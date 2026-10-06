La Corte vuelve a meterse en la Ley de Tierras mientras los diputados tironean el mega DNU

El máximo tribunal convocó a conjueces para resolver un nuevo planteo. Qué implica para la pelea voto a voto en Diputados por la derogación del DNU

La Corte Suprema volvió a intervenir en una causa relacionada con la validez del artículo 154 del "mega DNU" de Javier Milei que derogó la Ley de Tierras Rurales, al convocar a dos conjueces para resolver un planteo que abre -indirectamente- la puerta a una posible nueva suspensión de ese punto, a días de una sesión de la Cámara de Diputados decisiva para ese decreto medular de la gestión libertaria.

Esa pelea fue generada precisamente por el fallo de la Corte de la semana pasada. Los jueces Horacio Rosartti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz levantaron la suspensión que regía sobre ese artículo -que deroga todos los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros- al declarar la falta de legitimación de la agrupación CECIM (ex combatientes de Malvinas) para promover una medida con efecto suspensivo sobre el DNU 70/2023.

La decisión resultó en un terremoto político. La oposición convocó a una sesión en Diputados para el 15 de septiembre con el fin de derogar definitivamente el "mega DNU" que fue la piedra fundacional de la gestión de Milei. Aún no tiene los 129 votos para el quórum, pero según confiaron fuentes opositoras a iProfesional le faltan alrededor de una decena y los busca entre los bloques de los gobernadores.

El Gobierno se los pelea, mientras piensa en alternativas que alejen el peligro de la caída del DNU. "Significaría un retroceso hacia un pasado calamitoso", advirtió este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, tras reiterar que la derogación del decreto no solo tendrá impacto en la Ley de Tierras, sino en áreas tan diversas como el mercado inmobiliario o el de las tarjetas de crédito.

En ese marco empezaron a darse movimientos sugestivos. La decisión de la Corte de llamar a dos conjueces para volver a emitir una resolución referida al controvertido artículo 154 del DNU es uno de ellos. El máximo tribunal no tiene plazos para sus definiciones y suele manejar sus propios tiempos, pero eligió meterse de nuevo en el tema a pocos días de la sesión y con la posibilidad de que cualquier novedad judical incida en los próximos movimientos de los diputados.

Qué debe resolver ahora la Corte sobre la Ley de Tierras y por qué puede influir en Diputados

Los jueces de la Corte también sintieron un impacto por la decisión que reativó el debate sobre la Ley de Tierras y el amplio rechazo ya conocido a toda reforma en ese aspecto. Al día siguiente difundieron un comunicado -algo insual- para aclarar que solo resolvieron una cuestión procesal sobre una agrupación civil que interpuso una cautelar, pero no la constitucionalidad del artículo ni la vigencia de los límites a la venta de tierras a extranjeros.

En el Palacio de Justicia trascendió que Rosenkrantz no estuvo de acuerdo con ese comunicado. Las disonancias entre los tres jueces de la Corte -que tiene dos lugares vacantes hace ya varios años- no son extrañas y volvieron a darse en la reunión de este martes, cuando analizaron el planteo de la ONG ambiental "Árbol de Pie", que también apunta contra el artículo 154 del "mega DNU".

La agrupación presentó una "solicitud aclaratoria" para que la Corte precise si su fallo de la semana pasada que le negó legitimimidad en el tema al CECIM alcanza también al amparo presentado por ella. Al no ponerse de acuerdo sobre la resolución, Rosatti, Rosenkrnatz y Lorenzetti abrieron un veloz concurso para nombrar a dos conjueces que ayuden a resolver el tema por mayoría.

La ONG sostiene que su planteo -que se ampara en el derecho a la protección ambiental- no debe sufrir el mismo rechazo que el del CECIM, porque en su caso tiene una legitimación distinta y solicita que sus pedidos a la Justicia, entre ellos una medida cautelar, sean resueltos por la Corte o devueltos al juzgado federal de primera instancia de Bariloche, donde se inició el caso.

La Corte debe decidir qué trámite le da a este caso tras el pedido de aclaratoria. Los conjueces deberían tomarse un tiempo para estudiar el caso antes de resolver aunque "eso lo deciden ellos", explicaron a iProfesional fuentes del máximo tribunal que no descartan que la resolución se conozca en las próximas horas.

