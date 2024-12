Los diputados de la oposición dialoguista están enfurecidos con los gobernadores supuestamente "amigos" del gobierno de Javier Milei: el Presidente no sólo no aceptó ninguna de las propuestas de envíos de fondos en el Presupuesto 2025, que está trabado con la Casa Rosada y no se sancionaría, sino que favoreció con fondos y obras públicas a las provincias más cercanas a la "casta del peronismo" que a los mandatarios aliados.

Según dijo a iProfesional uno de los diputados más relevantes de la oposición dialoguista "muchos diputados tienen mucha bronca porque ponemos el cuerpo mil veces para forzar a Milei a negociar, perdemos las votaciones, y los gobernadores los ayudan a ellos nunca a nosotros".

Se quejan de que los bloques opositores impulsaron proyectos de ley para limitar los DNU y propusieron el rechazo al DNU 846 que habilita a Milei a renegociar la deuda soberana sin pasar por el Congreso y fueron desautorizados por los gobernadores que bajaron diputados de esa sesión de hace dos semanas con el pretexto de que negociaban fondos con el Gobierno y luego La Libertad Avanza archivó todos los acuerdos y congeló la ley del Presupuesto 2025.

Peor aún, se supo que Milei les transfirió más recursos a las provincias gobernadas por el peronismo de la "casta", como el formoseño Gildo Insfrán, medidos en obras públicas, transferencias no coparticipables y Aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN, que al resto de los distritos gobernados por el PRO, la UCR o los partidos afines a la oposicion. "Favorece más a la ‘casta’ que a nosotros", se lamentó a iProfesional un allegado a un gobernador aliado del presidente del PRO, Mauricio Macri.

Entre los diputados más enfurecidos con los gobernadores están el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, y sus aliados de bancada Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, y Nicolás Massot, entre otros. Entre los legisladores radicales, los más enfrentados a Milei son el jefe del bloque Democracia por Siempre, Pablo Juliano, junto a Facundo Manes, Danya Tavela y Fernando Carbajal, escindidos de la UCR oficialista que encabeza Rodrigo De Loredo, de buenos vínculos con el líder libertario.Por parte del PRO, el jefe del bloque Cristian Ritondo y sus dirigidos acompañan a los gobernadores macristas, que reclaman pero no logran que Milei los escuche. Desánimo e impotencia se respira en el Congreso.

Javier Milei sigue sin definir el temario de su convocatoria a sesiones extraordinarias

Para mal de males, Milei sigue sin definir el temario de su convocatoria a sesiones extraordinarias, donde se descuenta que no incluirá la Ley de Presupuesto 2025, pero sí los proyectos que le interesan a él. De ese modo, Milei distribuirá los recursos de manera discrecional por decreto con simples prórrogas de los presupuestos de 2023 y 2024 y sin que lo condicione una nueva Ley de Presupuesto.

Pero en cambio incluiría los proyectos de Ley de Eliminación de las PASO y, según anunció este martes a través de su vocero Manuel Adorni, sumará un proyecto de ley para arancelar a los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos y estudien en universidades nacionales, en aras de cambiar de agenda y retomar la iniciativa.

El Gobierno ni siquiera pudo cuantificar el impacto fiscal de la medida anunciada por Adorni, señal de que fue adoptada a los efectos de recuperar el centro de la escena luego de la crisis de la fallida sesión de la Ley de Ficha Limpia que lo sometió a acusaciones cruzadas de haber pactado con el kirchnerismo para lograr la impunidad de Cristina Kirchner.

La Ley de Ficha limpia comprometía a la ex presidenta porque le prohibía presentarse a las elecciones legislativas del año próximo por tener doble condena por corrupción. Ahora, Cristina Kirchner respira más aliviada."No tenemos ese dato", dijo a iProfesional una fuente del Ministerio de Economía, que dirige Luis "Toto" Caputo, en referencia al impacto fiscal del arancelamiento a los extranjeros que se utilicen los hospitales y universidades. En realidad, el objetivo era cambiar la agenda.

