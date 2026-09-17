Bullrich cruzó al Gobierno por los recortes en Discapacidad: "A mí no me tomen por tonta"

El Presupuesto generó tensión tras cambios inesperados en el sistema de apoyo a personas con discapacidad y quejas hacia la gestión oficialista

Patricia Bullrich volvió a cuestionar públicamente la gestión del Presupuesto 2027. Esta vez, la senadora libertaria apuntó directo contra el Ministerio de Economía por los cambios introducidos en el capítulo de discapacidad.

El conflicto escaló cuando el texto ingresó a la Cámara de Diputados sin que nadie le avisara. Ni ella ni los legisladores de La Libertad Avanza conocían el contenido del capítulo VI.

En diálogo con A24, Bullrich fue contundente: "Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto".

La falta de aviso la expuso ante su propio bloque y ante la oposición, generando un cortocircuito interno en el oficialismo que ahora amenaza con romper consensos clave para la gobernabilidad.

La jefa del bloque libertario en la Cámara Alta explicó que cuando el proyecto llegó al Congreso en la madrugada, el desentendimiento ya era total. "El tema de la discapacidad es muy fuerte", remarcó.

"La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad", agregó Bullrich.

Luego cuestionó: "Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica".

"A mí no me tomen por tonta", dijo Patricia Bullrich

La ex funcionaria no se guardó nada. "Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me tomen de tonta", disparó.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias políticas: "La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?".

Bullrich explicó que los proyectos salen adelante cuando se logra construir una mayoría en el Congreso. Ese consenso es el que permite que las leyes se aprueben sin sobresaltos.

Sin embargo, apuntó directo al origen del problema: "Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa".

El malestar no fue solo de Bullrich. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso.

Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. "Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica", indicaron a ese medio.

La ausencia de aviso previo dejó a los legisladores aliados en una posición incómoda frente a sus propios bloques y ante la oposición, lo que resintió las relaciones políticas que el oficialismo venía construyendo desde principio de año.

En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa: "Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones", lamentó.

Qué cambios trae el capítulo VI del Presupuesto 2027 en discapacidad

El capítulo VI del proyecto está conformado por los artículos 36 a 41. Introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad.

Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793). También aparecen cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral.

El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas. En la práctica, esto obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones. Quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez.

Ese esquema venía permitiendo que personas con discapacidad trabajaran sin perder su cobertura. Ahora, esa posibilidad quedaría eliminada.

La imagen de la senadora Patricia Bullrich corresponde a una sesión ordinaria en el Senado de la Nación del 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires. (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado).

La advertencia de Bullrich sobre las consecuencias políticas

La senadora reclamó que la mesa política funcione "donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos".

Advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como "totalmente insensible".

Ante la consulta sobre si era el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: "No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido".

Bullrich dejó en claro que la falta de coordinación interna no solo genera cortocircuitos, sino que pone en riesgo la gobernabilidad que el oficialismo viene construyendo y que necesita para aprobar leyes clave en el Congreso.