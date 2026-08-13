El Gobierno busca ampliar el financiamiento empresarial en dólares y analiza cómo canalizar parte de los fondos que permanecen sin prestar

El mercado financiero espera para esta tarde una definición del Gobierno sobre el crédito en dólares para empresas. El ministro de Economía, Luis Caputo, será el encargado de anunciar la medida desde el Palacio de Hacienda.

La exposición está prevista para las 15 hs., aunque inicialmente había sido programada para el mediodía. La demora respondió a cuestiones técnicas relacionadas con la transmisión del anuncio.

Por ahora, el Gobierno no anticipó el alcance concreto de la iniciativa. La expectativa está puesta en conocer si se modificará el acceso de las empresas al crédito en moneda extranjera y bajo qué condiciones podrán utilizarse esos recursos.

Créditos en dólares para empresas y el riesgo cambiario que busca evitar el Gobierno

El acceso de las compañías que facturan en pesos al financiamiento bancario en moneda estadounidense tiene un límite regulatorio que nació tras la crisis de comienzos de siglo.

La normativa establece que los depósitos en dólares de los bancos deben ser utilizados principalmente para financiar a personas o empresas cuyos ingresos estén vinculados con actividades de comercio exterior.

La razón detrás de esta regla está relacionada con el riesgo cambiario. Durante la crisis de 2001 y 2002 quedó expuesto el problema que genera que un deudor tenga obligaciones en dólares mientras obtiene sus ingresos en pesos.

Una fuerte suba del tipo de cambio puede deteriorar entonces su capacidad para afrontar la deuda y, en un escenario extremo, trasladar ese problema al sistema financiero.

El Banco Central ya flexibilizó algunas condiciones

En los últimos meses se produjeron modificaciones que ampliaron parcialmente las posibilidades de otorgar préstamos en moneda extranjera.

A comienzos de 2025, el Banco Central permitió que las entidades financieras prestaran dólares a clientes sin ingresos en esa moneda cuando los fondos utilizados provinieran de Obligaciones Negociables de los propios bancos o de líneas obtenidas en el exterior.

La medida abrió una alternativa para ampliar el financiamiento empresarial, aunque no habilitó a las entidades a utilizar libremente los dólares depositados por los ahorristas para ese tipo de operaciones.

Posteriormente, en junio, el BCRA incorporó otra posibilidad. Los bancos quedaron habilitados para prestar dólares depositados por sus clientes a empresas que presentaran garantías de exportadores.

La modificación permitió ampliar el acceso al crédito en moneda extranjera, pero mantuvo condiciones destinadas a limitar la exposición del sistema ante eventuales incumplimientos.

Cómo pueden intervenir las SGR

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) también pasaron a tener un papel dentro de este esquema.

En junio, la Secretaría de Industria y Comercio habilitó a estas entidades a respaldar préstamos en dólares destinados a PyMEs que no generan ingresos en moneda extranjera.

El mecanismo establece que las garantías pueden alcanzar hasta el 50% del Fondo de Riesgo Disponible de cada sociedad. Además, las SGR deben contar con inversiones en divisas suficientes para respaldar las operaciones.

De esta forma, las empresas que facturan en pesos obtuvieron una herramienta adicional para acceder a financiamiento en dólares, aunque sin una liberación completa de los depósitos bancarios en moneda extranjera.

El Gobierno ya había evaluado créditos en dólares para particulares

La discusión sobre una apertura mayor no comenzó ahora.

En febrero, funcionarios de Economía y del Banco Central analizaron un esquema que contemplaba préstamos hipotecarios, prendarios y personales en dólares para personas que reciben sus ingresos en pesos.

La propuesta no avanzó en ese momento. Entre las objeciones aparecieron los riesgos asociados a una eventual depreciación del peso, el impacto que podría tener sobre la capacidad de pago de los deudores y un posible aumento de la morosidad.

También se evaluó si el sistema financiero contaba con herramientas suficientes para responder ante un escenario de mayor tensión cambiaria.

El desafío de poner a trabajar los dólares depositados

El interés del Gobierno por modificar el esquema tiene además un componente financiero. Los bancos cuentan con un volumen importante de depósitos en dólares que todavía no se canalizó hacia préstamos.

Distintas estimaciones calculan que la capacidad prestable que permanece sin utilizar ronda los u$s7.000 millones.

Para las autoridades, el desafío consiste en encontrar una manera de transformar una mayor parte de esos recursos en financiamiento para empresas sin eliminar los mecanismos destinados a contener el riesgo cambiario.

La presentación de Caputo permitirá determinar si el Gobierno dará un nuevo paso en esa dirección y cuáles serán las condiciones para que las empresas puedan acceder a los dólares del sistema financiero.