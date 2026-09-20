La controversia por la reasignación de partidas generó un fuerte debate entre funcionarios y puso en alerta a colectivos vinculados a la inclusión

La senadora nacional Patricia Bullrich contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el tratamiento de las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora negó que esos cambios hayan sido analizados en la Mesa Política del Gobierno y afirmó que ella estaba presente cuando se discutieron los principales lineamientos del proyecto.

El planteo de Bullrich se produjo después de que Santilli asegurara que la senadora se había retirado antes de la reunión en la que se abordaron los temas vinculados con el Presupuesto. La discusión expuso diferencias dentro del oficialismo sobre el alcance de las reuniones de coordinación política y sobre la forma en que se incorporaron al proyecto las modificaciones relacionadas con el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

"Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó Bullrich durante una entrevista con La Nación+. La senadora sostuvo que los cambios específicos en materia de discapacidad no fueron tratados durante el encuentro y cuestionó la explicación brindada por el jefe de Gabinete.

Bullrich negó que se hayan tratado los cambios en discapacidad

Según explicó Bullrich, durante la reunión de la Mesa Política se analizaron cuestiones generales del Presupuesto, entre ellas las proyecciones económicas y los principales objetivos fiscales del Gobierno. Sin embargo, aseguró que no se discutieron las modificaciones incorporadas posteriormente en el capítulo referido a discapacidad.

La senadora también afirmó que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tampoco conocía esas modificaciones. Según su relato, tanto ella como Menem se enteraron de los cambios después, al acceder al proyecto presupuestario.

"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", sostuvo Bullrich.

Santilli había explicado previamente que la Mesa Política se reúne los martes para analizar los asuntos de agenda del Gobierno y que no todos los temas son abordados con el mismo nivel de profundidad. El funcionario había señalado además que Bullrich se retiró antes de finalizar uno de los encuentros.

La diferencia entre ambas versiones quedó centrada, de esta manera, en qué se discutió durante esa reunión y en qué momento fueron conocidas las modificaciones sobre discapacidad.

Bullrich aclaró que su cuestionamiento no implica una ruptura con el jefe de Gabinete. "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie", afirmó durante la entrevista.

El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027

Las modificaciones cuestionadas por Bullrich forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional. El capítulo referido al área propone cambios sobre normas vinculadas con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y sobre el esquema utilizado para establecer y actualizar los aranceles del sistema.

La discusión se produjo en paralelo con las negociaciones que el oficialismo mantiene en el Congreso para conseguir respaldo al proyecto presupuestario. El Gobierno comenzó a analizar modificaciones al texto después de los cuestionamientos planteados desde distintos sectores, entre ellos la propia Bullrich.

La senadora sostuvo que el tema de discapacidad requiere una definición que permita atender las necesidades de quienes utilizan las prestaciones sin modificar los objetivos fiscales establecidos por la administración de Javier Milei.

"El superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian", afirmó Bullrich. En ese sentido, sostuvo que el Presupuesto debe conservar el equilibrio entre las decisiones económicas del Poder Ejecutivo y la posibilidad de conseguir los votos necesarios para convertir esas iniciativas en ley.

La legisladora también cuestionó la posibilidad de que el Gobierno vuelva a avanzar con una iniciativa sobre discapacidad que pueda generar dificultades durante el tratamiento parlamentario.

"¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?", planteó.

Bullrich utilizó además una expresión vinculada con el tenis para describir el escenario que, según su interpretación, enfrentaría el oficialismo si insiste con el mismo esquema. Lo definió como un "error no forzado" y señaló que una nueva dificultad alrededor de la discapacidad podría afectar la percepción pública del Gobierno.

"Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles", afirmó.

La senadora busca hablar con Javier Milei

Bullrich señaló que todavía pretende conversar personalmente con el presidente Javier Milei sobre las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027. La senadora planteó que existe margen para introducir cambios y alcanzar una formulación que pueda ser respaldada durante el debate legislativo.

El Gobierno, por su parte, comenzó a trabajar en modificaciones sobre el capítulo de discapacidad. Fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso indicaron que se analizaban cambios en el texto y una nueva redacción de las disposiciones cuestionadas, mientras continuaban las negociaciones parlamentarias.

Bullrich planteó que el objetivo debe ser compatibilizar las definiciones económicas del Poder Ejecutivo con la construcción de acuerdos dentro del Congreso. "Tenemos que tener un equilibrio entre las decisiones que lleva adelante el Gobierno y la capacidad de llevar esas decisiones a un resultado favorable", sostuvo.

La discusión también tiene una dimensión parlamentaria porque el oficialismo necesita negociar con distintos sectores para avanzar con el Presupuesto. Santilli inició durante la semana reuniones con gobernadores y otros actores políticos con el objetivo de conseguir respaldo para el proyecto y para otras iniciativas que forman parte de la agenda legislativa del Gobierno.

Durante la entrevista, Bullrich también se refirió al video que publicó en redes sociales y que incluyó como música de fondo una canción de Lali Espósito.

La publicación había generado distintas interpretaciones debido al contexto de diferencias que la senadora mantenía con integrantes del Gobierno. Bullrich explicó que el objetivo del video era mostrar cómo se posicionaba "de cara a la realidad" y aseguró que las interpretaciones posteriores excedieron el sentido que quiso darle a la publicación.

"He leído las interpretaciones más increíbles", comentó.

La senadora agregó que cada persona podía interpretar el video de acuerdo con su propia lectura. El jefe de Gabinete también había hablado sobre esa publicación y había evitado profundizar la controversia. Santilli calificó el video como "divertido" durante una entrevista realizada el sábado.

El episodio se produjo mientras el oficialismo intentaba ordenar las negociaciones alrededor del Presupuesto 2027 y, al mismo tiempo, avanzar con otras iniciativas legislativas.

Bullrich apoyó suspender las PASO

Durante la misma entrevista, Bullrich también se refirió al futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como PASO.

La senadora manifestó su respaldo a una eventual suspensión de las primarias y señaló que la posibilidad de avanzar dependerá de los acuerdos que el oficialismo pueda construir con otras fuerzas políticas.

Entre los sectores mencionados aparecen dirigentes del PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y representantes de partidos provinciales. El objetivo del Gobierno es reunir los votos necesarios para avanzar con una modificación del régimen electoral.

Bullrich sostuvo que los partidos políticos deben conservar mecanismos democráticos para definir sus candidaturas, aun en caso de que las PASO sean suspendidas.

La discusión forma parte de la agenda legislativa del Gobierno junto con el tratamiento del Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca conseguir apoyos parlamentarios para ambas iniciativas mediante conversaciones con gobernadores y bloques opositores dialoguistas.

En este contexto, la senadora mantiene una posición favorable a la suspensión de las primarias, pero plantea que los partidos deben contar con procedimientos internos para seleccionar candidatos.

La discusión sobre discapacidad y la reforma electoral quedaron así vinculadas a una misma instancia de negociación parlamentaria. Mientras el Gobierno analiza modificaciones al capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027, también busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.

Bullrich, en tanto, anticipó que continuará planteando sus diferencias dentro de los ámbitos políticos del oficialismo y que buscará conversar directamente con Milei sobre el contenido del Presupuesto antes de que avance su tratamiento en el Congreso.