Javier Milei distribuyó Fondos ATN a gobernadores peronistas "amigos"

Mientras tanto, Milei le distribuyó más fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, conocidos como ATN, a los gobernadores peronistas "amigos" como el de Catamarca, Raúl Jalil, a quien le giró 3000 millones de pesos, o el de Tucuman, Osvaldo Jaldo, con 4500 millones. En tanto, Carlos Sadir, de Jujuy, de la UCR oficial, logró 3000 millones, Osvaldo Passalacqua, de Misiones, 4000 millones, y Gustavo Sáenz, de Salta, 6000 millones de pesos.

En el reparto de los ATN quedaron afuera el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y los gobernadores de la UCR y el PRO, como el santafecino Maximiliano Pullaro, el entrerriano Rogelio Frigerio, el chubutense Ignacio Torres y el correntino Gustavo Valdes. Todo un dato político: la "casta" está en orden. En la oposición se sienten burlados.

"Los gobernadores se entregaron gratis y el Gobierno los traicionó, así que estamos esperando que resuelvan ellos", dijo uno de los diputados irritados.Milei tiene sólo 38 diputados, 6 senadores y no tiene gobernadores propios de La Libertad Avanza. Además, sufrió el sofocón de la crisis de la Ley de Ficha Limpia pero controla a los gobernadores como si fueran propios.

"Así es y nos ponemos al frente y no nos da la nafta, porque Macri y los gobernadores y los radicales se entregan gratis", señaló una fuente de Encuentro Federal. Entre los gobernadores aludidos lo explican de esta manera: la gestión de una provincia depende de la buena relación con el gobierno de la Nación, máxime en tiempos en que el Presidente tiene votantes en el propio distrito que se superponen con los votantes propios. "Muchas votos de Milei en nuestra provincia nos votaron para gobernador", señalan.

Los gobernadores evitan un enfrentamiento abierto con el Presidente

Así las cosas, el temor de los gobernadores radica en que un enfrentamiento abierto con el Presidente termine perjudicando políticamente a los mandatarios porque esos votantes harían causa común con primer mandatario que los acusaría de poner palos en la rueda, degenerados fiscales y culpables de una futura inflación.

"Desde agosto que fue su peor mes, Milei viene creciendo su imagen. A este ritmo termina con 50 puntos de positiva en diciembre", dijo un asesor de un gobernador dialoguista. Según encuestas propias, Milei logró la baja de 3 puntos en su imagen negativa, subió 4 la positiva y tiene 45 de positiva y 52 de negativa. "El mes de agosto fue el peor con 39 de positiva. Subió 6 puntos desde el pico de caída. A este ritmo va a llegar a 50 puntos de positiva en diciembre", señaló.

Entre los gobernadores circula con malestar un listado de obras difundido por el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe ante el Senado, que señaló que los mayores beneficiados con fondos para obras públicas fueron los gobernadores del peronismo duro.Según ese informe, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, fue el más beneficiado con 32.600 millones de pesos, porque la Ciudad tiene un reclamo sobre la Nacion. En segundo lugar, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue beneficiado con 7000 millones de pesos. Tercero está el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con 2600 millones, al igual que el de Corrientes, Gustavo Valdes.

En quinto lugar está Gildo Insfran, de Formosa, con 2000 millones, con una provincia mucho más pequeña, con un monto parecido al salteño Gustavo Sáenz. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, también mide entre los primeros, con 1600 millones de pesos, seguido por el santafecino Maximiliano Pullaro, con 1300 millones de pesos.Mientras tanto, los reclamos de los gobernadores opositores a Milei para el Presupuesto de 2025 quedaron en el cesto de los papeles y ahora los diputados lo lamentan.

Los mandatarios reclamaban el pago de las deudas atrasadas por las obras públicas; un listado de obras acordadas con Guillermo Francos a cambio de apoyar la Ley Bases; el pago de la compensación del Consenso Fiscal de 2017; la distribución del Fondo de ATN que Milei nunca ejecutó; la distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, y el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas. Pero el Presidente hizo caso omiso a todos los reclamos y los diputados se lo reclaman a los mandatarios.