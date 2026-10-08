Trump volvió a reclamar el Nobel de la Paz y aseguró que resolvió ocho guerras, mientras cuestionó la decisión de otorgar el premio a Machado

Donald Trump volvió a instalar su candidatura al Premio Nobel de la Paz y justificó su reclamo con una enumeración de conflictos que, según sostiene, fueron resueltos durante su segundo mandato. El presidente de Estados Unidos aseguró que desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, consiguió poner fin a ocho guerras.

La declaración se produjo mientras crece la expectativa por el anuncio del Comité Nobel Noruego y en un escenario internacional en el que la política exterior estadounidense sigue involucrada en distintos focos de tensión.

Trump resumió su argumento durante una conversación con periodistas: "Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes".

El mandatario no explicó a qué enfrentamiento se refería cuando anticipó que habrá una nueva guerra por resolver ni detalló cuáles son los rehenes a los que hizo referencia. Entre los conflictos que suele presentar como parte de sus logros internacionales aparecen la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias de la ofensiva de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

El gesto de María Corina Machado

En su defensa de la candidatura, Trump también recordó a María Corina Machado, la dirigente opositora venezolana que recibió el Nobel de la Paz en la edición anterior.

El presidente estadounidense relató que Machado posteriormente le entregó la medalla correspondiente al reconocimiento y utilizó ese episodio para sostener que, en realidad, él debería haber sido el destinatario de la distinción.

"La última vez se lo dieron a una joven, que era una persona fabulosa. Y ella dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio...Yo dije: ‘Vaya, qué honor’".

La entrega de la medalla ocurrió después del reconocimiento internacional obtenido por Machado. El gesto fue interpretado como una muestra de respaldo al papel que Trump había tenido respecto de la oposición venezolana.

Sin embargo, el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido una vez otorgado. Machado continúa siendo oficialmente la ganadora de la distinción, aunque haya entregado físicamente la medalla a Trump.

El cambio de posición frente a Venezuela

La relación entre Trump y Machado tuvo posteriormente un giro. Tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, el gobierno estadounidense no impulsó a la dirigente opositora para ocupar el poder en Venezuela.

Trump argumentó que Machado "no tenía apoyo suficiente" dentro del país y terminó respaldando a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, como presidenta interina.

El nuevo escenario también mantuvo dentro de la estructura de poder a figuras centrales del chavismo, entre ellas Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. A cambio, Estados Unidos obtuvo, según el planteo presentado en el texto original, "acceso total" a las reservas petroleras venezolanas.

Las 8 guerras que Trump atribuye a su gestión

Trump sostiene que desde su regreso a la Casa Blanca contribuyó a poner fin a ocho conflictos. La lista que menciona incluye enfrentamientos y disputas en distintas regiones:

Camboya y Tailandia India y Pakistán Serbia y Kosovo Israel e Irán Egipto y Etiopía Armenia y Azerbaiyán República Democrática del Congo y Ruanda Israel y Hamas, por la guerra en Gaza

Sin embargo, el alcance de algunos de esos acuerdos es objeto de discusión y no todos los conflictos mencionados pueden considerarse definitivamente resueltos. La propia caracterización de Trump incluye enfrentamientos armados junto con disputas que no necesariamente derivaron en una guerra abierta.

El reclamo por el Nobel también se produce en un contexto internacional marcado por nuevas tensiones. Entre ellas aparece el conflicto con Irán, uno de los principales focos de atención durante su actual mandato y con impacto sobre el mercado mundial de petróleo.

Así, el argumento de Trump para respaldar su candidatura al Nobel se apoya en los resultados que atribuye a su política exterior, mientras el Comité Nobel debe definir al ganador de la distinción de este año.