escrito.

En ese sentido, reconoció que tiene con Martínez Sosa un "vínculo de afecto". "Jamás lo impulsó a pedir que intercediera a favor de alguno de sus posibles negocios y JAMAS intercedí en la contratación de mi seguro del Estado", agregó.

Dos causas, un mismo juez

La casualidad hizo que Alberto Fernández las dos causas que hoy lo complican judicialmente estuviesen bajo la orbita del juez Ercolini. En la de seguros en la cual ya lo indago y subrogando el juzgado federal 11 que perteneció al fallecido Claudio Bonadio y la otra por violencia de género a raíz de la denuncia de Fabiola y donde si bien la investigación está delegada en la fiscalía sí tramita bajo el juzgado 10 del cual aquel es titular.

Por eso, el 11 de diciembre se volverán a ver las caras entre Ercolini y Fernández luego de los reproches hechos en el primer encontronazo que le hizo el ex presidente.