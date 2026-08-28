Cerimedo declaró que ganaba u$s1 millón al mes y será investigado por enriquecimiento ilícito

La declaración ante el tribunal sorprendió por la admisión de ingresos, eludir aclaraciones clave y la inminente investigación judicial

Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia boliviana que gana cerca de u$s1 millón mensual desde 2025 por sus empresas de comunicación digital. Lo hizo en una audiencia informativa, antes de ser formalmente imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

El consultor argentino enfrenta tres causas judiciales en Bolivia. La principal: intento de femicidio contra su expareja Nadia Beller, por la que ya tiene prisión preventiva.

Según los escritos judiciales, la Fiscalía le formuló 219 preguntas de todo tipo. Cerimedo eligió no responder en la mayoría de los casos.

Sin embargo, sí contestó sobre el origen de su dinero. Aseguró que sus ingresos provienen de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital, todas radicadas fuera de Bolivia.

También confirmó su vínculo directo con el actual presidente boliviano Rodrigo Paz. Esto ocurrió días después de que el mandatario grabara un video para desligarse públicamente del asesor argentino.

El millón de dólares mensual que Cerimedo dice ganar desde 2025

Los fiscales fueron directos: ¿cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?

"Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia", respondió Cerimedo.

Repitieron la pregunta, pero sobre 2026. "Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior", contestó el exasesor de Milei en la campaña presidencial 2023.

El consultor aclaró que esos ingresos no incluyen trabajos realizados en territorio boliviano. Insistió en que todas sus actividades comerciales están radicadas en Argentina o Estados Unidos.

Las empresas y la estructura comercial del consultor argentino

Cerimedo se definió como consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos. Negó tener sociedades comerciales en Bolivia.

"En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países", enumeró.

En Argentina opera Numen de Publicidad, donde tiene 35 empleados y una cartera de 12 clientes distribuidos en dos sucursales.

"También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute", agregó.

Mencionó además una productora USRL que produce audiovisuales. Tiene su propia razón social con facturación independiente.

El consultor aclaró que está asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas las empresas. La única excepción: la compañía radicada en Estados Unidos.

"Soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá", completó. Manifestó no tener empresas a nombre de terceros ni ingresos extra no declarados.

Rodrigo Paz era su contacto principal en Bolivia pese al video de despegue

Cerimedo afirmó que ingresó por primera vez a Bolivia en 2024. Dijo no recordar el motivo exacto de esa visita inicial.

Aseguró que no desarrolló actividades ni se reunió con nadie en ese primer viaje. Se mostró evasivo sobre los detalles.

Confirmó que volvió a visitar el país en 2025 y 2026. No precisó cuántas veces. "Pídanle a flujo migratorio, muchas veces", contestó con ironía.

"Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing", justificó sus múltiples entradas al país.

Lo crucial vino después. Cerimedo afirmó que su principal contacto en el país era el presidente Rodrigo Paz.

Días atrás, el mandatario boliviano había roto el silencio sobre el caso. Grabó un video para despegarse del consultor argentino.

"Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia", lanzó Paz en ese video.

El argentino ratificó ante la Justicia que Paz era su principal contacto. Confirmó además que tenían relación antes de las elecciones presidenciales de 2025, cuando Paz era candidato y él lo asesoraba en comunicación digital.

Silencio estratégico: las 152 preguntas que Cerimedo se negó a responder

En el extenso cuestionario de 219 preguntas, Cerimedo optó por no contestar 152 consultas. Eso representa casi el 70% del total.

"No tiene nada que ver con el caso", fue la fórmula a la que recurrió sistemáticamente.

No quiso responder si se comunicaba con el presidente Paz vía WhatsApp o Telegram. Tampoco si usaba correo electrónico oficial.

Negó tener acceso al celular personal de Paz. Rechazó haber recibido órdenes directas del mandatario.

Sobre la campaña presidencial, se limitó a explicar que ayudó con consejos de comunicación digital. Nada más.

No contó quién lo contactó inicialmente con el equipo de Paz. Dijo que nunca hubo un contrato escrito entre ambos.

Rechazó versiones periodísticas sobre pagos de empresas bolivianas. "Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital".

Al ser indagado sobre su rol en el gobierno de Paz, tras el triunfo electoral, Cerimedo dijo que no tenía funciones oficiales. Se negó a responder todas las preguntas al respecto.

Aunque en Bolivia todos lo sindican como una suerte de ministro sin cartera, bajo la figura del asesor todopoderoso con injerencia en distintas áreas de Gobierno, el argentino no dio detalles.

