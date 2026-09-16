El ministro de Defensa descartó una escalada militar con Reino Unido y confirmó para enero el inicio de obras de la Base Naval Integrada

El Gobierno argentino mantiene el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas dentro del terreno diplomático. Así lo volvió a plantear el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien además confirmó que en enero de 2027 comenzarán las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Las declaraciones del funcionario se conocieron después de que el Reino Unido difundiera una guía de apoyo para empresas que operan en las islas. Frente a ese escenario, Presti remarcó que la conducción de la política exterior corresponde a la Cancillería y sostuvo que la posición argentina no contempla una salida militar.

"Estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa. El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales. Entiendo que nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico".

Qué dijo Presti sobre una posible escalada por Malvinas

El ministro buscó separar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de la disputa de soberanía con el Reino Unido. En una entrevista con Radio Rivadavia, insistió en que la posición oficial argentina se mantiene por canales diplomáticos.

"Tenemos totalmente claro que el reclamo por la soberanía por las islas son por vía diplomática y vía pacífica. Así que no haya trasnochados que piensen otra cosa".

En la misma línea, Presti se refirió al vínculo con Estados Unidos y señaló que la relación forma parte del posicionamiento argentino en materia de defensa. "Nos posiciona adecuadamente para la integridad territorial de nuestro país".

Qué había dicho Trump sobre Malvinas

El sábado 12 de septiembre, durante una visita a Irlanda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al escenario que podría abrirse si aumentara la tensión por las Islas Malvinas.

El mandatario calificó esa posibilidad como un "desastre potencial" y afirmó que, si fuera convocado para intervenir, probablemente podría resolver la situación. Sus declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín.

Un día después, Carlos Presti fue consultado sobre esas declaraciones y sostuvo que las palabras de Trump debían interpretarse como un planteo orientado a buscar una solución pacífica, y no como un posicionamiento contra la Argentina o el Reino Unido.

F-16, helicópteros y nuevos vehículos para las Fuerzas Armadas

Entre las incorporaciones mencionadas por Presti figuran fusiles, cuya llegada está prevista para los próximos días, además de una segunda tanda de F-16. El listado también incluye helicópteros 407, aviones P-3 Orion, helicópteros Black Hawk y vehículos Stryker.

"Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional".

La obra que Defensa prepara en Ushuaia

En paralelo con el proceso de reequipamiento, el Ministerio de Defensa avanza con el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Presti recorrió el 14 de septiembre el predio donde será emplazada la instalación junto con autoridades de la Armada y el canciller Pablo Quirno.

El ministro anticipó que el inicio de los trabajos está previsto para enero y señaló que también se realizarán obras en Petrel, en la Antártida.

"Nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur. La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina. En enero empezaremos las obras tanto en Ushuaia como en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco".

De acuerdo con la explicación del ministro, el Gobierno ya avanzó con la asignación de recursos y ahora debe completar el proceso administrativo para contratar los trabajos.

"Después de que el Presidente hiciera su cadena nacional, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la asignación de los recursos para este año. Ya estamos en acción para poder, con la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa, salir a licitar y empezar las obras en el primer mes del año que viene", cerró.

La pesca y el petróleo, dos ejes de la economía de Malvinas

Más allá de la disputa por la soberanía, la actividad económica ocupa un lugar central en las islas. Según un documento del Gobierno de las Falkland Islands, la pesca y la acuicultura representaron alrededor del 58% del PBI en 2024, además de constituir una de las principales fuentes de exportaciones del archipiélago.

El petróleo aparece como otro sector con potencial para modificar la economía local. El proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, prevé comenzar la producción en 2028 y contempla recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles. La iniciativa obtuvo la decisión final de inversión en diciembre de 2025.