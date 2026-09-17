El Senado nombró dos jueces demorados por supuestos vínculos con la AFA de Chiqui Tapia

Los jueces Galván Greenway y Catania fueron aprobados como camaristas del fuero Penal Económico. La trama detrás de la desgianción

El Senado sacó finalmente del "freezer" los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania y aprobó sus nombramientos en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, tras haberlos tenido cuatro meses frenados por orden de la Casa Rosada debido a las sospechas políticas sobre su relación con la AFA que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Cámara alta aprobó en paquete los pliegos de Galván Greenway y de Catania con 66 votos favorables. Junto a ellos también fue desginado Juan Manuel Mejuto como camarista del Tribunal en lo Criminal y Correccional Nº 8, cuya nominación había sigo congelada luego de que trascendiera que en el pasado firmó el primer comunicado de la agrupación K Justicia Legítima.

Los nombramientos de Galván Greenway y de Catania fueron aprobados -sin debate entre los senadores- en el marco del avance sostenido del gobierno de Javier Milei en la cobertura de las vacantes del Poder Judicial, donde ya nombró 166 juces, fiscales y defensores público.

Sin embargo, luego de que ambos jueces pasaran sin sobresaltos por la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos sus nominaciones fueron frenadas en mayo por orden directa de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, en medio de las versiones sobre un supuesto intento de armar un esquema judicial favorable a Tapia.

Los dos jueces integraban juzgados con intervención en expedientes vinculados a la conducción de la AFA. El más obervado de ambos siempre fue Galván Green, quien en abril pasado dictó el sobreseimiento de Tappia en una causa. No obstante, el hilo conductor de las sospechas que obligaron al Gobierno a frenar los nombramientos es el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

¿Cómo se destrabaron en el Senado los jueces frenados por supuesto vínculo con la AFA?

Desde su llegada al Gabinete Mahiques debe lidiar con los cuestionamientos que circulan en torno a su figura por sus vínculos con la AFA (fue vicerrector de la Universidad que tiene la máxima autoridad del fútbol argentino e integró cargos en Conmebol y la FIFA). El ministro fue el que promovió a Galvan Greenway y Catania, que con la firma de Milei llegaron al Senado.

Ese ruido llevó a que la Casa Rosada ordenara frenar ambos pliegos en la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, alineado con el sector de Karina Milei y los Menem. El descongelamiento se dio, finalmente, por la presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista.

Senadores como el correntino Carlos "Camau" Espínola y el radical bonaerense Maximiliano Abad advirtieron al oficialismo que no existía ninguna constancia de objeciones a sus candidaturas y, por lo tanto, no veían motivos legales o políticos concretos para mantener bloqeados sus nombramientos.

En ese marco, diez días atrás los pliegos de ambos nominados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico tuvieron dictamen favorable de la comisión. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, firmó el despacho a diferencia del resto de los senadores libertarios.

Tambié pusieron su firma en el dictamen los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Gabriela Royón; y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, todos integrantes de bloques dialoguistas o aliados del Gobierno. A ellos se sumaron el jefe del bloque PRO, Martín Goerling y la radical Mariana Juri, además de Abad y Espínola.

¿Quiénes son los jueces Galván Greenway y Catania?

En el caso de Galván Greenway, las sospechas en el Gobierno que motivaron la demora de su pliego tienen un motivo concreto: en abril pasado dictó el sobreseimiento de Tapia en una causa iniciada en 2018 en la que se lo investigaba por presunto lavado de dinero.

Al frente por entonces del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7, Galván Greenway señaló en su fallo que el titular de la AFA y funcionario del CEAMSE estaba en condiciones de justificar su patrimonio.

En cambio, el supuesto vínculo de Catania con la AFA es menos claro, dado que se limita solo a rumores sobre la posibiliad de que su ascenso a camarista permita confiurar una mayoría en ese tribunal que favorezca a Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, con las apelaciones que prsenten como parte de su defensa en las causas.

Más allá de cualquier versión y de las sospechas políticas que siempre corren, lo concreto es que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que integrarán ahora Galván Greenway y Catania tendrá que resolver sobre las apelaciones que presenten los abogados del mandamás de la AFA en caso de que avance la investigación sobre enriquecimiento ilítico.

Esta semana el juez federal Ariel Lijo levantó los secretos fiscal, bancario y bursátil sobre Tapia y ordenó una batería de medidas de prueba en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento.

Lijo hizo lugar así al requerimiento del fiscal del caso, Gerardo Pollicita, y pidió las declaraciones juradas de "Chiqui" Tapia en su carácter de funcionario público en el CEAMSE, informes sobre sus sueldos en ese organismo así como en la CONMEBOL y sobre sobre sus salidas del país.