Patricia Bullrich cuestionó que el Presupuesto 2027 incluya cambios en la Ley de Discapacidad que, según dijo, no habían sido informados a la mesa política

La discusión por los cambios que el Gobierno incorporó al Presupuesto 2027 sumó una nueva tensión dentro del oficialismo. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, afirmó que desconocía las modificaciones propuestas para la legislación de discapacidad y reclamó corregir la situación.

"No estaba enterada, tenemos que corregir eso", sostuvo la senadora, quien además consideró que el episodio afecta el vínculo interno del espacio. "Esto resiente un poco las relaciones", advirtió.

El proyecto todavía debe atravesar el debate en Diputados. En caso de que avance un texto, el Senado tendrá intervención como cámara revisora del Presupuesto.

Bullrich cuestionó cómo se incorporaron los cambios en el Presupuesto 2027

La senadora explicó que esperaba que las modificaciones hubieran sido discutidas previamente dentro de la mesa política del Gobierno. Sin embargo, aseguró que tomó conocimiento del contenido cuando el proyecto presupuestario llegó al Congreso.

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos", detalló.

Bullrich remarcó que el expediente ya se encuentra bajo análisis de las comisiones de Diputados y recordó que había un entendimiento entre oficialismo y oposición para abordar la cuestión.

"Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión", indicó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la titular de la bancada libertaria volvió a describir su sorpresa por no haber conocido previamente el contenido de la iniciativa:

"No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas".

Qué modifica el proyecto sobre discapacidad

El debate tiene como antecedente la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en 2025. La norma buscó actualizar el nomenclador que determina los valores de las prestaciones y terapias destinadas a personas con discapacidad, que habían quedado rezagados frente a la inflación.

El Gobierno había vetado esa legislación, pero el Congreso insistió con su aprobación y finalmente la norma fue promulgada. Su vigencia está próxima a finalizar, en diciembre, mientras que sectores de la oposición promueven una prórroga para evitar que el sistema quede sin ese marco legal.

En paralelo, el texto incorporado al Presupuesto 2027 propone modificar varios de los mecanismos establecidos por la ley.

Uno de los puntos centrales es la eliminación del artículo 7 bis, que establece que los pagos a los prestadores deben actualizarse de manera obligatoria, automática y mensual en función de la inflación.

También cambia el funcionamiento del nomenclador único. La propuesta permitiría que cada obra social o prepaga determine sus propios aranceles, en lugar de mantener un importe común para las prestaciones.

El proyecto también cambia el criterio para las pensiones

Otro capítulo de la iniciativa alcanza la definición utilizada para determinar la discapacidad. El texto reemplaza el enfoque basado en el modelo social de derechos humanos por un criterio vinculado con la "invalidez laboral".

A eso se suma una modificación en el acceso a las pensiones: el Certificado Único de Discapacidad dejaría de funcionar como vía directa para obtenerlas.

El proyecto también plantea que exista una incompatibilidad absoluta entre percibir una pensión por discapacidad y contar con un trabajo.

Se trata de algunos de los puntos que ahora forman parte de la discusión parlamentaria y que deberán ser analizados antes de que pueda definirse un texto definitivo.

El conflicto también atraviesa al oficialismo y sus aliados

La incorporación de las modificaciones al Presupuesto generó diferencias incluso dentro de los sectores que acompañan al Gobierno.

Las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían elaborando una iniciativa propia para modificar el sistema vigente. El contenido de ese trabajo quedó enfrentado con la propuesta incluida por el Poder Ejecutivo en el proyecto presupuestario.

Los bloques aliados también expresaron reparos. Legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que el nuevo planteo "cambia completamente la discusión".

El PRO, en particular, señaló como cuestiones que considera innegociables tanto la continuidad de la actualización automática del nomenclador como la cancelación de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones.

Desde Provincias Unidas, en tanto, pusieron el foco en otro problema: los eventuales efectos legales que podría generar el vencimiento de la emergencia si el Congreso no aprueba una extensión.

Cuándo volverán a discutir la Ley de Discapacidad

El tratamiento parlamentario quedó abierto después de que el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados no alcanzara un dictamen.

La próxima instancia informativa quedó programada para el 23 de septiembre. El objetivo será continuar el intercambio y tratar de alcanzar un texto consensuado antes de diciembre, cuando está previsto que finalice la vigencia de la emergencia.

El debate se desarrolla en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2027, enviado por el Gobierno al Congreso la noche anterior a la reunión de comisiones e incorporando en su articulado las modificaciones sobre la legislación de discapacidad.