La residencia presidencial dejó atrás la administración civil y amplió el rol de la Casa Militar. Qué dijo Milei sobre el cambio

La Quinta de Olivos atraviesa un cambio en su esquema de funcionamiento. El Gobierno dejó sin efecto la estructura de administración civil que operaba en la residencia presidencial y amplió la participación de la Casa Militar, en una modificación que Javier Milei vinculó directamente con las necesidades de seguridad.

El propio Presidente confirmó el nuevo escenario durante una entrevista con LN+. Al ser consultado por la transformación de la residencia, afirmó que "opera hoy como una base militar" y explicó que la decisión fue adoptada "por cuestiones de seguridad".

La justificación de Milei incluyó además una referencia al escenario internacional. El mandatario aseguró que tiene "enemigos pesados" fuera de la Argentina y sostuvo que ese contexto exige un nivel de protección diferente.

Qué pasó con la administración de la quinta de Olivos

El cambio se produjo unos diez días antes de las declaraciones del Presidente y alcanzó al personal civil que estaba destinado al funcionamiento cotidiano de la residencia.

Hasta entonces, esa estructura estaba encabezada por Osvaldo Javier Sosa, quien ejercía como "intendente" de la Residencia Presidencial. Su salida significó también el desplazamiento de la organización administrativa que tenía bajo su responsabilidad.

Sosa es cuñado de Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y dirigente cercana a Karina Milei. Agudiez dejó su cargo al día siguiente de que trascendiera públicamente la modificación en la Quinta de Olivos.

A partir de la nueva organización, la Casa Militar incorpora tareas que hasta ahora estaban vinculadas con la administración civil de la residencia. Entre ellas se encuentran los servicios de cocina, limpieza y atención de los mozos.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia y reúne tanto personal civil como integrantes con formación militar. Su responsabilidad no se limita a Olivos: la normativa vigente le asigna la seguridad del Presidente, su familia directa y distintas residencias presidenciales. También contempla la coordinación de los dispositivos de seguridad y las normas de acceso a la Quinta de Olivos.

El jefe de la Casa Militar es el general de brigada Sebastián Ibáñez, quien fue ascendido a ese rango en marzo de 2024. Desde ese ámbito se encuentra bajo su responsabilidad parte del dispositivo destinado al resguardo presidencial.

Por qué Milei dice que Olivos necesita otro esquema

La explicación presidencial surgió cuando le preguntaron específicamente por la desaparición de la administración civil de la residencia.

Milei sostuvo que el cambio responde a una cuestión de seguridad interna y señaló que las modificaciones realizadas durante los últimos días están relacionadas con un refuerzo de las condiciones de protección.

Al explicar qué hay detrás de la decisión, expresó: "Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta".

El mandatario también diferenció las amenazas que identifica dentro y fuera del país. En ese contexto, afirmó: "Tengo algunos enemigos pesados en el mundo", afirmó el Presidente con una sonrisa y continuó: "Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente".

La normativa oficial ya contempla a la Casa Militar como uno de los organismos encargados de la protección presidencial y de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, tanto dentro de la Argentina como en otros ámbitos vinculados con la actividad del Presidente.

La definición de Milei sobre la actividad económica

Durante la misma entrevista, el Presidente se refirió a la evolución de la economía y rechazó la interpretación de que la caída mensual de la actividad sea suficiente para hablar de una recesión.

Su explicación fue que la economía atraviesa una modificación de su ritmo de crecimiento y que los datos deben analizarse dentro de ese proceso.

"Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión", afirmó y sumó: "Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones".

También fue consultado por el comportamiento de determinados sectores del consumo masivo. Milei sostuvo que las cifras no reflejan necesariamente una reducción del consumo, sino una modificación en la manera en que los hogares realizan sus compras. "El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo".

Qué dijo sobre Bullrich y el Papa León XIV

El Presidente también abordó cuestiones políticas durante la entrevista. En particular, defendió la posibilidad de que existan posiciones diferentes dentro de su espacio y se refirió a su relación con la senadora Patricia Bullrich, en medio de las diferencias que quedaron expuestas públicamente durante las últimas semanas. Milei calificó el vínculo con Bullrich como "excelente".

Sobre el cierre de la conversación, el mandatario anticipó además cómo será su recepción al Papa León XIV cuando visite la Argentina. Dijo que lo recibirá con "mucha alegría" y presentó la llegada del pontífice como un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.