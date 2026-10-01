Vicepresidente de EEUU visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

JD Vance legará como parte de una gira regional. Se reunirá con Javier Milei en Casa Rosada, aunque aún resta definir la fecha.

La relación entre la Argentina y Estados Unidos tendrá en noviembre un nuevo encuentro de alto nivel. JD Vance, vicepresidente de Donald Trump, viajará al país y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales.

La visita será parte de un recorrido por distintos países de la región que fue impulsado por la administración estadounidense. En Buenos Aires todavía trabajan sobre los detalles del itinerario: no se informó el día de llegada ni se definieron públicamente todas las actividades que tendrá Vance durante su permanencia.

En el Gobierno calculan que el funcionario estadounidense permanecerá entre dos y tres días. "En principio van a ser entre dos y tres días de actividades", expresan en Nación.

Qué negocian Argentina y Estados Unidos antes de la visita de Vance

El desembarco de Vance se dará mientras los gobiernos de Milei y Trump tienen abiertos distintos canales de negociación. Durante los últimos meses, la agenda común incorporó cuestiones comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, además de proyectos vinculados con inversiones.

Uno de los expedientes que permanece bajo análisis es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Buenos Aires busca avanzar por mecanismos administrativos en los aspectos que no necesitan tratamiento legislativo, mientras las conversaciones continúan en aquellos puntos que requieren decisiones del Congreso estadounidense.

También se discuten oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología. Funcionarios de ambos países mantienen contactos sobre esas iniciativas y sobre la eventual participación de compañías estadounidenses.

La reunión presidencial podría funcionar así como una instancia para repasar el estado de esas negociaciones. Por ahora, sin embargo, no hay confirmación de anuncios, firmas de documentos ni encuentros adicionales durante la estadía de Vance.

Milei y Vance ya compartieron una reunión en Washington

No será el primer encuentro entre ambos dirigentes. El vicepresidente estadounidense coincidió con Milei durante la visita que el Presidente argentino realizó a Washington en octubre de 2025, cuando fue recibido por Trump en la Casa Blanca.

La próxima reunión tendrá además un antecedente de larga data. El último vicepresidente estadounidense que había visitado la Argentina antes de Vance fue Mike Pence, en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Pence realizó entonces una gira por América Latina y pasó por Buenos Aires. La documentación oficial argentina registra aquella visita, incluida su agenda con funcionarios del Gobierno de Macri.

Desde la llegada de Milei al poder, el vínculo con la administración Trump adquirió un lugar central dentro de la política exterior argentina. El Presidente mantuvo distintos contactos con integrantes de la Casa Blanca y de otras áreas del Gobierno estadounidense.

Washington definió el viaje como parte de una gira

La Casa Rosada insiste en que la iniciativa para incorporar a la Argentina al recorrido partió del Gobierno estadounidense.

"Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada", aseguran.

La condición de escala regional explica por qué todavía no existe un cronograma completo. Buenos Aires aguarda que Washington termine de definir el recorrido para establecer el día exacto del arribo, la duración definitiva de la estadía y las otras actividades que tendrá el vicepresidente.

Por ahora, la reunión con Milei en Casa Rosada es el único compromiso confirmado públicamente para Vance en territorio argentino.

Noviembre tendrá una agenda internacional excepcional

El viaje del vicepresidente estadounidense coincidirá con otro acontecimiento de alto nivel que ya tiene fecha: la visita de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Papa tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de un encuentro con Milei en la Casa Rosada. El Gobierno nacional ya puso en marcha la organización de la visita y creó dispositivos especiales de seguridad para las distintas jurisdicciones involucradas.

La coincidencia de ambas agendas obligará a coordinar cuestiones de seguridad, protocolo, logística y desplazamientos. En el caso de Vance, esos preparativos deberán articularse además con la representación diplomática estadounidense en Buenos Aires.

Qué falta definir sobre la llegada de Vance

La Casa Rosada y los equipos diplomáticos todavía tienen varios puntos pendientes. Entre ellos figuran la fecha precisa de llegada, la duración final de la visita y las actividades que desarrollará Vance fuera del encuentro presidencial.

Tampoco se informó si el vicepresidente mantendrá reuniones con otros funcionarios argentinos ni si su paso por Buenos Aires estará acompañado por anuncios vinculados con la agenda bilateral.

La definición dependerá en buena medida del cronograma general de la gira que organiza Washington. Lo confirmado hasta ahora es que Vance llegará a la Argentina en noviembre, lo hará como parte de un recorrido regional y será recibido por Milei en la Casa Rosada.