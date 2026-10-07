Milei juega a fondo en Diputados para aprobar el tema Malvinas y blindar el mega DNU

Una funcionaria clave defendió el proyecto ante los diputados. LLA apura el dictamen, entre gestos y medidas. Doble desafío con el deceto en la mira

La mayor atención del gobierno de Javier Milei está puesta por estos días en la Cámara de Diputados, donde le dio un nuevo empuje al proyecto referido de Defensa de la Soberanía referido a la cuestión Malvinas con la intención de apurar el dictamen de comisiones y aprobarlo antes de fin de mes, mientras busca en paralelo frustrar la sesión de la próxima semana para mantener a salvo el estratégico DNU 70/2023 o "mega DNU".

El Gobierno aceita el diálogo con los gobernadores para destrabar la reforma electoral -que está en el Senado- pero la agenda de la Cámara de Diputados mete ruido en esas negociaciones. El oficialismo necesita cerrar ese frente y su apuesta en ese sentido es el proyecto que endurece las sanciones para las empresas que exploten recursos en el área de las Islas Malvinas y crea un Consejo de Seguridad Nacional, cuestionado por sus facultades.

La iniciativa tuvo este miércoles su tercera ronda de debate en las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación General y de Relaciones Exteriores, con la participación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, cerebro jurídico de éste y otros proyectos de Milei y mano derecha del influyente asesor presidencial Santiago Caputo.

"En este proyecto las cuestiones partidarias deben ser dejadas de lado", apuntpo Ibarzábal durante el plenario. En efecto, uno de los objetivos que se trazó Milei con esta iniciativa fue agrupar mediante una causa nacional (renacida por la ya famosa bandera del partido Argentina-Inglaterra en el Mundial) a todos los diputados posibles, incomodar al kirchnerismo y llevarse un triunfo que le dé, además, control sobre la agenda pública con un tema unificador, explotable en campaña.

Los movimientos de Milei para apurar el proyecto sobre Malvinas y manejar la agenda

Según indicaron a iProfesional fuentes parlamentarias del oficialismo tienen la idea de reunir a las comisiones una vez más la semana próxima y buscar allí la firma del dictamen, para llevar el proyecto a votación en una sesión que quieren realizar el 21 de octubre. De acuerdo a ese plan, en la misma cita se tratarían los proyectos sobre morosidad y discapacidad.

La presencia de Ibarzábal Murphy, casi una representante de Caputo, fue tomada por los diputados como una señal de que al Gobierno le interesa genuinamente que el proyecto avance lo más pronto posible y se complementó con otros movimientos el oficialismo en las últimas horas que apuntan a presionar por la aprobación del proyecto -que nuevamente depende de los bloques "del medio"- y mantener viva la nueva "agenda malvinera" de Milei, la más popular.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) difundió un video por redes sociales en el que Martín Menem, Valentina Raviera, Santiago Santurio y el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, entre otros, defienden el proyecto como "la herramienta que durante años le faltó a la causa Malvinas" y destacan que las islas "fueron, son y serán argentinas" y que la causa está "por encima de cualquier diferencia".

La publicación tuvo un oportunismo notable y no porque la hicieran un día antes de la reunión de comisiones con Ibarzábal Murphy, sino porque el video se difundió en las horas previas al partido despedida de Lionel Messi, que dominaba por completo la conversación en redes con lógicas menciones de emoción nacionalista y de Malvinas. Para más, la Selección y su capitán volvieron a posar con la bandera-sábana del partido contra Inglaterra que reivindica la soberanía argentina.

Casi al mismo tiempo el Gobierno y algunos diputados oficialistas dejaron trascender que se prepara para pedir medidas cautelares contra el Reino Unido en tribunales internacionales cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio, si para la semana próxima no cesan las actividades de explotación petróleo en las Malvinas de acuerdo al ultimátim que les dio Milei el mes pasado.

Las negociaciones en torno al proyecto, en plena tensión por el DNU 70 y la Ley de Tierras

De esta forma, el oficialismo mantiene vivo el giro nacionalista y "malvinero" de Milei en todos los ámbitos y con ello mete cierta presión sobre la Cámara baja para que avance hacia la aprobación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que es el corazón de ese nuevo relato político libertario.

El doble objetivo de LLA ahora es lograr consenso para alzarse con el dictamen del proyecto en la misma semana en la que apuestan a frustrar la sesión convocada por la oposición para el 15 de septiembre, con el fin de rechazar el DNU 70/2023, que derogó la ley de límites a la venta de tierra a extranjeros tras un fallo de la Corte Suprema. De lograrlo, Milei se anotaría un importante triunfo político, ordenador para las otras negociaciones y también para su interna.

Ambos temas se tocan en algún punto. El peronismo le achaca al Gobierno en cada debate la contradicción de promover un proyecto que cita la defensa de la soberanía y al mismo tiempo haber derogado -aunque fuera por un fallo imprevisto del máximo tribunal- la Ley de Tierras. Por su parte, algunos de los bloques aliados le sugieren restablecer límites a la venta de tierras en la iniciativa vinculada a Malvinas, para desactivar el riesgo de que caiga el DNU 70.

En la reunión de este martes Ibarzábal Murphy aceptó que se hagan algunos cambios mínimos al proyecto de Defensa de la Soberanía, pero no mencionó esa posibilidad, que ya fue rechazada antes también por diputados oficialistas en conversaciones reservadas con sus aliados. No obstante, éstos últimos creen que el Gobierno debe ofrecer algún salvoconducto para evitar el rechazo del DNU antes del jueves 15, por lo que el tema seguira rondando el debate.

Se sabe que decreto 70/2023 fue la medida fundacional de la gestión de Milei y que hizo reformas en diversas áreas de la economía, las cuales perderán efecto si Diputados lo rechaza como ya hizo el Senado en 2024. Por eso para Menem y también para los aliados del PRO, la UCR y el MID, entre otros, lo mejor hoy es que el DNU no se trate en el recinto.

Fuentes libertarias confirmaron a iProfesional que por ahora apuntan centralmente a "bajar la sesión". Saben que la oposición dura todavía no reúne los 129 diputados para el quórum y trabajan para que esa situación se mantengan de cara al jueves 15. Los dialoguistas sugieren hacerlo con una contraoferta legislativa que reponga la Ley de Tierras, pero el oficialismo apuesta al diálogo con los gobernadores y a los movimientos judiciales.

Como adelantó iProfesional, el hecho de que la Corte Suprema tomara rápidamente otro planteo contra el artículo 154 del "mega DNU" que derogó la Ley de Tierras abrió la posibilidad de una nueva suspensión por vía judicial, que le daría tiempo y mejores chances a La Libertad Avanza de frustrar la sesión del 15 por falta de quórum. Olfatean que el máximo tribunal se inclinará en esa dirección, pero si no lo hace tendrán que pensar en las maniobras parlamentarias.