El Gobierno insiste en la reforma electoral sin PASO pero los aliados lo condicionan

El oficialismo retomó el debate, pero no encuentra apoyo. El PRO y otros aliados presionan para dividir el proyecto y tratar Ficha Limpia por separado

El Senado retomó este martes el debate sobre la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei, en una reunión de comisión donde el oficialismo volvió a encontrarse con la resistencia de sus aliados a eliminar las PASO, al tiempo que presionan por dividir el proyecto y tratar por separado el capítulo de Ficha Limpia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el oficialista Agustín Coto se reunió para reactivar el tratamiento de la reforma electoral tras cuatro meses de parálisis. La última vez que se abordó el tema fue en mayo, aunque el escenario para La Libertad Avanza (LLA) no cambió: aún no alcanza la mayoría de 37 votos para suprimir las PASO en 2027.

Sin esa base de respaldo la bancada oficialista encabezada por Patricia Bullrich tampoco tiene las firmas necesarias para emitir dictamen en la comisión. En ese contexto, la reunión solo sirvió para reactivar la discusión sobre la reforma electoral y que cada sector plantee su postura.

Allí es donde se vio que el oficialismo no tiene el apoyo de los aliados del PRO, la UCR ni los bloques provinciales, que evitaron adelantar cualquier definición respecto de la eliminación de las PASO o su suspensión (el "plan B" del Gobierno) y, en cambio, insistieron en "discutir aparte Ficha Limpia".

En LLA reconocen que el panorama para la reforma todavía es incierto. Estiman que podrían lograr apoyo a la suspensión -a pesar de que se necesita la misa cantidad de votos- pero tampoco están seguros. "Esto se resuelve afuera", apuntó a iProfesional un senador de primera línea del bloque libertario, en alusión a las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, como llave maestra para el tema.

Reforma electoral: la nueva presión para el Gobierno de los bloques aliados en el Senado

La propuesta de tratar por separado Ficha Limpia la planteó en la comisión Martín Goerling, jefe del PRO, pero fue secundado por la chubutense Edith Terenzi y la mendocina de la UCR Mariana Jury, alineadas con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Se trata de tres referentes de sectores cuyo apoyo necesita LLA.

La reforma electoral enviada por Milei tiene entre sus siete títulos la implementación de la Ficha Limpia que prohíbe que sean candidatos quienes tengan una condena por un delito doloso ratificada en segunda instancia. El tema se iba a aprobar el año pasado pero se rechazó por apenas un voto, en un hecho que generó sospechas sobre el Gobierno.

El senador Goerling, que pertenece al sector del PRO alineado con Mauricio Macri, recordó -sin ninguna inocencia- aquel episodio cuando proopuso en la reunión de la comisión que Ficha Limpia se trate por separado.

La situación no sorprendió a Bullrich porque hace rato advierte a la mesa política que comanda Karina Milei que no están los votos para eliminar las PASO y que la reforma electoral está trabada. Sin embargo, la jefa del bloque llegó a la comisión tras reunirse con la cúpula del Gobierno y con la orden de defender el proyecto entero.

Con orden del Gobierno, Bullrich defiende la reforma electoral integral

Así, Bullrich apuntó que las PASO no tienen razón de ser cuando no hay competencia interna, al tiempo que subrayó que "transforma el sistema electoral en un sistema de tres vueltas", que además le quita tiempo a la gestión del Gobierno en el año electoral "porque la campaña empieza prácticamente en mayo".

La jefa del bloque oficialista también defendió los cambios que plantea la reforma sobre las condiciones para que los partidos mantengan la personería y sobre el financiamiento público de las campañas.

En este punto, señaló que hay "más de 600 partidos, lo que no tiene correlación con la oferta electoral" porque nunca hay 600 candidatos y que esto "ha generado una deformación" en, por ejemplo, "la asignación de fondos públicos" a esos espacios que, en muchos casos, "pasan a ser meras cajas políticas", según afirmó.

"Lo racional es que este Senado ordene la oferta política con partidos que realmente existan y tengan vida política", subrayó Bullrich. Además defendió que Ficha Limpia se trate como parte del proyecto del Gobierno, con lo que marcó más nítidamente la diferencia con el PRO y otros aliados.

