Mayra Mendoza acusó a Kicillof de dividir al peronismo: "Esa mancha no se borra más"

La diputada cuestionó a Axel Kicillof, apuntó contra su armado político y reclamó fondos para obras y obras hídricas en Quilmes

Mayra Mendoza criticó a Kicillof por dividir al peronismo y alejarse del kirchnerismo, tildándolo de desleal.

La disputa dentro del peronismo bonaerense sumó una nueva confrontación entre Mayra Mendoza y Axel Kicillof. La diputada provincial cuestionó al gobernador por su decisión de construir un espacio político propio y volvió a marcar diferencias con quienes buscan tomar distancia del kirchnerismo.

En una entrevista con el streaming Sakura, Mendoza sostuvo que esa pertenencia política no puede borrarse con un cambio de posicionamiento. "Esa mancha no se borra más", afirmó, en una de las definiciones más contundentes de la charla.

El enfrentamiento también alcanzó la relación entre la administración provincial y los municipios. De acuerdo con la legisladora, el trato de la Gobernación varía según la posición política de cada distrito frente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio creado por Kicillof para fortalecer su estructura de cara a su proyecto presidencial de 2027.

La crítica a los dirigentes que se alejan de Cristina Kirchner

Mendoza dedicó otro tramo de la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece bajo arresto domiciliario desde hace más de un año.

La diputada puso el foco en el vínculo que distintos dirigentes mantuvieron con la expresidenta a lo largo de los años y cuestionó que algunos integrantes del peronismo actúen como si su propia llegada a la política marcara un nuevo comienzo.

"Todos tuvimos oportunidades (con CFK), algunos más que otros... Entonces, hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento. Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido", afirmó.

Aunque en ese pasaje no identificó expresamente al gobernador, las declaraciones se produjeron dentro de una entrevista en la que Mendoza cuestionó su posicionamiento político y su alejamiento del sector que responde a Cristina Kirchner.

Mendoza recordó el origen de su conflicto con Kicillof

La diputada ubicó otra diferencia central en la decisión que tomó Kicillof después de conseguir la reelección como gobernador en 2023.

Según recordó Mendoza, ambos formaban parte de la misma estructura política cuando llegaron a sus respectivos cargos ejecutivos. Sin embargo, tras renovar su mandato, Kicillof avanzó con una agrupación propia, una decisión que la legisladora interpreta como un quiebre dentro del peronismo. "Tomó la decisión de dividir al peronismo", afirmó.

Mendoza vinculó esa disputa política con lo ocurrido durante su etapa como intendenta de Quilmes. Como muestra del vínculo que mantenía entonces con la administración bonaerense, contó que sus pedidos al gobernador no obtenían respuesta. "Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta", aseguró.

El reclamo por las obras frenadas en Quilmes

Además de la discusión partidaria, la diputada planteó una serie de reclamos relacionados con el financiamiento de obras en Quilmes.

Entre los proyectos que, según detalló, permanecen detenidos se encuentran más de 800 viviendas, una estación de tren y acuerdos para construir escuelas mediante convenios entre los tres niveles de gobierno: Nación, Provincia y municipio.

Mendoza atribuyó parte de las dificultades a la política del Gobierno nacional frente a la obra pública y señaló que la Nación mantiene, según sus cálculos, una deuda de 15 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires.

"La decisión de Milei de desfinanciar la obra pública afecta muchísimo", sostuvo.

El problema de los arroyos y la deuda hídrica

El otro reclamo planteado por Mendoza está relacionado con las inundaciones que afectan al distrito. Quilmes enfrenta problemas tanto cuando se producen sudestadas en el Río de la Plata como ante situaciones vinculadas con los arroyos San Francisco y Las Piedras.

La exintendenta explicó que el municipio avanzó con la creación por ley de una cuenca que comprende ambos arroyos. El objetivo era contar con una estructura que permitiera abordar el problema hídrico, pero Mendoza afirmó que el financiamiento provincial necesario para avanzar con las obras nunca llegó.

En ese contexto, la diputada sostuvo que continúa reclamando asistencia a la administración de Kicillof. Su pedido fue resumido en una frase: "Que nos ayude", insistió.