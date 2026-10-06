Ley de Tierras: ATE dispuso un paro nacional y marcha contra la Corte Suprema

Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el CECIM La Plata y los organismos de Derechos Humanos se movilizarán este martes, a partir de las 12, al Palacio de Justicia de la Nación, en rechazo a la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras. La conducción de ATE anunció además que, a partir del mediodía, dispuso un paro con retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales.

Las organizaciones convocantes informaron que la concentración en la Plaza Lavalle está prevista para las 15 horas, frente al Palacio de Tribunales, ubicado en Talcahuano 550 (CABA) y se espera que el Ejecutivo despliegue el Protocolo Antipiquete, en una jornada donde las fuerzas de seguridad están activas con el partido de despedida de Lionel Messi de la selección argentina de fútbol.

Sindicatos convocan una nueva marcha al Congreso para el 15

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: "Esta Corte debe sentir toda la presión social. Tienen cargos vitalicios, sueldos millonarios, no pagan impuestos y pretenden pisotearnos" y remarcó: "Hay que evitar que transformen la Corte en una gran inmobiliaria. Estos quieren vender todo. No son magistrados, son martilleros".

Señaló que "este martes vamos a la Corte, pero la movilización tiene que seguir en aumento y continuar el 15 en el Congreso" y planteó que "no se puede tolerar en democracia que el máximo tribunal pretenda pasar por encima al Congreso y vulnerar la voluntad popular".

En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó esa decisión, por lo que Aguiar sostuvo que "con este fallo, rompieron la división de poderes y debilitaron al extremo al Estado de derecho".

El titular de ATE declaró: "Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie, pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El Máximo Tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular".

Expresó que "se supone que debieran estar ahí para garantizarles, pero están pisoteando todos nuestros derechos" y añadió: "Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional. Les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas".

En tanto, el secretario General de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, manifestó que "se ha invalidado el derecho de los excombatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto para que, como sucedió en las instancias previas, fuera declarado inconstitucional por la Justicia".

Advirtió además que "parece ser que los excombatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjeriza y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra". Detalló que "este conjunto de organizaciones estamos convocando a una movilización a las puertas de la sede de Tribunales, allí donde anida esta cueva de la injusticia que está convalidando semejantes escenarios de entrega, donde anidan los tres supremos".