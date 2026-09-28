La CGT cuestionó a Milei por los datos de la economía y habló de "una realidad paralela"

El dirigente Cristian Jerónimo rechazó el diagnóstico oficial sobre la actividad y señaló problemas en el empleo, el cierre de empresas y la informalidad

Las diferencias entre el Gobierno y la CGT volvieron a quedar expuestas a partir de sus distintas lecturas sobre la marcha de la economía argentina. Javier Milei rechazó los cuestionamientos sobre una posible recesión y sostuvo que los indicadores utilizados para evaluar la actividad "arrojan cualquier cosa".

Desde la central sindical respondieron con una interpretación opuesta. Cristian Jerónimo, uno de sus cosecretarios generales, cuestionó el diagnóstico presidencial y sostuvo que el escenario económico que describe el Gobierno no coincide con la situación que atraviesan trabajadores y empresas. "Quiere construir un relato", afirmó el dirigente sindical.

Qué dijo Cristian Jerónimo sobre la situación económica

En declaraciones a Futurock FM, Jerónimo apuntó contra la forma en que el oficialismo presenta los resultados de su programa económico. Según planteó, cuando las cifras no coinciden con el diagnóstico oficial, el Gobierno pone en duda los propios datos.

"Viven en una realidad paralela, cuando no les cierran los números dicen que los números no son los reales. Construyen una falacia, quieren construir un relato adverso a la realidad de la gente en su vida diaria. Este programa económico lo único que muestra es el fracaso, la profundización de la pobreza. Lo único que plantea el Presidente es que estamos en el mejor momento de la Argentina".

El cosecretario general de la CGT también cuestionó el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno y sostuvo que sus efectos recaen sobre la sociedad mientras benefician, según su interpretación, a los sectores de mayor concentración económica.

"Está a la vista que la situación es crítica, por el grado de crueldad que tienen a la hora de tomar medidas que son todas en contra de la sociedad, y en beneficio de los sectores más concentrados de la economía".

Y continuó: "Quieren construir relatos favorables a las decisiones políticas que toman, cuando la realidad muestra el fracaso de su modelo económico. (Milei) dice que ‘la economía está en su mejor momento, que está volando, que la gente está bien’. Pero hay recesión, caída de empleo, cierre de empresas".

La discusión por los puestos de trabajo

El intercambio también alcanzó al mercado laboral. Milei había afirmado que desde el comienzo de su gestión se generaron más de 50.000 puestos de trabajo, pero Jerónimo rechazó esa cifra como reflejo de la situación del empleo.

Para el dirigente sindical, el dato debe analizarse teniendo en cuenta el movimiento de trabajadores entre el sector registrado y el informal. En ese sentido, aseguró que se produjo un fuerte desplazamiento hacia empleos no registrados. "Son datos mentirosos, hubo migración muy grande del sector formal al informal".

Los datos de actividad y empleo que están en discusión

El contrapunto entre el Gobierno y la CGT se produce mientras los últimos indicadores oficiales muestran comportamientos diferentes según el período y la variable analizada. El INDEC informó que el PBI creció 2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, aunque en la comparación con los tres meses anteriores registró una baja de 0,6% en términos desestacionalizados.

En julio, en tanto, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 1,4% frente al mismo mes de 2025. En la medición desestacionalizada, la actividad retrocedió 2,9% respecto de junio. La industria manufacturera también mostró una variación negativa, con una caída interanual del 5%.

El mercado laboral aporta otro conjunto de indicadores al debate. La tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que los registros de la Secretaría de Trabajo contabilizaron en junio 12,757 millones de trabajadores registrados, entre ellos 6,09 millones de asalariados privados. En ambos casos, la variación mensual fue de 0,1% negativa.

Por su parte, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) mostró que el empleo privado se mantuvo sin cambios entre junio y julio, aunque registró una disminución interanual del 1,1%. La medición releva empresas privadas de los principales centros urbanos y cubre aproximadamente al 60% de los asalariados registrados.