Encuesta mostró a Milei mejor parado que Bullrich para 2027 frente al peronismo

El sondeo midió el piso y el techo de votos del Presidente y de la senadora, que es una figura de peso en LLA. El potencial de Kicillof y de Massa

En el camino a las elecciones de 2027 el presidente Javier Milei se juega de lleno por su reelección aunque los gestos de diferenciación de Patricia Bullrich la ubican como un posible alternativa. En ese marco, una encuesta electoral reciente de la consultora Equipo Mide arrojó que el líder libertario muestra un potencial de voto más alto y más competitivo que el de la senadora frente a la oposición peronista.

La situación Bullrich es un tema delicado para el Gobierno. La jefa del bloque oficialista del Senado tiene un capital electoral propio y se acostumbró a disentir en público con la Casa Rosada cuando lo considera necesario, lo que generó una de las principales especulaciones rumbo a 2027: si se lanzará o no como candidata alternativa a Milei. Ella no lo descarta. En el último Coloquio de IDEA, que encontró al Presidente de visita oficial a Francia, el empresariado mostró mucho interés por su figura.

El último sondeo de Equipo Mide mostró que el oficialismo ya tiene una fuga de los votantes que optaron por Bullrich en las elecciones generales de 2023 y luego apoyaron a Milei en el balotaje. Alrededor de un 30% de esos electores se muestran más distantes del libertario para 2027. Sin embargo, el mismo estudio registró que el Presidente tiene un "techo" electoral un poco más alto que la senadora.

¿Qué mostró la encuesta sobre la intención de voto general sobre Milei, Kicillof, Bullrich y otros?

La encuesta presenta una curiosidad. Al medir la intención de votos por candidato, con figuras del oficialismo y la oposición mezcladas, Milei le sacó a Bullrich una diferencia muy amplia, de más de 20 puntos, pero al indagar en el "voto seguro" y el "voto probable" para cada uno individualmente la distancia se achicó significativamente, aunque el mandatario se mantuvo arriba.

En el relevamiento general por candidatos que hizo la consultora entre el 18 y el 25 de septiembre con 2.114 encuestados, Milei se impuso como favorito con una intención de voto de 31% seguido por Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que se perfila como candidato más seguro del peronismo, con un 25%.

En la medición de intención de voto general Milei sacó una amplia ventaja

Pero lo más llamativo de esta parte de la encuesta es que Bullrich quedó en sexto lugar, con apenas el 4%. Por arriba de ella aparecieron la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman con el 6% y la vicepresidenta Victoria Villarruel con el 5% y Sergio Massa. En el mismo puesto Sergio Massa, otro peronista expectante, con el 4%. Poco más abajo el líder del PRO, Mauricio Macri, con el 3%.

La enorme distancia entre Milei y Bullrich en este caso podría deberse a la dispersión del voto "propio" de la senadora entre las distintas opciones que presentó la encuesta. El informe de la consultora mostró que, al segmentar respuestas según el voto de 2023, la mayor parte de sus seguidores se inclinó por el Presidente y otro segmento eligió a Villarruel.

Milei, mejor parado que Bullrich: cuál es el potencial de voto de cada uno según la encuesta

Sin embargo, el escenario cambió en la medición sobre los pisos y techos electorales de Milei y Bullrich puntualmente. En cada caso, el piso está representado por quienes respondieron que "seguro votaría" al candidato y el techo por quienes dicen que "podría llegar a votarlo" sumados a los primeros.

En la encuesta Milei presentó un piso de 23% y un techo electoral que supera el 40%

Milei presentó un rechazo total del 52%, mientras que el 28% respondió que "seguro lo votaría" y un 15% que "podría llegar a votarlo", lo que le otorga un techo electoral de 43%. El informe muestra que el Presidente conserva como seguro al 54% de sus electores de 2023 mientras que los de Bullrich se dividieron en tercios: el 32% de ellos lo votará, el 30% podría hacerlo y el 31% "nunca lo votaría".

En tanto, al consultar sobre Bullrich la encuesta arrojó que la senadora por la Ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad parte de un piso mucho más bajo que el de Milei, con 14 puntos menos, con un potencial de voto más parejo pero igualmente inferior por tres puntos al del Presidente.

Bullrich registró un piso de voto seguro y un potencial electoral más bajos que los de Milei

Con un rechazo de 55%, los que respondieron que votarán seguro a Bullrich fueron el 14% y los que "podrían llegar" a apoyarla fueron el 26%, lo que le otorgó un techo electoral de 40%. En este caso, la senadora retiene al 31% de sus votantes de 2023 y otro 53% no descarta apoyarla llegado el caso, pero el 29% de los seguidores de Milei "nunca la votaría".

¿Quién de los dos está mejor frente al peronismo?: los números de Kicillof y de Massa

En ese marco, una de las claves para la interna de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027 pasa por quién de los dos está mejor parado frente al peronismo, especialmente debido al hecho de que casi todas las encuestas ubican a Bullrich y a Milei como las dos figuras con mejor imagen del Gobierno, en ese orden.

A pesar de que aún no hay confirmación oficial, Kicillof aparece hoy como candidato seguro del principal espacio opositor y según la encuesta de Equipo Mide su techo electoral es de 42%, es decir, más alto que el de Bullrich y apenas más bajo que el de Milei.

El gobernador bonaerense, actualmente enfrentado con el kirchnerismo puro, presentó un piso de 21% en tanto que otro 21% respondió que "podría llegar a votarlo". Los que dijeron que nunca lo votarían fueron el 53% de la muestra.

El techo de Kicillof como candidato peronista fue menor al de Milei y mayor al de Bullrich

Por su parte, Massa también se mueve aunque con mayor sigilo. El excandidato presidencial de Unión por la Patria que perdió el balotaje con Milei en 2023 -cuando era ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner- es mirado por los distintos sectores del polo opositor como un candidato siempre posible.

En su caso, la medición le dio peor que a Kicillof en la comparación con Milei y Bullrich. Massa exhibió un piso de apenas 11% con un voto potencial del 27%, lo que le otorgó un techo electoral del 38%, mientras que el 57% respondió que "nunca lo votaría".

De esta forma, Axel Kicillof presentó en esta encuesta un potencial electoral mayor al de Massa pero Javier Milei los superó a ambos al tiempo que mostró un piso y un techo de votos más competitivo que el de Patricia Bullrich para un proceso electoral que, según estiman en el oficialismo y en sectores de la oposición, podría ser tan polarizado como el de Brasil.