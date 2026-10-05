Milei atacó otra vez a Lula tras la elección de Brasil y lo llamó "zurdo comunista"

El Presidente argentino volvió a cuestionar al mandatario brasileño luego de la primera vuelta y celebró el resultado de Flávio Bolsonaro.

Javier Milei volvió a arremeter contra Luiz Inácio "Lula" da Silva después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario argentino aprovechó el resultado que dejó a Flávio Bolsonaro por delante del actual presidente brasileño para reiterar una de sus principales críticas contra él y volvió a llamarlo "zurdo comunista".

La definición formó parte de un mensaje que Milei publicó este lunes en su cuenta de X, donde también puso el foco en la reacción de los mercados después de conocerse el resultado electoral.

"DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!", escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente argentino ya había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la noche del domingo. En ese primer mensaje, felicitó al candidato del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por haber quedado al frente de la votación y volvió a cuestionar a Lula.

"Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula", escribió entonces el Presidente argentino, y sostuvo que "la libertad avanza en Brasil".

Posteo de Milei tras las elecciones en Brasil

Bolsonaro quedó primero y habrá balotaje

La primera vuelta terminó con Flávio Bolsonaro en el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula da Silva. El candidato del Partido Liberal no consiguió, al igual que su rival, la mayoría necesaria para definir la elección, por lo que ambos deberán volver a competir el 25 de octubre.

La sorpresa electoral también tuvo una rápida repercusión en los mercados. Distintas encuestas realizadas antes de la votación habían ubicado a Lula en una posición más favorable para la primera vuelta, por lo que el desempeño de Bolsonaro estuvo por encima de esas previsiones.

El impacto se trasladó a los activos brasileños negociados en el exterior. Antes de la apertura de la Bolsa de Brasil, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica en Nueva York el comportamiento de las principales acciones del país, llegó a registrar una suba de alrededor del 12%. El real brasileño también mostraba una fuerte apreciación frente al dólar en los mercados de futuros.

La reacción alcanzó además a las principales compañías brasileñas que cotizan en Estados Unidos. Petrobras avanzaba cerca del 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que Itaú Unibanco, Bradesco, Nubank, Vale y Embraer también registraban fuertes subas.

Qué explica la reacción de los mercados

Para analistas financieros, el comportamiento de los activos brasileños estuvo relacionado con el resultado obtenido por Bolsonaro, que fue superior al esperado, y con las expectativas que abrió una eventual llegada de la oposición al gobierno.

En ese escenario, el mercado contempla la posibilidad de una administración que impulse mayor disciplina fiscal, una reducción del gasto y medidas más favorables a la inversión privada.

Ese movimiento de los activos brasileños fue precisamente uno de los elementos que Milei eligió destacar al volver a cuestionar a Lula. Su mensaje combinó así la celebración del desempeño del candidato de derecha con una nueva descalificación al actual presidente brasileño.

La definición de la elección, de todos modos, quedó pendiente hasta el balotaje del 25 de octubre, cuando Lula y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse por la Presidencia de Brasil.