Pero además, Bullrich recordó que la Cámara Nacional Electoral ya "conminó" al Congreso a resolver la reforma electoral antes de fin de año. El tiempo apremia al oficialismo. Y en ese marco, puntualizó que "es bueno que las reformas electorales salgan con acuerdo de todos", en un llamado al acuerdo que, por ahora, cae en el vacío.

¿Por qué el Senado depende para bajar las PASO de una negociación que se da afuera?

Cerca de la jefa del bloque libertario afirmaron a iProfesional que tienen el mandato de la Casa Rosada de evitar que el proyecto de reforma electoral se divida, como plantean los aliados con Ficha Limpia. "Nosotros vamos a defender que se trate todo junto", aseguran pero a la vez reconocen que el resultado depende mucho de las negociaciones con los gobenadores. "Esto se resuelve afuera", se sinceró uno de los senadores libertarios consultados.

De esa tarea se ocupa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien hace pocos días consiguió el respaldo explícito del neuquino Rolando Figueroa. También están a favor de la reforma para eliminar las PASO el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. El Gobierno confía en tener también el apoyo del chubutense Torres, porque eliminó las primarias en su provincia, pero su senadora no prometió hasta ahora su voto y se enfocó en Ficha Limpia.

Lo mismo ocurre con el PRO. Durante la reunión, Goerling señaló que el partido amarillo "va a debatir la posición" sobre la eliminación o suspensión de las PASO "llegado el momento" y mantuvo así la indefinición. Hace algunos meses, habían planteado la alternativa de mantener las primarias pero sin que sean obligatorias para los votantes y sin participación de los espacios que no tengan internas.

Ese mecanismo se conoce como PAS (se elimina la O de "obligatorias") y ya hay un proyecto presentado al respecto por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. La bancada radical en el Senado es mucho más determinante para el oficialismo que el PRO, porque cuenta con 10 votos. Por eso, el apoyo de la mendocina Jury a la idea de tratar por separado Ficha Limpia y postergar la definición sobre las PASO es otra señal de alerta para LLA.

¿Puede avanzar la alternativa de las primarias no obligatorias?

"Las PAS no son una opción para nosotros", señaló a iProfesional otro senador libertario que pidió reserva de su nombre y que explicó que, si el Gobierno esgrime el argumento fiscal de que la eliminación de las PASO implica un ahorro para el Estado de u$s200 millones, mantenerlas pero sin la obligatoriedad "sería lo mismo, no cambia nada".

Según supo este medio, Bullrich también tiene la orden de resistir que se imponga esa variante. El margen que tiene el oficialismo para negociar los votos llegaría hasta la suspensión de las PASO de 2027, en lugar de la eliminación definitiva. En algunos bloques dialoguistas deslizan que, en efecto, podría haber un acuerdo para suspenderlas por única vez, pero por ahora mantendrán la presión alta para negociar.

Una situación similar se da con la idea de tratar Ficha Limpia aparte del proyecto de reforma electoral. "Si ellos quieren que presenten un dictamen, pero nosotros vamos a insistir con tratar todo junto", expresan en charlas reservadas varios de los senadores de LLA en referencia a la propuesta de los aliados.

Sin embargo, fuentes del Gobierno que siguen de cerca la negociación entre Santilli y los gobernadores deslizaron a iProfesional que en el Senado los libertarios "van a ir por la suspensión, pero si falta nafta podrían girar hacia las PAS".

El cálculo político que hacen al respecto, según las fuentes consultadas, es que "si las PAS son con un registro de votantes para la interna, pueden resultar en un papelón para el peronismo, porque va a ir poca gente" y que, en cambio, "sin primarias y directo a las generales Cristina (Kirchner) y (Sergio) Massa tienen más poder de fuego contra (Axel) Kicillof".

De esta forma, en el oficialismo ya hay quienes especulan con el efecto de la pelea interna que tiene el peronismo, ante a ausencia de un acuerdo con los aliados. De hecho, la diferencia entre la versión de una posible negociación sobre las PASO y el rechazo cerrado que manifiestan en el bloque expone que el Gobierno no tiene por ahora una estrategia clara para avanzar con la eliminación o la suspensión de las PASO.