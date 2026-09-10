Milei suspendió su viaje a Londres previsto para octubre, en plena tensión por Malvinas

La suspensión de la agenda en Londres reabre el debate por las relaciones bilaterales en un clima marcado por declaraciones internacionales clave

El presidente Javier Milei suspendió su viaje al Reino Unido, previsto para fines de octubre. La decisión se tomó en medio de la escalada de tensión por la causa Malvinas.

Milei tenía todo listo para volar el 21 de octubre a Londres. El objetivo era dar una charla en la Universidad de Oxford y reunirse con empresarios locales.

Sin embargo, no había ningún encuentro oficial programado con autoridades británicas. Ni con el primer ministro Andy Burnham ni con miembros de su Gabinete.

La situación dio un giro drástico después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pusiera en duda su apoyo al Reino Unido ante un eventual conflicto por Malvinas. Esa declaración fue el detonante de una estrategia política, judicial y comunicacional del Gobierno argentino que culminó con la cadena nacional del jueves pasado.

Qué dijo el gobierno británico sobre la ofensiva argentina

Ayer, cuando expuso frente al parlamento, Burnham habló sobre las Islas Malvinas. Sus palabras fueron contundentes.

"Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso", advirtió.

Por su parte, Wes Streeting, ministro de Defensa británico, relativizó la ofensiva que lanzó Milei. "Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas", apuntó.

Esa fue una de las primeras reacciones oficiales del Reino Unido ante la escalada.

La apuesta de Milei en la ONU por las Malvinas

Milei asistirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Allí dará prioridad al reclamo por la soberanía de las Malvinas, según confirmaron desde el Palacio de Gobierno.

"Es la plataforma internacional para visibilizar aún más el tema", anticiparon colaboradores del primer mandatario.

Milei viajará a Nueva York junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes coordinarán la estrategia diplomática en el organismo multilateral.

La posibilidad de viajar a Londres, en cambio, quedó suspendida. La ofensiva política y diplomática del Gobierno cambió las prioridades.

Luego de que Trump insinuara en una entrevista que no respaldaría al Reino Unido en caso de conflicto, Milei utilizó la cadena nacional para activar una ofensiva política.

En su mensaje, el presidente anticipó medidas concretas para acelerar las sanciones a empresas que participen en la explotación petrolera en el emprendimiento denominado Sea Lion.

Además, anunció que ampliará los recursos del Ministerio de Defensa. El objetivo: avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

También confirmó que enviará un proyecto de ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional. Esa iniciativa llegará al Congreso el próximo lunes.

Qué cambios incluirá el proyecto de ley sobre Malvinas

Por estas horas, el Ejecutivo trabaja en la letra chica del proyecto legislativo. En la Casa Rosada anticipan que se extenderán las sanciones contra las petroleras y sus proveedoras de servicios.

Las penalizaciones alcanzarán también a las pesqueras que operan con permisos del gobierno británico de Malvinas, ampliando significativamente el alcance de las medidas punitivas.

La iniciativa contempla cambios a la ley 26.659, conocida como "ley Pino Solanas". Fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La búsqueda del Gobierno apunta a penas más duras. También busca alcanzar otras áreas productivas vinculadas a la explotación de recursos en la zona de Malvinas.