El sondeo arrojó que la gestión alcanzó un punto de equilibrio pese a la alta desaprobación. Los votantes de la senadora tienen un peso central

La satisfacción económica tuvo un 28%, mientras que el 52% afirma empeoró. El gobierno depende de su estrategia política.

La incomodidad del gobierno de Javier Milei con los gestos de rebeldía de Patricia Bullrich se puede expresar en números, más allá de las declaraciones de ocasión. Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSA), la aprobación de la gestión se estabilizó en los últimos meses alrededor del 35% pero cayó entre los votantes de la senadora, quienes tienen además un peso determinante en la intención de voto del oficialismo, que hoy empata con el peronismo.

El estudio mensual de opinión pública de la UdeSA se realizó pocos días antes de la nueva polémica por el video -de humor desafiante- de Bullrich y su crítica a la contradicción entre el Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria para afrontar la discusión sobre el financiamiento del área de discapacidad, lo que le da incluso mayor relevancia a los resultados que cosechó.

Siempre que la senadora se desmarcó del Gobierno fue en temas que podían esmerilar el apoyo social al oficialismo, desde un artículo de la reforma laboral hasta la designación de juez. En este caso, fue un capítulo sensible del Presupuesto. A su vez Milei siempre fue el primero en bajarle el tono y la senadora parece la única figura pública a la que le tolera una crítica.

Los números del sondeo no son un reflejo de la última controversia, sino que ofrecen una explicación posible para esa tensión entre la senadora que se anima a la crítica y el Presidente que se lo deja pasar mientras busca asegurar su reelección en un escenario político muy fragmentado, donde la aprobación-desaprobación de la gestión es clave.

Qué nivel de aprobación cosechó la gestión de Milei en la encuesta

La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) que realizó la UdeSA entre el 3 y el 9 de septiembre con 1.004 casos arrojó en primer lugar que la aprobación del Gobierno se ubica en el 35% mientras que la desaprobación alcanza el 61%.

La aprobación del Gobierno se estabiliza y tuvo un repunte en la calse media baja

Si bien el rechazo a la gestión de Milei es alto, el estudio indicó que el nivel de aprobación y desaprobación se mantuvo con respecto a la medición del mes anterior y, en general, "se ha estabilizado desde hace unos meses, en especial desde el final de la gestión Adorni". Según el trabajo, la aprobación se estacionó "desde abril con oscilaciones en un rango de 34 a 37".

Al segmentar las respuestas de los encuestados según el nivel socioeconómico, sobresalió que la mayor aprobación sobre el Gobierno se da en la clase alta (41%) y la media baja (40%). Incluso el estudio señala que "con respecto a la medición de agosto aumentó 5 puntos porcentuales la aprobación en la clase media baja". La mayor desaprobación se da en la clase baja, con 67%.

"En términos longitudinales, la erosión de la aprobación se registró entre los votantes de Milei y los votantes de Bullrich", agregó el informe de la encuesta. Además del nivel socioeconómico, la segmentación de los consultados también se realizó según su voto de 2023.

Entre los votantes de Bullrich la aprobación cayó unos 16 puntos en el último mes

Allí asomó un primer dato que puede conectarse con los gestos de diferenciación que cada tanto ensaya Bullrich: entre sus votantes la aprobación del Gobierno cayó en septiembre al 56% con un derrumbe de casi 16 puntos porcentuales respecto de la medición del mes anterior.

Cae la satisfacción con la política económica: qué áreas fueron las mejor puntuadas

La estabilidad en los niveles de aprobación y desaprobación, así como el repunte que registró la encuesta en la clase media baja (que hoy representa alrededor del 26% de la población) configuran un dato importante para Milei, especialmente cuando una de las políticas más rechazadas de la gestión es la económica, a la que presenta como el pilar fundamental del mandato que le dieron en 2023.

La encuesta de la UdeSA arrojó que el nivel de satisfacción con la política económica cayó cuatro puntos porcentuales respecto de la medición de agosto y se ubicó en 28%, con un rechazo que alcanzó el 67%. En tanto, la política exterior, la de defensa y la energética fueron las mejor valoradas, con 32% de aceptación en las dos primeras y 29% en la tercera.

La aprobación de la política económica tuvo una caída de cuatro puntos

En esa caída de la aprobación sobre la gestión económica aparecen varios elementos. Uno de ellos es que el 52% de los encuestados afirma que su situación económica personal empeoró en comparación con un año atrás. En tanto, el 37% cree que va a empeorar más de aquí a un año, mientras que el 27% cree que mejorará y el 26% que seguirá igual.

Con la caída de la valoración sobre la política económica, el gobierno de Milei se vuelve más dependiente de la política, es decir, de la capacidad de convencer al electorado, construir un discurso que lo favorezca y maniobrar para evitar frustraciones parlamentarias o errores no forzados.

Es allí donde se destacan figuras como Bullrich o e jefe de Gabinete, Diego Santilli, dirigentes con experiencia para olfatear tanto el peligro como la oportunidad política. Por eso la incidencia de la senadora y sus votantes en el nivel de aprobación del Gobierno es un factor importante, tanto como su capital electoral.

¿Qué intención de voto tiene Milei y cuál es el verdadero peso del "voto Bullrich"?

La Libertad Avanza cosechó una intención de voto del 24% mientras que el peronismo obtuvo el 23%, en el tramo de la encuesta que preguntó a los consultados "a qué partido votarían si las elecciones fueran hoy". Se trata de un empate técnico, forzado en parte porque un 26% "no sabe" o prefirió no responder, un número alto pero lógico a poco más de un año de las elecciones.

LLA y el peronismo tuvieron un empate técnico en la encuesta, con ínfima ventaja libertaria

En cualquier caso, en esa polarización entre el gobierno de Milei y el principal polo opositor entran a jugar varios factores. Uno es que entre los encuestados que aprueban al Gobierno, el 65% votaría a La Libertad Avanza, el 17% no sabe y el 4% al PRO. Es decir que al oficialismo se le escapa un 35%, que se reparte entre otros alternativas en un escenario muy fragmentado.

Por otra parte, entre quienes desaprueban al Gobierno el 36% votaría al peronismo, el 21% no sabe y el 8% al Frente de Izquierda. Esto confirma que el principal polo opositor, donde hoy se posicionan Axel Kicillof, Sergio Massa o Gerardo Zamora, apenas puede capitalizar un tercio del rechazo que a la gestión actual.

En ese marco, la segmentación del resutlado según el voto de 2023 arroja un dato central: de los votantes del Bullrich, solo el 39% apoyaría hoy en las urnas a La Libertad Avanza -que pierde así a seis de cada diez votantes de la excandidata presidencial y acutal senadora- y un 17% se inclina por el PRO.

Solo cuatro de cada diez votantes de Bullrich votaría a LLA en 2027 y otra parte mira al PRO

De esta manera, si Milei se desprendiera de Bullrich -o ella rompiera para ser candidata presidencial como sospechan algunos en el oficialismo- perdería ese apoyo que le queda en la base electoral de la senadora, quien a su vez captaría más votantes de centroderecha si el PRO no tuviera un candidato. Hoy solo asoma Hernán Lacunza, pero no levanta en las encuestas.

El empate técnico que registró el espacio de Milei con el peronismo le da más importancia aún a esa base electoral de Bullrich. El Gobierno necesita recuperar el apoyo perdido en ese sector más que ahondar las diferencias con la senadora, que ya hace sentir el peso de ese capital político en la interna.