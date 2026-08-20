Milei se mostró más duro que nunca con los popes de la industria y los acusó de sabotear su gestión

En plena especulación sobre un "candidato de los empresarios", Milei recordó sus peleas públicas con Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla

Acusó a Techint de lucrar con la prohibición de exportar chatarra y a Fate de "extorsión" por despidos de 920 trabajadores.

Ni acuerdo, ni negociación: ruptura sin vuelta atrás. Ese fue el mensaje que dejó el presidente Javier Milei hacia la cúpula industrial que critica su modelo por basarse en el atraso cambiario y la apertura importadora.

Ante un auditorio de empresarios, en la reunión anual del Council of Americas, Milei dejó en claro que considera que su gestión está bajo ataque, y no sólo de la oposición política, sino también de empresarios que temen perder sus privilegios.

El mensaje llega en un momento en el que los cierres de empresas industriales y el aumento del desempleo ocupan un lugar central de la agenda mediática. Y también un momento en el que se especula respecto de si el gobierno profundizará su política anti inflacionaria o aplicará medidas de incentivo para reactivar la economía, como se insinuó en la propia interna oficial.

La respuesta fue una dura ratificación de la línea aperturista, y una virtual declaración de enfrentamiento con el llamado "círculo rojo". Tampoco fue casual que esa actitud haya sido tomada luego de varias semanas de especulación sobre la búsqueda de un candidato alternativo para sostener la postura empresaria en las elecciones de 2027.

La alusión de Milei a Paolo Rocca

Lo cierto es que Milei se mostró agresivo como pocas veces, con epítetos gruesos hacia destinatarios claros. Uno de los pasajes más fuertes fue el que aludió, sin nombrarlo, a Paolo Rocca, el líder del grupo Techint. En una defensa de su política de desregulación, el presidente dijo que cada vez que se levantaban quejas por una medida, era porque se estaba afectando un privilegio –"un kiosko, en palabras del mandatario"- de un sector o empresario específico.

Y puso un ejemplo controvertido: la iniciativa de Federico Sturzenegger, ministro de la Desregulación y Transformación del Estado, para permitir la libre exportación de chatarra y residuos metálicos.

"Estaba prohibido exportar, consecuentemente había un exceso de oferta de chatarra que era tan grande que el precio ni siquiera era cero. Era negativo. Ustedes tenían que pagar para que se lleven su chatarra. Y había una empresa que se beneficiaba con eso, que recibía esa chapa más barata y le permitía producir con ventajas, aun cuando acá la chapa es la más cara del mundo", relató Milei, en obvia alusión a Techint, que desde 2009 gozaba de la protección de un decreto prorrogado por todos los gobiernos.

"Se imaginarán que terminar con ese kiosquito que beneficiaba a una empresa y perjudicaba a todos los argentinos no fue gratis", agregó Milei, quien relató que el celular "le estalló de quejas" por ese tema. Y afirmó que las críticas a Sturzenegger están motivadas por el fin de un negocio "de un chorro y un corrupto".

Y remató con una promesa de no parar su plan desregulador de la economía. Hubo, como a lo largo de todo el discurso, aplausos en las primeras filas, donde se sentaban los funcionarios, y una respuesta fría del resto del auditorio.

Sin tregua con "Don Chatarrín"

No hizo falta que Milei mencionara las palabras "casta" ni "círculo rojo", ni mucho menos que nombrara a Paolo Rocca. Todo se dio por sobreentendido, en un momento en el que el presidente se mostró en uno de los roles que más le gustan: el del político que se atreve a meterse con las corporaciones poderosas, con el objetivo de beneficiar a la sociedad argentina.

La puja con Rocca es de larga data, y tuvo su clímax en enero, cuando el grupo siderúrgico Tenaris perdió una licitación para construir el gasoducto de casi 500 kilómetros que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica. En aquel momento hubo protestas por el hecho de que un grupo nacional perdiera contra un competidor de India. Y Milei se metió en la polémica, acusando a "Don Chatarrín de los tubitos caros".

Mientras Milei y Sturzenegger alegaban que Tenaris pretendía un sobreprecio de 24%, el propio Rocca alegó que el presupuesto que él había presentado iba en línea con los precios internacionales, y que eran los empresarios indios los que incurrían en la práctica de "dumping".

Pero Rocca no se había limitado a contestar, sino que dejó flotando una advertencia. Insinuó que la actitud de Milei no solamente contradecía la letra y el espíritu del tratado comercial con Estados Unidos, que expresamente establecía que Argentina combatiría las prácticas reñidas con las políticas de mercado por parte de otros países, incluyendo subsidios y acciones distorsivas del comercio.

El mensaje era claro: al convalidar la contratación de la empresa india que trabaja con precios inferiores al promedio del mercado siderúrgico global, Milei no estaba combatiendo los sobreprecios de un industrial argentino que pide prebendas, sino que estaba contradiciendo su compromiso con Donald Trump. Hacía escasos meses que Milei había recibido el salvataje financiero de Trump en plena campaña electoral.

La "extorsión" de Fate

Y hubo más alusiones a popes de la industria argentina. También sin nombrarlo directamente, el presidente recordó el debate de febrero pasado, cuando la empresa Fate anunció el cierre de su planta de neumáticos y despidió a 920 trabajadores.

En este caso, el destinatario de las críticas fue Javier Madanes Quintanilla, a quien Milei calificó como "extorsionador y prebendario" y también bautizó, en este caso con el mote de "Don Gomita Alumínica".

"Si el precio de los neumáticos es 100 dólares, ¿por qué nosotros pagábamos 400? Obviamente que si yo abro la economía van a entrar neumáticos a 100 dólares, y la gente va a comprar y le van a quedar 300 dólares para pagar en otros sectores", dijo ante el auditorio de Council of Americas.

Y, tras criticar a Madanes por no haber querido reconvertir su negocio, como otras industrias -puso el ejemplo de Lumilagro-, recordó el sugestivo "timing" en que se produjo el cierre de Fate, justo cuando se estaba por aprobar en el Congreso la ley de Modernización Laboral.

"El señor decidió apretar al gobierno y que, si no le manteníamos su prebenda, nos iba a tirar 920 personas a la calle", recordó el presidente.

En definitiva, quienes asistieron al evento empresarial o quienes lo siguieron en las redes, no tuvieron dudas respecto de cuál será la actitud de Milei: acelerar.

El presidente se mostró más convencido que nunca de que lo que definirá su suerte electoral será la firmeza de la lucha contra la inflación, y desestimó las quejas sobre la crisis industrial como parte natural del proceso de "destrucción creativa" que se produce en las economías en crecimiento. Coincidentemente, pocas horas después del discurso del presidente, el Estimador Mensual de Actividad Económica marcó un rebote en varios rubros que venían mostrando un escenario recesivo.