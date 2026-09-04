Quirno dijo que hay 180 empresas que pueden ser sancionadas por operar en Malvinas

Pablo Quirno respaldó los anuncios de Milei, habló del impacto de las declaraciones de Trump y negó que las medidas impliquen una escalada bélica

La futura Base Militar en Tierra del Fuego ocupará un lugar central dentro de la estrategia que el Gobierno de Javier Milei pretende desarrollar en torno a las Islas Malvinas y al Atlántico Sur. El canciller Pablo Quirno destacó que la instalación permitirá ampliar la presencia argentina en la zona y cumplir funciones vinculadas con la logística y las actividades marítimas.

"Es fundamental para tener presencia con respecto a ser un polo logísticos y también de las actividades en el Atlántico Sur", señaló el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

Quirno, además, descartó que las iniciativas anunciadas por Javier Milei estén orientadas a generar un escenario de confrontación militar. El canciller desestimó conflictos bélicos y presentó las medidas como parte de una estrategia más amplia vinculada con los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Quirno habló de 180 empresas que pueden ser sancionadas

Además, el funcionario explicó que la medida se enmarca en un esquema destinado a sancionar tanto a las empresas que desarrollen actividades en Malvinas como a las firmas que les brinden servicios, durante su participación en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones.

Quirno vinculó estas acciones con el paquete de medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. En ese sentido, recordó el alcance de la Ley 26.659, que establece sanciones para las compañías petroleras que operen en las islas y les impide desarrollar actividades en territorio argentino.

"La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina", señaló.

El canciller sostuvo que las condiciones cambiaron desde la sanción de esa normativa y destacó especialmente el desarrollo de Vaca Muerta. "Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir", planteó.

A partir de ese nuevo escenario, explicó, el Gobierno busca modificar los incentivos que enfrentan las compañías con intereses en el archipiélago. "Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios", afirmó.

Luego reforzó esa idea: "Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos".

Cómo funcionará el nuevo esquema de sanciones

Quirno también dio detalles sobre el decreto reglamentario que prepara el Gobierno para aplicar con mayor rapidez las sanciones previstas en la normativa.

"Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera", detalló.

Según explicó, el alcance de la medida abarcará un universo de alrededor de 180 compañías vinculadas directa o indirectamente con las actividades que se desarrollan en las islas.

"Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado", expresó el funcionario.

Quirno confirmó además que el decreto reglamentario ya fue definido y lo presentó como el primer paso dentro del conjunto de herramientas que anunció el Poder Ejecutivo para actuar frente a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en las aguas que rodean a las Islas Malvinas.

La estrategia de Milei sobre Malvinas

El funcionario también buscó quitarle contenido partidario a la discusión y sostuvo que el reclamo por las islas debe ser abordado como una política que trasciende las diferencias entre espacios políticos.

"El Presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa. Estamos defendiendo los intereses nuestros en las Islas Malvinas".

Quirno planteó que las distintas decisiones adoptadas por la administración de Milei deben analizarse como partes de un mismo esquema y no como medidas aisladas.

"En lo que respecta a mezquindades o declaraciones, con el tiempo se va a estar viendo que esto es una estrategia integrada. Acá no hay River-Boca, acá lo que estamos defendiendo es la camiseta argentina", dijo Quirno.

Para el canciller, los anuncios presidenciales marcan un cambio en la forma en que el Gobierno aborda la cuestión y anticipó que habrá continuidad en las acciones oficiales.

Para Quirno, es "sumamente importante el paso que dio el Presidente con los anuncios" y siguió: "Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dos de las tres medidas están ya en el Boletín Oficial (de hoy)".

Qué impacto tienen las declaraciones de Donald Trump

La situación también fue analizada a partir de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para Quirno, sus comentarios contribuyeron a aumentar la visibilidad internacional del reclamo argentino, aunque el Gobierno interpreta esas expresiones dentro de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido.

El canciller sostuvo que los dichos del mandatario estadounidense le dan "mayor notoriedad" a la posición argentina. "Nosotros las tomamos como una situación entre EEUU y Reino Unido, pero nos permite diseñar esta estrategia", agregó.

De acuerdo con la explicación del funcionario, el Gobierno utiliza ese escenario internacional como uno de los elementos para definir los próximos pasos de su política sobre Malvinas.

El reclamo argentino y las medidas oficiales

La posición expresada por Quirno se produjo después de los anuncios realizados por Milei sobre la cuestión Malvinas. El Presidente convocó a distintos sectores de la sociedad y de la política a acompañar el reclamo argentino y planteó nuevas medidas vinculadas con la defensa de los intereses nacionales.

El canciller remarcó que una parte de esas decisiones ya fue incorporada al Boletín Oficial, mientras que el Gobierno continuará con la implementación del resto.

La estrategia oficial combina así acciones diplomáticas, decisiones vinculadas con la presencia argentina en el Atlántico Sur y medidas destinadas a reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas.

En ese marco, Quirno insistió en que el objetivo excede la disputa política interna y que las iniciativas anunciadas deben entenderse como una política de Estado vinculada con la defensa de los intereses argentinos.