El fondo de la cuestión, es decir la constitucionalidad o no del artículo del DNU que deroga la Ley de Tierras, todavía no sería resuelto por la Corte. El pronunciamiento sería, a grandes rasgos, sobre aplicar a esta ONG el mismo criterio que al CECIM -sobre su falta de legitimidad- o no. La clave está en que si esta demanda sigue su curso, en cualquier momento una decisión judicial favorable podría volver a suspender el artículo 154.

Si ocurriera algo así antes del 15 de septiembre, las chances de que la oposición reúna los votos para derogar el "mega DNU" -que no puede votarse por artículos- podrían verse reducidas. Y es que la motivación principal de la convocatoria es rechazar el decreto para salvar la Ley de Tierras. Cualquier medida que suspenda nuevamente el artículo que la derogó cambiaría el panorama.

Cómo sigue la pelea en Diputados por los votos para derogar el "mega DNU"

Al día de hoy la oposción reúne alrededor de 120 votos entre Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal y buena parte de Provincias Unidas. Están a 9 del quórum y de la mayoría. La llave la tienen, como siempre, los bloques "federales" que responden a los gobernadores.

Hasta ahora los únicos que se sumaron a la avanzada contra el DNU fueron los misioneros de Hugo Passalacqua, quien también fue a la Justicia para tratar de frenar la derogación de la Ley de Tierras y también está interesado en que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), vital para la economía de Misiones, recupere las atribuciones que la quitó el decreto de Milei.

Los otros bloques aún no se pronunciaron. Varios de los gobernadores viajaron a París con Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Hay negociaciones en marcha sobre la reforma electoral pero en el cortísimo plazo para la Casa Rosada también es importante que ese diálogo ayude a evitar la caída del DNU.

Este martes Karina Milei y Santilli viajaron a Salta para compartir un acto de gestión con el gobernador Gustavo Sáez y su par de Catamarca, Raúl Jalil, que manejan seis votos clave en la Cámara de Diputados. En los próximos días, el jefe de Gabinete prevé reunirse mano a mano con otros jefes provinciales, especialmente de la UCR. Se verá si estos encuentros le aseguraon a LLA el apoyo para blindar el DNU.

De la vía judicial a la puja parlamentaria, entre la Ley de Tierras y el DNU

Según indican fuentes parlamentarias a este medio, varios de los gobernadores no ven con buenos ojos la idea de voltear el DNU 70/2023, porque temen un "caos administrativo" que termine perjudicando a sus provincias, pero tampoco quieren pagar el costo político-social de permitir que no haya límites para la "extranjerización" de tierras.

Uno de los que adhirió al pedido de sesión fue el experimentado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien en paralelo se mostró muy activo para plantear alternativas. Primero sugirió que el Gobierno derogue el artículo 154 del "mega DNU" con otro decreto y reponer los límites que fijaba la Ley de Tierras en otro proyecto. Luego presentó una medida cautelar para suspender los efectos del decreto sobre la venta de tierras, pero la Justicia la rechazó.

En algunos despachos de la Cámara baja especulan con que Pichetto "está en contra de la extranjerización pero no quiere que el tema se lleve puesto todo el DNU" por las consecuencias negativas que podría tener para el Gobierno y, en consecuencia, para la ya compleja situación económica del país.

En ese sentido, la movilización convocada para el mismo día de la sesión de Diputados en contra de la derogación de la Ley de Tierras ejerce una fuerte presión sobre los diputados y gobernadores que son decisivos para el quórum y el detino del "mega DNU". Algunos preferirían que no haya sesión ese día. Por eso toda novedad que pueda darse en la vía judicial es seguida con atención en el Congreso.

Una eventual medida judicial que suspenda nuevamente la derogación de la Ley de Tierras contemplada en el "mega DNU" cambiaría el escenario para la sesión que busca concretar la oposición en Diputados. La decisión de la Corte Suprema de volver a meterse en la controversia no parece desconectada de la carrera entre el Gobierno y la oposición rumbo al 15 de septiembre.