"No tiene que ver con el caso", fue su única réplica ante cada consulta sobre poder real.

El gurú digital libertario tampoco respondió sobre su vínculo con la directora de Comunicación del gobierno boliviano, Ximena Galarza.

Evadió preguntas sobre su rol como consejero del presidente Paz. No aclaró si fue ghostwriter de alguno de sus discursos.

Se rehusó a dar información sobre su papel en el manejo de las redes sociales y la estrategia digital del gobierno.

Guardó silencio sobre su presunta participación en reuniones de Gabinete. No habló de su influencia sobre los ministros de Paz.

Al ser consultado sobre su injerencia en otras áreas ajenas a la comunicación, Cerimedo optó nuevamente por el silencio.

Lo mismo hizo cuando fue indagado sobre si alguna vez se presentó como representante oficial de Rodrigo Paz o asesor presidencial.

Los oficiales de Justicia también lo confrontaron con las declaraciones públicas de Paz. El presidente había expresado que nunca existió relación laboral directa entre ambos.

No hubo contestación alguna del argentino en las preguntas al respecto.

El mensaje final sobre un supuesto golpe de Estado contra Paz

Al final de la declaración, tras negarse a responder más de 150 dudas de la Justicia, el asesor digital retomó la iniciativa.

Envió un mensaje directo a la clase política de Bolivia. No le soltó la mano a Rodrigo Paz.

â¿Tiene algo más que señalar o declarar a la presente declaración?

âSí, quiero declarar que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales.

Cerimedo agregó que se reserva el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales. Dijo que no entiende los cargos que le han señalado.

Por último, aclaró que no sufrió presiones o amenazas para declarar en el expediente. "[Fue de manera] voluntaria", sostuvo.

Por qué la Fiscalía lo investiga por enriquecimiento ilícito

Tras la declaración voluntaria de Cerimedo, la Fiscalía de Bolivia anunció su imputación formal por supuesto enriquecimiento ilícito.

Los fiscales dijeron que pedirán su detención preventiva también en el marco de esa causa. Se investiga en paralelo a otros dos casos contra el consultor político.

El principal: intento de femicidio contra su expareja Nadia Beller, por el que ya está encarcelado en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Las preguntas a Cerimedo fueron realizadas por una comisión de fiscales que investiga el caso en La Paz. Se trasladaron hasta Santa Cruz especialmente para interrogarlo.

Miguel Cardozo, uno de los fiscales, dijo a los medios que el argentino dio respuestas "esquivas". Anunció que en las próximas horas presentarán la imputación formal.

Plantearon la posibilidad de que sea trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz. La preventiva máxima sería de seis meses.

"El Ministerio Público tiene suficientes elementos e indicios para establecer su grado de participación", aseguró Cardozo.

Tras el intento de asesinato contra Nadia Beller, hubo una serie amplia de allanamientos. Se secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, en pesos bolivianos y dólares, sin justificación clara de origen.

Uno de los abogados defensores del argentino dijo a los medios que los fiscales no le preguntaron sobre el origen del dinero por el que se le acusa.

Según la defensa, las preguntas se centraron en su relación con el presidente Rodrigo Paz. Consideró que el caso "es un intento de golpe de Estado institucionalizado y organizado" por la Fiscalía Departamental de La Paz.

Contra el argentino también hay una tercera causa abierta. Se lo investiga por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra Beller.

Los u$s700.000 que desaparecieron de una casa de cambios vinculada a Cerimedo

La fiscalía boliviana entiende que Cerimedo, en su rol de asesor del presidente, "habría aumentado su patrimonio de manera desproporcionada sin justificación alguna" durante 2025 y 2026.

Los investigadores señalan que "recibía diferentes sumas de dinero en dólares americanos" a través de una casa de cambios de la Zona Sur de La Paz llamada EXCHANGE.

El representante legal de ese lugar es Fritz Juniors Gironda Aquize. Su encargada: Claudia Ines Layme Carita.

Los investigadores, en base a recibos recolectados en allanamientos, pudieron establecer un nexo causal con Fernando Cerimedo.

Afirman que ambos representantes de la casa de cambio se dieron a la fuga antes del allanamiento judicial. Sacaron de las cajas fuertes del lugar la suma aproximada de u$s700.000.

Ese dinero, según la Fiscalía, tendría vinculación directa con el gurú libertario especialista en granjas de trolls y bots de redes sociales.